ETV Bharat / entertainment

'बंटवारा 1947' के प्रमोशन की बिहार से शुरुआत..' बेटे करण देओल संग पटना पहुंचे सनी देओल

पटना में सनी देओल बटवारा के प्रमोशन के लिए पहुंचे ( ETV Bharat )