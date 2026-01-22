ETV Bharat / entertainment

गल्फ देशों में नहीं रिलीज होगी सनी देओल की 'बॉर्डर 2', पहले पाकिस्तान में 'गदर 2' पर लगा था बैन

गल्फ देशों में नहीं रिलीज होगी सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ( POSTER )

हैदराबाद: बॉर्डर 2 कल 23 जनवरी को रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म भारत में खूब चर्चा में हैं और फिल्म को शानदार ओपनिंग मिलने की बड़ी उम्मीद है. एडवांस बुकिंग की कमाई बताती है कि बॉर्डर 2 कमाई की सभी सीमाएं पार करने वाली हैं. इस बीच बॉर्डर 2 की रिलीज से 24 घंटे पहले से भी बुरी खबर आई है. धुरंधर की तरह बॉर्डर 2 भी गल्फ देशों में रिलीज नहीं होने जा रही है. गल्फ देशों ने फिल्म में पाकिस्तान के खिलाफ जंग होने के चलते अपने देशों में इसे बैन कर दिया है. बॉर्डर 2 को उसकी रिलीज से पहले छह गल्फ देशों ने अपने यहां दिखाने से मना कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इससे पहले रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन स्टारर फिल्म धुरंधर को भी गल्फ कंट्री में बैन कर दिया गया था. बॉर्डर 2 गल्फ देश ( कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब) में नहीं रिलीज होगी. गल्फ देशों का मानना है कि फिल्म बॉर्डर 2 में पाकिस्तानी विरोधी कंटेंट है. फिल्म मेकर्स ने पूरी कोशिश की थी, कि फिल्म गल्फ देशों में रिलीज हो, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल है.