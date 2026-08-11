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'अभी नाम नहीं बताऊंगा...' जानें बिहार आकर आखिर क्या छुपा गए बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी?

50-60 दिनों तक बिहार में सुनील शेट्टी की नई फिल्म की शूटिंग होगी. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी से सकारात्मक मुलाकात हुई है. पढ़ें..

Suniel Shetty met Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी से मिले सुनील शेट्टी (सम्राट चौधरी सोशल मीडिया)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 11, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
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पटना : बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि वह अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग बिहार में करना चाहते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राज्य में लगभग 50-60 दिनों का एक लंबा शूटिंग शेड्यूल प्लान कर रहे हैं. नई फिल्म प्रोत्साहन नीति के कारण बिहार अब सिनेमा निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है.

खूबसूरत लोकेशन्स की तलाश: अभिनेता ने राज्य की प्राकृतिक विविधताओं की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में शूटिंग के लिए बेहद खूबसूरत जगहें मौजूद हैं. इन शानदार लोकेशन्स का जायजा लेने के लिए अगले महीने उनकी एक विशेष टीम बिहार आएगी. नई फिल्म के नाम के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ तो सस्पेंस रहने दीजिए. प्रशासनिक स्तर पर सबकुछ फाइनल होने के बाद ही नाम बताएंगे.

सुनील शेट्टी का ऐलान (ETV Bharat)

"अक्टूबर से एक फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं. इसको लेकर पूरे डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई है. बिहार फिल्म शूटिंग के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होने वाला है. हमारी 50-60 दिन की शूटिंग है, इसलिए सब डिस्कस करने आए हैं. बिहार में बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं. अगले हफ्ते मेरी पूरी टीम देखने आएगी. मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोग यहां आएं और शूट करें."- सुनील शेट्टी, बॉलीवुड अभिनेता

मुख्यमंत्री से सकारात्मक मुलाकात: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई इस बैठक पर सुनील शेट्टी ने गहरी संतुष्टि व्यक्त की. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के विभागों और मुख्यमंत्री से अच्छी मुलाकात हुई. शासन चाहता है कि बॉलीवुड के लोग यहां आएं और शूट करें. कोई भी बड़ी फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर चलती है, तो उसकी वास्तविक सफलता की शुरुआत हमेशा बिहार और यूपी से ही होती है.

जड़ों से जुड़ा मजबूत समाज: बिहार की जनता की तारीफ करते हुए अभिनेता ने कहा कि यहां के दर्शक बहुत स्ट्रांग हैं. आज मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में भी यहां के लोग सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं, लेकिन वे अपनी जड़ों को नहीं भूलते. जब भी लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की बात आती है, तो सब उठ खड़े होते हैं. जो लोग अपनी मिट्टी से जुड़े हैं, वे गलत नहीं हो सकते. साथ ही सुनील शेट्टी ने लिट्टी चोखा की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने कल खाया था.

Suniel Shetty met Samrat Choudhary
बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी (ETV Bharat)

सरकार का सकारात्मक आश्वासन: इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बताया कि सुप्रसिद्ध अभिनेता सुनील शेट्टी ने उनके लोकसेवक आवास पर भेंट की. इस दौरान कला, सिनेमा और बिहार के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद हुआ. अभिनेता ने आश्वस्त किया है कि वे जल्द ही बिहार की धरती पर अपनी फिल्म का निर्माण करेंगे.

"सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं बेहतरीन कलाकार सुनील शेट्टी ने लोकसेवक आवास पर भेंट की. इस मुलाकात के दौरान कला, सिनेमा एवं बिहार से जुड़े विभिन्न विषयों पर सुखद एवं सार्थक संवाद हुआ. उन्होंने आश्वस्त किया कि बिहार में भी फिल्म निर्माण करेंगे."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री, बिहार

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