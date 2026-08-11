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'अभी नाम नहीं बताऊंगा...' जानें बिहार आकर आखिर क्या छुपा गए बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी?

पटना : बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि वह अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग बिहार में करना चाहते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राज्य में लगभग 50-60 दिनों का एक लंबा शूटिंग शेड्यूल प्लान कर रहे हैं. नई फिल्म प्रोत्साहन नीति के कारण बिहार अब सिनेमा निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है.

खूबसूरत लोकेशन्स की तलाश: अभिनेता ने राज्य की प्राकृतिक विविधताओं की सराहना करते हुए कहा कि बिहार में शूटिंग के लिए बेहद खूबसूरत जगहें मौजूद हैं. इन शानदार लोकेशन्स का जायजा लेने के लिए अगले महीने उनकी एक विशेष टीम बिहार आएगी. नई फिल्म के नाम के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कुछ तो सस्पेंस रहने दीजिए. प्रशासनिक स्तर पर सबकुछ फाइनल होने के बाद ही नाम बताएंगे.

सुनील शेट्टी का ऐलान (ETV Bharat)

"अक्टूबर से एक फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं. इसको लेकर पूरे डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई है. बिहार फिल्म शूटिंग के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन होने वाला है. हमारी 50-60 दिन की शूटिंग है, इसलिए सब डिस्कस करने आए हैं. बिहार में बहुत अच्छी-अच्छी जगह हैं. अगले हफ्ते मेरी पूरी टीम देखने आएगी. मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोग यहां आएं और शूट करें."- सुनील शेट्टी, बॉलीवुड अभिनेता

मुख्यमंत्री से सकारात्मक मुलाकात: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई इस बैठक पर सुनील शेट्टी ने गहरी संतुष्टि व्यक्त की. उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के विभागों और मुख्यमंत्री से अच्छी मुलाकात हुई. शासन चाहता है कि बॉलीवुड के लोग यहां आएं और शूट करें. कोई भी बड़ी फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर चलती है, तो उसकी वास्तविक सफलता की शुरुआत हमेशा बिहार और यूपी से ही होती है.