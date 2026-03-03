ETV Bharat / entertainment

सनी देओल ने एक्शन थ्रिलर फिल्म एंटनी की शूटिंग शुरू की, विजय वर्मा विलेन के रोल में- कब होगी रिलीज?

हैदराबाद: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने एक्सेल एंटरटेनमेंट की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसका अस्थायी नाम 'एंटनी' रखा गया है. फिल्म की शूटिंग कुछ दिन पहले शुरू हुई थी और फिलहाल काम जारी है. ताजा खबरों के अनुसार, अभिनेता विजय वर्मा भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं और वे फिल्म में विलेन की भूमिका निभाते नजर आएंगे.

इस फिल्म का निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट कर रही है. इस प्रोजेक्ट की क्रिएटिव टीम में दिग्गज फिल्म निर्माता एआर मुरुगादॉस भी शामिल हैं. फिल्म का निर्देशन चेन्नई के फिल्म मेकर बालाजी गणेश कर रहे हैं, जो इस फिल्म से अपने निर्देशन की शुरुआत (डेब्यू) कर रहे हैं. गणेश इससे पहले मुरुगादॉस के साथ सह-निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं और कहानी के विकास व बड़े स्तर के प्रोडक्शन से जुड़े रहे हैं.

हालांकि निर्माताओं ने अभी तक आधिकारिक तौर पर फिल्म के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सेट से वायरल हुई एक क्लैपबोर्ड की तस्वीर से संकेत मिलता है कि फिलहाल फिल्म को 'एंटनी' कहा जा रहा है. यह एक सस्पेंस से भरपूर एक्शन थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है. सनी देओल एक जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग 27 फरवरी को मुंबई में शुरू हुई थी और इसे इस साल जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है.