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करिश्मा कपूर के बच्चों को मिली राहत, संजय कपूर की संपत्ति पर लगी रोक, कोर्ट ने संपत्तियों को सुरक्षित रखने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: दिवंगत बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की संपत्ति वाली याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने संजय कपूर की संपत्तियों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों को अंतरिम राहत देते हुए उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर को दिवंगत संजय कपूर की संपत्तियों के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने से रोक दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह ने यह टिप्पणी की कि संपत्ति को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, न कि उसे नष्ट किया जाना चाहिए. जस्टिस ज्योति सिंह ने करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से दायर एक अर्जी पर यह अंतरिम आदेश दिया. इस अर्जी में प्रिया कपूर को उनके पिता की संपत्तियों (जिनकी कीमत 30,000 करोड़ रुपये है) को किसी और को बेचने या ट्रांसफर करने से रोकने की मांग की गई थी. यह अंतरिम अर्जी बच्चों द्वारा दायर एक मुकदमे के तहत दी गई थी, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता की संपत्तियों से जुड़ी वसीयत को चुनौती दी थी. जज ने कहा, 'दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद वस्तु की जांच करने के बाद, मेरा यह सुविचारित मत है कि वादियों (बच्चों) द्वारा उठाए गए सभी वैध और संदेहास्पद हालात को प्रतिवादी नंबर एक (प्रिया कपूर) को पूरी तरह से दूर करना होगा. तभी इस दस्तावेज़ को अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा.' उन्होंने आगे कहा, 'वादी पक्ष ने प्रथम दृष्टया यह साबित कर दिया है कि जिन संपत्तियों को लेकर यह मामला है, उन्हें मुकदमे के निपटारे तक सुरक्षित और संरक्षित रखना जरूरी है.'