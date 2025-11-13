ETV Bharat / entertainment

पिता धर्मेंद्र की मौत की अफवाह पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, कैमरे के सामने आकर बोले- शर्म नहीं आती

पिता धर्मेंद्र की मौत की अफवाहों से बॉलीवुड के 'तारा सिंह' सनी देओल भड़क उठे हैं और उन्होंने कैमरे पर आकर खूब सुनाई है.

Sunny Deol expressed his anger over the rumours of father Dharmendra
पिता धर्मेंद्र की मौत की अफवाह पर फूटा सनी देओल का गुस्सा (POSTER/ANI)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 10:14 AM IST

हैदराबाद: हिंदी सिनेमा के दमदार एक्टर धर्मेंद्र की मौत की अफवाह फैलने के बाद से उनकी फैमिली गुस्से में है. पहले दिग्गज अभिनेता की पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर आकर इन अफवाहों पर अपना गुस्सा जाहिर किया था और अब धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे और बॉलीवुड स्टार सनी देओल ने पैप्स के कैमरे के सामने आकर उनके पिता की झूठी खबर फैलाने वालों को खरी-खरी सुनाई है.

आगबबूला हुआ सनी देओल

आज 13 नवंबर को सनी देओल ने अपने घर के बाहर जमा पैपराजी के सामने अपने पिता की झूठी खबरों पर गुस्सा जाहिर किया है. इस वीडियो को देखने के बाद सनी के फैंस भी गुस्से में हैं और एक्टर का गुस्सा जायज बता रहे हैं. पिता धर्मेंद्र की निधन की अफवाहों पर सनी ने अपने घर के बाहर आकर कहा है, 'आपको शर्म आनी चाहिए, आपके घर में मां-बाप हैं, आपके बच्चे हैं.. शर्म नहीं आती'. पिता की निधन की झूठी खबरें फैलने पर सनी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है. बता दें, धर्मेंद्र बीते कुछ दिनों तक तबीयत बिगड़ने के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे और इस बीच उनके निधन की खबरें फैलने लगी, जिससे उनके चाहने वालों को बड़ा सदमा पहुंचा था.

फैंस ने किया सपोर्ट

अब जब सनी देओल ने सरेआम अपना गुस्सा जाहिर किया तो उनके फैंस उनके गुस्से को जायज बता रहे हैं. इस पर एक ने लिखा है, 'सनी पाजी का गुस्सा तो बनता है'. दूसरा फैन लिखता है, 'किसी के बाप को जीते-जी मार देना बहुत बड़ा जुर्म है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'सनी जी आप उन्हे ढाई किलो का हाथ बताइए'. चौथा फैन लिखता है, 'आपने बहुत सही किया'. सनी के साथ-साथ धर्मेंद्र की मौत की अफवाह पर उनके फैंस का भी गुस्सा फूट रहा है. बता दें, बीते दिन धर्मेंद्र अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं और आज 13 नवंबर की सुबह-सुबह सनी देओल ने अपना गुस्सा जाहिर किया है.

इससे पहले सनी ने बताया था कि उनके पिता अब ठीक हैं और अब घर पर उनका ख्याल रखा जा रहा है. बता दें, 89 साल के धर्मेंद्र बीते 6 दशक से भी लंबे समय से सिनेमा में एक्टिव हैं और उनकी अगली फिल्म इक्कीस है, जो आगामी दिसंबर महीने में रिलीज होने जा रही है. इसके अलावा धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं, और अपने फैंस को अपनी पल-पल की अपडेट देते रहते हैं. इसी के साथ उन्हें कविता और शेरो-शायरी का शौक है, जिसे वह अपने वीडियो के माध्यम से फैंस को सुनाते रहते हैं.

