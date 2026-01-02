ETV Bharat / entertainment

भारत-पाक सीमा पर गूंजेगा 'बॉर्डर 2' का पहला गाना, सनी देओल के साथ पूरी टीम रहेगी मौजूद

बॉर्डर पर गूंजेगा 'बॉर्डर 2' का पहला सॉन्ग ( Source : T-Series )