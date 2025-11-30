ETV Bharat / entertainment

मुंबई साइक्लोथॉन 2025 में शामिल हुए सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, हेल्थ और फिटनेस पर 'अन्ना' ने दिया ये रिएक्शन

आज, बीकेसी इलाके में मुंबई साइक्लोथॉन 2025 आयोजित किया गया, जिसमें बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार शामिल हुए.

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 30, 2025 at 3:36 PM IST

मुंबई: रविवार, 30 नवंबर की सुबह बीकेसी इलाके में मुंबई साइक्लोथॉन 2025 हुआ. यह इस कॉम्पिटिशन का चौथा साल था. मुंबई पुलिस फोर्स के IPS ऑफिसर कृष्ण प्रकाश, जिन्होंने सबसे पहले आयरनमैन कॉम्पिटिशन जीता और अपना फिटनेस गेम खेला, उन्होंने पहल की और अपने कॉन्सेप्ट के साथ 2022 में यह कॉम्पिटिशन शुरू किया. इस इवेंट बॉलीवुड स्टार सुनील शेट्टी भी शामिल हुए थे.

ईटीवी भारत से बात करते हुए कई साइकिलिस्ट ने कहा कि मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण की वजह से कम विजबिलिटी और खराब एयर क्वालिटी को देखते हुए, कई लोगों के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में साइकिल का इस्तेमाल करना जरूरी है.

साइक्लोथॉन में शामिल हुए सुनील शेट्टी
इस साल के साइक्लोथॉन में सुनील शेट्टी मौजूद थे. सुनील शेट्टी ने कहा, 'आजकल मुंबईकर फिटनेस को लेकर काफी अवेयर हैं. लोग अच्छी हेल्थ बनाए रखने की जरूरत को पूरी तरह समझ गए हैं. लोगों को चलते रहना चाहिए. अगर कोई इंसान चलता रहता है, तो उसका परिवार भी हेल्दी रहता है. साथ ही, अच्छी मेंटल हेल्थ का राज फैमिली सिस्टम में छिपा है. अगर परिवार साथ है, तो परिवार के बुजुर्गों का फायदा युवाओं को जरूर मिलेगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'सभी को पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों से बचना चाहिए और साइकिल चलानी चाहिए. हम पॉल्यूशन रोक सकते हैं. साइकिल चलाने से पॉल्यूशन भी कम होता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है. ठाणे से आए एक कॉम्पिटिटर ने कहा कि 25 किलोमीटर का स्टेज पूरा किया. यह बहुत अच्छे से प्लान किया गया था.'

जैकी श्रॉफ ने किया फ्लैग ऑफ
बॉलीवुड स्टार जैकी श्रॉफ ने इस साल के साइक्लोथॉन को सुबह-सुबह फ्लैग ऑफ किया. मैराथन के आखिर में, मौजूद लोगों ने साइकिलिंग से जुड़ा एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प भी अनवील किया. इस साल, कॉम्पिटिशन का मेन मकसद लोगों तक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ-साथ अच्छी मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस को पहुंचाना था.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, कॉम्पिटिशन डायरेक्टर कृष्ण प्रकाश ने कहा कि इस कॉम्पिटिशन का मुख्य मकसद लोगों में इको-फ्रेंडली लाइफस्टाइल के बारे में अवेयरनेस पैदा करना और उन्हें साइकिलिंग जैसे इको-फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ऑप्शन के बारे में अवेयर करना है. इस साल के साइक्लोथॉन में अलग-अलग उम्र के 6,000 से ज्यादा कंटेस्टेंट ने अलग-अलग दूरी के लिए हिस्सा लिया.

कैसा होता है मुंबई साइक्लोथॉन कॉम्पिटिशन
साइक्लोथॉन बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी से वर्ली सी लिंक तक के रूट पर होता है. राजीव गांधी सी लिंक यानी सी लिंक वाला रूट इस साइक्लोथॉन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है. वैसे तो अभी मुंबई में कई साइक्लोथॉन हो रहे हैं, लेकिन उन सभी की शुरुआत 2022 मुंबई साइक्लोथॉन से हुई.

