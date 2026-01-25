ETV Bharat / entertainment

'बॉर्डर 2' की सफलता के बीच फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह से मिले सनी देओल, बोले- मेरे लिए सौभाग्य की बात

'बॉर्डर 2' की सफलता के बीच परमवीर चक्र फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों के परिवार से मिले सनी देओल

Sunny Deol meets Param Vir Chakra recipient Flying Officer Nirmal Jit Singh Sekhon
फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह संग सनी देओल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 25, 2026 at 3:47 PM IST

हैदराबाद: सनी देओल अपनी हाल ही में रिलीज हुई वॉर ड्रामा बॉर्डर 2 की सफलता का आनंद ले रहे हैं. 23 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म 100 करोड़ रुपये की ओर बढ़ रही हैं. फिल्म को हर तरफ से अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं. फिल्म की सफलता के बीच सनी देओल परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों से खास मुलाकात की.

रविवार, 25 जनवरी को सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों के साथ एक यादगार फोटो साझा किया है और इसे दिल छू लेने वाले नोट के साथ जोड़ा है.

सनी देओल ने नोट में लिखा है, 'हमारे हीरो परमवीर चक्र फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों के परिवार से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी, जिनका किरदार दिलजीत दोसांझ निभा रहे हैं और जिनकी बेमिसाल बहादुरी की सच्ची कहानी आप फिल्म में देखेंगे. उनके परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगा और यह मुलाकात यादगार रही. बॉर्डर 2 उन सभी सैनिकों और उनके परिवारों को सलाम है जो चुपचाप हिम्मत के साथ अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं.'

इसके अलावा, सनी देओल ने एक और पोस्ट अपलोड किया है, जिसमें फिल्म के सेट की झलक दिखाई गई है. वीडियो में सनी देओल और बॉर्डर 2 की टीम बैठ दिख रहे थे. इस वीडियो को शेयर करते हुए गदर एक्टर ने कैप्शन में लिखा है, 'बारिश हो रही थी, मेरे डायरेक्टर अनुराग जानना चाहते थे कि शूटिंग के हिसाब से मेरा सबसे मुश्किल गाना कौन सा था.'

अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म बॉर्डर 2 ने ओपनिंग डे से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और इसका श्रेय इसकी देशभक्तिपूर्ण थीम को जाता है. बॉक्स ऑफिस के आंकड़े यह बताते हैं कि फिल्म जनता को कितनी पसंद आ रही है. मेकर्स के मुताबिक, 'बॉर्डर 2' ने 32.10 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की.

वहीं दूसरे दिन इसकी कमाई में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई. शनिवार को इसने 40.59 करोड़ रुपये का दमदार कलेक्शन किया. दो दिनों में ही सनी देओल की वॉर ड्रामा ने 72.69 करोड़ रुपये कलेक्शन कमा लिए हैं. उम्मीद है कि यह फिल्म रविवार, 25 जनवरी को 100 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी.

'बॉर्डर 2' में सनी सिंह के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा जैसे कलाकार शामिल हैं. 1971 के संघर्ष की सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह कहानी भारत के सशस्त्र बलों पर आधारित है. इस नई फिल्म में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के अभियानों को मिलाकर एक युद्ध की कहानी दिखाई गई है.

