सनी देओल ने एक्शन थ्रिलर फिल्म एंटनी की शूटिंग शुरू की, विजय वर्मा विलेन के रोल में- कब होगी रिलीज?

फिल्म का निर्देशन चेन्नई के फिल्म मेकर बालाजी गणेश कर रहे हैं, जो इस फिल्म से अपने निर्देशन की शुरुआत (डेब्यू) कर रहे हैं.

Sunny Deol Shooting For Antony
सन्नी देओल और विजय वर्मा. (फाइल) (IANS)
Published : March 3, 2026 at 6:54 PM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने एक्सेल एंटरटेनमेंट की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसका अस्थायी नाम 'एंटनी' रखा गया है. फिल्म की शूटिंग कुछ दिन पहले शुरू हुई थी और फिलहाल काम जारी है. ताजा खबरों के अनुसार, अभिनेता विजय वर्मा भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं और वे फिल्म में विलेन की भूमिका निभाते नजर आएंगे.

इस फिल्म का निर्माण रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट कर रही है. इस प्रोजेक्ट की क्रिएटिव टीम में दिग्गज फिल्म निर्माता एआर मुरुगादॉस भी शामिल हैं. फिल्म का निर्देशन चेन्नई के फिल्म मेकर बालाजी गणेश कर रहे हैं, जो इस फिल्म से अपने निर्देशन की शुरुआत (डेब्यू) कर रहे हैं. गणेश इससे पहले मुरुगादॉस के साथ सह-निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं और कहानी के विकास व बड़े स्तर के प्रोडक्शन से जुड़े रहे हैं.

हालांकि निर्माताओं ने अभी तक आधिकारिक तौर पर फिल्म के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन सेट से वायरल हुई एक क्लैपबोर्ड की तस्वीर से संकेत मिलता है कि फिलहाल फिल्म को 'एंटनी' कहा जा रहा है. यह एक सस्पेंस से भरपूर एक्शन थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है. सनी देओल एक जबरदस्त एक्शन अवतार में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग 27 फरवरी को मुंबई में शुरू हुई थी और इसे इस साल जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य है.

सनी देओल और विजय वर्मा के अलावा, इस फिल्म में ज्योतिका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. तमिल, हिंदी, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकीं ज्योतिका हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज 'डब्बा कार्टेल' में नजर आई थीं. उन्होंने 'श्रीकांत' और 'शैतान' जैसी फिल्मों में भी काम किया है.

खबरों के अनुसार, सनी देओल ने इस फिल्म की शूटिंग 2026 की गर्मियों तक पूरी करने के लिए अपनी डेट्स दे दी हैं. मेकर्स इसे 2027 की शुरुआत में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं.

फिलहाल, अभिनेता अपनी हालिया फिल्म 'बॉर्डर 2' की शानदार सफलता का आनंद ले रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, इस फिल्म ने अब तक भारत में 327 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है, जबकि वैश्विक स्तर पर फिल्म 482 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है.

