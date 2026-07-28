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'बटवारा 1947' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में किस बात पर भावुक हुए सनी देओल? वीडियो देख फैंस का दिल पसीजा

'बटवारा 1947' ट्रेलर लॉन्च इवेंट से सनी देओल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने पिता को याद कर भावुक हो जाते हैं.

Sunny Deo
सनी देओल (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 6:42 PM IST

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हैदराबाद: 'बंटवारा 1947' के ट्रेलर लॉन्च में शबाना आजमी, सनी देओल, करण देओल और फ़िल्म की कास्ट एक साथ आई और इस आने वाली पीरियड ड्रामा फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया. इवेंट के एक वीडियो में सनी देओल भावुक होते दिखे, जब राजकुमार संतोषी ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र से जुड़ी एक भावुक याद शेयर की. डायरेक्टर ने बताया कि 'बंटवारा 1947' वह आखिरी फिल्म थी जिसे धर्मेंद्र ने नवंबर 2025 में अपनी मौत से पहले देखा था और उन्होंने पूरी टीम को अपना आशीर्वाद दिया था. जब संतोषी ने दिग्गज एक्टर के बारे में बात की, तो सनी देओल अपने पिता को याद करके भावुक हो गए.

इस इवेंट के दौरान, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने बताया कि फिल्म की कहानी सुनने के बाद धर्मेंद्र बहुत भावुक हो गए थे. राजकुमार संतोषी ने कहा, 'धर्मेंद्र जी ने इस फिल्म को दिल से आशीर्वाद दिया. जब उन्होंने नरेशन सुना, तो वे बहुत इमोशनल हो गए थे. आंख में आंसू आ गए थे और बहुत आशीर्वाद दिया.'

उन्होंने आगे कहा, 'धर्म जी की मेरे ख्याल से आखिरी फिल्म जो देखी वो भी बटवारा 1947 है. तब भी उन्होंने कहा, "राज ये पिक्चर बहुत चलेगी. बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने". मैं आभारी हूं, और मैं आज धर्म जी को धन्यवाद देता हूं.' जब राजकुमार संतोषी बोल रहे थे, तो उनकी दिल को छू लेने वाली बातें सुनकर सनी देओल की आंखों में आंसू आ गए.

वहीं, जब शबाना आजमी से धर्मेंद्र के परिवार के साथ काम करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मजाक में कहा, 'मैं कहना चाहूंगी कि मेरी पिछली फिल्म धरम जी के साथ 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' थी, और अगली फिल्म सनी और करण के साथ आ रही है. और मैं अभय के साथ भी एक फिल्म कर सकती हूं. अब आप लोग बॉबी से कहिए कि वह तैयार हो जाएं.'

उन्होंने फिल्म के एक इमोशनल और मुश्किल सीन को याद करते हुए सनी देओल की आंखों में आंसू ला दिए. उन्होंने बताया, 'इस फिल्म में एक सीन है जिसमें, एक इंसान के तौर पर मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई और लगा कि मेरी सारी गरिमा छिन गई है. ट्रेलर में इसकी एक झलक दिखती है, जब विलेन मुझे घसीटता है और मेरा कुर्ता फाड़ देता है. उस पल, मुझे नहीं लगता कि एक इंसान के तौर पर मैंने कभी इतना कमजोर और बेबस महसूस किया था.'

एक रिपोर्टर ने करण से पूछा कि अपने पिता (सनी देओल) के साथ स्क्रीन शेयर करके कैसा लगा. तब उन्होंने कहा, 'मैं और क्या कहूं? यह बहुत शानदार था.' उन्होंने माना कि इस साथ काम करने से उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है और अपने पिता का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'पापा, थैंक्यू, और आई लव यू.' उस पल में उनके जज्बात साफ झलक रहे थे, क्योंकि वे अपने काम को मिले अच्छे रिस्पॉन्स को लेकर अपनी गहरी भावनाएं जाहिर कर रहे थे.

आमिर खान प्रोडक्शंस की इस फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म सर्वाइवल और हिम्मत की एक भावुक कहानी के जरिए भारत के बंटवारे की घटना को फिर से दिखाएगी. फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने तैयार किया है और इसके गाने जावेद अख्तर ने लिखे हैं. यह फिल्म 14 अगस्त को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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