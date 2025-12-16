ETV Bharat / entertainment

WATCH: 'बॉर्डर 2' के टीजर इवेंट में इमोशनल हुए सनी देओल, बोले- ऐसी चीज होती है तो खून खौलता है

पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल पहली बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं. वह आज बॉर्डर-2 के टीजर लॉन्च में शामिल हुए.

Sunny Deol
सनी देओल (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 16, 2025 at 4:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने 24 नवंबर को अपने पिता-दिग्गज स्टार धर्मेंद्र को खो दिया. पिता के निधन के बाद पहली बार अपनी आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 के टीजर लॉन्च पर पब्लिक के सामने आए. इवेंट से सनी देओल के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें से एक वीडियो में उन्हें काफी इमोशनल दिखा गया, जिससे वह पल और भी भावुक हो गया.

मंगलवार को सनी देओल मुंबई में अपनी आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 के टीजर लॉन्च में पहुंचे. पिता की मौत के बाद यह उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस पर था, जहां वह अपने को-स्टार वरुण धवन और अहान शेट्टी के साथ दिखे.

इवेंट से एक वीडियो में सामने आया है, जिसमें किसी पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि जब भी कुछ ऐसी चीज होगी तो खून खौल उठता है और फिर देखते हैं कि कौन आजू-बाजू है, बस सीधे आगे जाते हैं.

'जाट' एक्टर ने जेन-जेड की तारीफ की और देश की विरासत को बनाए रखने और देश की रक्षा करने की उनकी क्षमता पर ज़ोर दिया, जैसा कि पिछली पीढ़ियों ने किया है. जब उनसे देशभक्ति के व्यक्तिगत मतलब के बारे में पूछा गया, तो सनी ने अपना दिल से जुड़ा नजरिया शेयर किया, जिसमें उन्होंने देश की रक्षा करने और उसका सम्मान करने की विरासत को आगे बढ़ाने में जेन-जेड की भूमिका पर जोर दिया.

देश के बारे में बात करते हुए सनी देओल कहते हैं, 'देश हमारी मां है और आज का यूथ भी इसे अपनी मां समझता है और वो इसकी रक्षा करेगा, जैसे उनके फादर, उनके ग्रैंड फादर्स ने किया है. मेरे विचार से आज के भी बच्चे देश की रक्षा करेंगे, चाहे उन्हें जेन-जेड कह लें या कुछ भी नाम दें दे, है तो वो बच्चा ही.'

एक अन्य वीडियो में मीडिया को संबोधित करते हुए, सनी ने फिल्म का एक दमदार डायलॉग बोला, 'आवाज कहां तक जानी चाहिए?' सभा में बैठे लोगों ने चिल्लाकर जवाब दिया, 'लाहौर तक'. सनी ने उसी जोश के साथ लाइन को दोहराया जो टीजर में दिखा था. हालांकि, जिस बात ने सबका ध्यान खींचा, वह यह थी कि डायलॉग बोलते समय एक्टर भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए.

सनी, जो 1997 की फिल्म बॉर्डर में मेजर कुलदीप सिंह का अपना रोल फिर से निभाएंगे, उन्हें पगड़ी पहने हुए अहान और वरुण के साथ पैपराजी के लिए पोज देते हुए देखा गया. हालांकि, इस इवेंट में दिलजीत दोसांझ शामिल नहीं हो पाए.

यह 24 नवंबर को अपने पिता की मौत के बाद सनी देओल का पहला पब्लिक अपीयरेंस था. हालांकि, इससे पहले सनी को कई बार कैमरे में कैद किया जा चुका है, लेकिन यह पहली बार है, जब सनी खुद मीडिया के सामने आए हैं.

धर्मेंद्र को नवंबर के शुरुआती हफ्तों में स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और रिकवरी के लिए घर लाया गया था. वहीं, 24 नवंबर को खबर आई कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया था.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

SUNNY DEOL
BORDER 2 TEASER
SUNNY DEOL FIRST PUBLIC APPEARANCE
सनी देओल
SUNNY DEOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.