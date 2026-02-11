ETV Bharat / entertainment

'अच्छे दिन जल्द आएंगे', गोविंदा के चुप्पी तोड़ने के बाद सुनीता का आया क्रिप्टिक पोस्ट, शेयर की पुरानी फोटो

हैदराबाद: हीरो नंबर 1 गोविंदा ने बीते दिन एक इंटरव्यू में पत्नी सुनीता आहूजा द्वारा लगाए गए आरोपों पर खुलकर बोला था. साथ ही एक्टर ने फिल्म डायरेक्टर करण जौहर को लेकर भी अपना गुस्सा जाहिर किया था. सुनीता आहूजा ने स्टार पति पर कथित अफेयर को लेकर भला-बुरा कहा था और साथ ही कहा था कि वह अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. जबकि गोविंदा ने कहा कि वह अपने बच्चों के लिए फिल्म मेकर्स से बात कर रहे हैं. वहीं, गोविंदा के इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद सुनीता ने सोशल मीडिया पर एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है. इस पोस्ट में वह अपने स्टार पति गोविंदा संग दिख रही हैं.

सुनीता ने बीती रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो तस्वीर शेयर की है, उसमें गोविंदा का सूट-बूट और सुनीता को साड़ी में स्लिम फिट देखा जा रहा है. वहीं, इस तस्वीर में एक बूढ़ी महिला को भी देखा जा रहा है. इस पोस्ट को शेयर कर सुनीता ने लिखा है, 'अच्छे पुराने दिन जल्द ही आएंगे, जय माता दी'. इस पोस्ट को सुनीता की बेटी टीना आहूजा ने भी लाइक किया है. सुनीता इससे पहले कई इंटरव्यू में अपने स्टार पति गोविंदा की कई बार बेइज्जती कर चुकी हैं. वह उनके लिए बहुत अनाप शनाप बोलती हैं. एक बार गोविंदा के लिए कहा था, तू बाप है कि क्या है? शाहरुख, अमिताभ, जैकी सब अपने बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, तुम कुछ नहीं करते. इस बयान पर बीती 10 फरवरी को गोविंदा ने कहा था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रोड्यूसर से बात की है.

कपल की फैलीं तलाक की अफवाह

बता दें, गोविंदा और सुनीता की शादी को 39 साल हो चुके हैं और दोनों को लेकर आए दिन कोई-कोई बात सामने आती रहती है. कई बार तो इस कपल के तलाक की खबरें भी फैल चुकी है. हालांकि सुनीता यह भी बोल चुकी हैं कि दुनिया की कोई ताकत गोविंदा और सुनीता को अलग नहीं कर सकती. गोविंदा लंबे समय से बॉलीवुड में फ्लॉप चल रहे हैं और उन्हें पिछली बार फिल्म रंगीला राजा (2019) में देखा गया था. इसके बाद से एक्टर किसी फिल्म में नहीं दिखे.