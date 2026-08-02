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'बंटवारा 1947' के प्रमोशन की बिहार से शुरुआत..' बेटे करण देओल संग पटना पहुंचे सनी देओल

सनी देओल बेटे करण देओल के साथ 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए पटना पहुंचे, अभियान की शुरुआत बिहार से की.

पटना में सनी देओल बटवारा के प्रमोशन के लिए पहुंचे
पटना में सनी देओल बटवारा के प्रमोशन के लिए पहुंचे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 2, 2026 at 8:08 PM IST

3 Min Read
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पटना : बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल रविवार को अपने बेटे और अभिनेता करण देओल के साथ फिल्म 'बटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचे. पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया. यहां पत्रकारों से बातचीत में सनी देओल ने कहा कि उनकी पूरी टीम फिल्म के प्रचार-प्रसार के लिए देशभर का दौरा करेगी, लेकिन इसकी शुरुआत बिहार से की गई है.

'प्रमोशन की शुरुआत बिहार से करना चाहते थे' : सनी देओल ने कहा कि वह पहली बार बिहार आए हैं और उनकी इच्छा थी कि फिल्म के प्रचार अभियान की शुरुआत इसी राज्य से हो. उन्होंने कहा, "हम पूरे हिंदुस्तान में इस फिल्म का प्रमोशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार आए हैं. सोचा था कि जब फिल्म का प्रचार शुरू होगा तो इसकी शुरुआत बिहार से ही करेंगे." उनके साथ करण देओल भी मौजूद रहे.

पटना में सनी देओल बटवारा के प्रमोशन के लिए पहुंचे (ETV Bharat)

ताज होटल में आयोजित हुआ प्रमोशनल कार्यक्रम : पटना एयरपोर्ट से निकलने के बाद सनी देओल और करण देओल सीधे शहर के ताज होटल पहुंचे, जहां फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में फिल्म से जुड़ी जानकारी साझा की गई और मीडिया से बातचीत की गई.

देश के विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है फिल्म : बताया जा रहा है कि 'बंटवारा 1947' देश के विभाजन और उससे जुड़े घटनाक्रम की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है. फिल्म में आजादी के समय हुए बंटवारे के मानवीय, सामाजिक और ऐतिहासिक पहलुओं को पर्दे पर दिखाने का प्रयास किया गया है.

फिल्म पर क्या बोले सनी देवल? : जब पत्रकारों ने सनी देओल से फिल्म की कहानी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने विस्तृत टिप्पणी करने से परहेज किया. उन्होंने कहा, "फिल्म कैसी है, यह दर्शक ही बताएंगे. जब लोग इसे देखेंगे, तभी इसकी असली प्रतिक्रिया सामने आएगी."

देशभर में चलेगा प्रमोशन अभियान : सनी देओल ने स्पष्ट किया कि पटना से शुरुआत करने के बाद फिल्म की टीम देश के विभिन्न शहरों में जाकर प्रचार करेगी. उनका कहना था कि दर्शकों तक फिल्म का संदेश पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रमोशनल अभियान चलाया जाएगा.

रिलीज पर टिकीं निगाहें : बड़े बैनर के तहत बनी 'बंटवारा 1947' को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बनी हुई है. अब सभी की नजर फिल्म की रिलीज और बॉक्स ऑफिस पर उसके प्रदर्शन पर रहेगी. वहीं, बिहार से प्रचार अभियान की शुरुआत कर फिल्म की टीम ने राज्य के दर्शकों को विशेष महत्व देने का संदेश भी दिया.

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