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करिश्मा कपूर के बच्चों को मिली राहत, संजय कपूर की संपत्ति पर लगी रोक, कोर्ट ने संपत्तियों को सुरक्षित रखने का दिया आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर संजय कपूर की संपत्तियों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.

Delhi HC
दिल्ली हाई कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 30, 2026 at 6:29 PM IST

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नई दिल्ली: दिवंगत बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की संपत्ति वाली याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने संजय कपूर की संपत्तियों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों को अंतरिम राहत देते हुए उनकी सौतेली मां प्रिया कपूर को दिवंगत संजय कपूर की संपत्तियों के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने से रोक दिया है. जस्टिस ज्योति सिंह ने यह टिप्पणी की कि संपत्ति को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, न कि उसे नष्ट किया जाना चाहिए.

जस्टिस ज्योति सिंह ने करिश्मा कपूर के बच्चों की ओर से दायर एक अर्जी पर यह अंतरिम आदेश दिया. इस अर्जी में प्रिया कपूर को उनके पिता की संपत्तियों (जिनकी कीमत 30,000 करोड़ रुपये है) को किसी और को बेचने या ट्रांसफर करने से रोकने की मांग की गई थी. यह अंतरिम अर्जी बच्चों द्वारा दायर एक मुकदमे के तहत दी गई थी, जिसमें उन्होंने अपने दिवंगत पिता की संपत्तियों से जुड़ी वसीयत को चुनौती दी थी.

जज ने कहा, 'दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद वस्तु की जांच करने के बाद, मेरा यह सुविचारित मत है कि वादियों (बच्चों) द्वारा उठाए गए सभी वैध और संदेहास्पद हालात को प्रतिवादी नंबर एक (प्रिया कपूर) को पूरी तरह से दूर करना होगा. तभी इस दस्तावेज़ को अंतिम वसीयत के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा.' उन्होंने आगे कहा, 'वादी पक्ष ने प्रथम दृष्टया यह साबित कर दिया है कि जिन संपत्तियों को लेकर यह मामला है, उन्हें मुकदमे के निपटारे तक सुरक्षित और संरक्षित रखना जरूरी है.'

जस्टिस सिंह ने आदेश दिया कि मृतक की तीन भारतीय कंपनियों में मौजूद इक्विटी शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, साथ ही उन्होंने उनकी निजी वस्तुओं के निपटारे पर भी रोक लगा दी.

इस मसले पर करिश्मा कपूर के वकील रवि शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया, 'आज कोर्ट ने करिश्मा के बच्चों के पक्ष में एक इंजंक्शन (आदेश) जारी की है, जिसके तहत प्रिया कपूर को संजय कपूर की अचल संपत्तियों के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने से रोक दिया गया है. कोर्ट ने विशेष रूप से कहा है कि प्रिया कपूर, संजय कपूर की किसी भी अचल संपत्ति, कंपनियों, शेयरों, बैंक खातों और क्रिप्टो वॉलेट के साथ कोई लेन-देन नहीं कर सकतीं. प्रिया का यह दायित्व है कि वह उन संदिग्ध परिस्थितियों को दूर करें, जिनका जिक्र किया गया था और जो करिश्मा के बच्चों द्वारा पेश की गई दलीलों के अनुसार उचित प्रतीत होती हैं.'

दिवंगत व्यवसायी संजय कपूर की मां, रानी कपूर के वकील वैभव गग्गर ने मीडिया को बताया, 'अदालत में जो पढ़ा गया है, उसके आधार पर यह एक बहुत ही बड़ा आदेश है. ऐसा लगता है कि इसमें सभी पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया गया है और प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि (A) यहां प्रतिवादियों (यानी करिश्मा कपूर के बच्चों और रानी कपूर) द्वारा पेश की गई वसीयत से जुड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में काफी दम है. अब इन सभी संदिग्ध परिस्थितियों को गलत साबित करने की जिम्मेदारी प्रिया सचदेव पर आ गई है. संपत्तियों के मामले में पूरी तरह से 'यथास्थिति' बनी रहेगी.'

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SUNJAY KAPUR ESTATE INJUNCTION
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