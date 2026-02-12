ETV Bharat / entertainment

'बॉर्डर 2' के हिट होने के बाद सनी देओल ने 2 अपकमिंग फिल्मों पर दिया बड़ा अपडेट, जानें क्या बोले 'तारा सिंह'

'बॉर्डर 2' की जबरदस्त सफलता के बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अपनी 2 अपकमिंग फिल्म का एलान किया है.

Sunny Deol
सनी देओल (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 12, 2026 at 4:30 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर सनी देओ इन दिनों अपनी नई फिल्म बॉर्डर 2 की सफलता का आनंद ले रहे हैं. अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 23 जनवरी को रिलीज़ हुई थी. इस फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा और अन्या सिंह भी अहम रोल में थे. यह बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इस बीच बॉर्डर 2 की टीम ने 12 फरवरी को मुंबई में मीडिया के साथ एक सेलिब्रेशन मीट एंड ग्रीट होस्ट किया. बातचीत के दौरान, सनी देओल ने कई अहम मुद्दों पर बात की. इस बीच उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्मों का खुलासा भी किया.

सेलिब्रेशन मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम में सनी देओल से उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में पूछा गया. इस पर सनी देओल ने कहा, 'अभी तो फिलहाल 'लाहौर' है, जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'

इसके बाद गदर एक्टर ने अपनी दूसरी आगामी फिल्म से पर्दा हटाया, जिसे जानकर फैंस खुशी से झूम उठे हैं. उनकी दूसरी फिल्म 'गबरू' है. उन्होंने कहा, एक और प्यारी फिल्म है, जो मेरे काफी करीब है. गबरू.' इस दौरान सनी देओल ने फिल्म की कहानी भी बताई.

इसके अलावा सनी देओल अपने गुजर चुके पिता और लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र को याद किया, जिनका नवंबर 2025 में निधन हो गया था. एक रिपोर्टर ने सनी को आज इंडस्ट्री में 'बैंकेबल स्टार' कहा और उनके फिर से उभरने की तारीफ करते हुए उन्हें सनी देओल 2.0 भी कहा.

उनसे आगे पूछा गया कि वह ऑडियंस से मिल रहे प्यार और तारीफ को कैसे देखते हैं. सनी देओल ने मजाक में कहा, 'इतने साल पता नहीं कहां छुप्पा हुआ था. यह सच में बहुत प्यारा है. मैं बस सबसे यही कहना चाहता हूं कि कड़ी मेहनत करो, अपने प्रोफेशन से प्यार करो, निराश मत हो और समय कुछ ऐसा है. आपको कभी नहीं पता कि यह कब आएगा और कब जाएगा लेकिन आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए.'

उन्होंने आगे कहा, 'यही तो है. यह मेरे पापा की ब्लेसिंग्स हैं, यह वाहेगुरु जी की मुझ पर कृपा है. बाकी जनता बहुत प्यार करती है, पहले भी करती थी और आज भी कर रही है. मैं जहां भी जाता हूं, मुझे बहुत प्यार मिलता है. खैर इंडस्ट्री को भी पता चल लगा है कि देश भर के लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो पिक्चरें करूंगा.'

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

SUNNY DEOL
SUNNY DEOL UPCOMING FILMS
SUNNY DEOL IN LAHORE AND GABRU
सनी देओल
SUNNY DEOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.