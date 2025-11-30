ETV Bharat / entertainment

मुंबई साइक्लोथॉन 2025 में शामिल हुए सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, हेल्थ और फिटनेस पर 'अन्ना' ने दिया ये रिएक्शन

मुंबई साइक्लोथॉन 2025 में शामिल हुए सुनील शेट्टी ( ETV Bharat )

मुंबई: रविवार, 30 नवंबर की सुबह बीकेसी इलाके में मुंबई साइक्लोथॉन 2025 हुआ. यह इस कॉम्पिटिशन का चौथा साल था. मुंबई पुलिस फोर्स के IPS ऑफिसर कृष्ण प्रकाश, जिन्होंने सबसे पहले आयरनमैन कॉम्पिटिशन जीता और अपना फिटनेस गेम खेला, उन्होंने पहल की और अपने कॉन्सेप्ट के साथ 2022 में यह कॉम्पिटिशन शुरू किया. इस इवेंट बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी भी शामिल हुए थे. ईटीवी भारत से बात करते हुए कई साइकिलिस्ट ने कहा कि मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से कम विजबिलिटी और खराब एयर क्वालिटी को देखते हुए, कई लोगों के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साइकिल का इस्तेमाल करना जरूरी है. मुंबई साइक्लोथॉन 2025 (ETV Bharat) साइक्लोथॉन में शामिल हुए सुनील शेट्टी

इस साल के साइक्लोथॉन में सुनील शेट्टी मौजूद थे. सुनील शेट्टी ने कहा, 'आजकल मुंबईकर फिटनेस को लेकर काफी अवेयर हैं. लोग अच्छी हेल्थ बनाए रखने की जरूरत को पूरी तरह समझ गए हैं. लोगों को चलते रहना चाहिए. अगर कोई इंसान चलता रहता है, तो उसका परिवार भी हेल्दी रहता है. साथ ही, अच्छी मेंटल हेल्थ का राज फैमिली सिस्टम में छिपा है. अगर परिवार साथ है, तो परिवार के बुजुर्गों का फायदा युवाओं को जरूर मिलेगा.'