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प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के लिए एक्साइटेड हैं सुनील शेट्टी, टीम को दी शुभकामनाएं

सुनील शेट्टी ने की अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' की तारीफ. फिल्म को जबरदस्त 'स्पूकी लाफ-रयॉट 'बताया.

Suniel Shetty excited for Priyadarshan and Akshay Kumar Bhooth Bangla
प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के लिए एक्साइटेड हैं सुनील शेट्टी (POSTER/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 15, 2026 at 12:53 PM IST

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हैदराबाद: 'भूत बंगला' के ऐलान ने पहले ही सबको एक्साइटेड कर दिया था, और अब इसका ट्रेलर भी आ चुका है, जो इस मोस्ट-अवेडेट हॉरर कॉमेडी की दुनिया की एक झलक दिखाता है. कल 16 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है. डर और कॉमेडी के परफेक्ट मेल से भरपूर यह फिल्म एक मजेदार फैमिली एंटरटेनर होने वाली है, जहां एक तरफ ट्रेलर को हर जगह से बहुत प्यार मिला है. वहीं सुनील शेट्टी ने भी इसकी तारीफ की है. उन्होंने फिल्म को एक जबरदस्त और डरावना 'लाफ-रयॉट' (हंसाने वाला) बताया और पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं.

​अपने सोशल मीडिया पर 'भूत बंगला' का ट्रेलर शेयर करते हुए सुनील शेट्टी ने कैप्शन में लिखा, 'भूत बंगला कितना पागलपन भरा और डरावना लाफ-रयॉट लग रहा है! इस पागलपन को पर्दे पर लाने के लिए प्रियन सर, अक्षय, तब्बू, एकता और पूरी टीम को बहुत सारा प्यार. यह एक ऐसा हॉन्टेड हाउस लग रहा है जिससे कोई खुद को दूर नहीं रख पाएगा. बहुत-बहुत शुभकामनाएं.

Suniel Shetty excited for Priyadarshan and Akshay Kumar Bhooth Bangla
प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के लिए एक्साइटेड हैं सुनील शेट्टी (Suniel Shetty IG POST)

​आपको बता दें कि सुनील शेट्टी ने डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ 'हेरा फेरी', 'ये तेरा घर ये मेरा घर', 'हलचल', 'चुप चुप के', 'दे दना दन' जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. ​बालाजी मोशन पिक्चर्स (बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड का एक हिस्सा) और केप ऑफ गुड फिल्म्स के सहयोग से पेश है 'भूत बंगला', जिसमें अक्षय कुमार, वामीका गब्बी, परेश रावल, तब्बू और राजपाल यादव लीड रोल में हैं.

प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित इस फिल्म के प्रोड्यूसर अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर हैं. 'भूत बंगला' के पेड प्रिव्यू 16 अप्रैल 2026 को रात 9 बजे से सिनेमाघरों में शुरू होंगे. वहीं, फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और आज फिल्म के पेड प्रीव्यू शुरू हो चुका है. बता दें, फिल्म पहले 10 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन धुरंधर 2 के क्रेज की वजह से फिल्म की रिलीज डेट को आगे खिसकाना पड़ा था.

बता दें, अक्षय कुमार की साल 2026 की यह पहली फिल्म है. इससे पहले अक्षय हाउसफुल 5 और जॉली एलएलबी 3 में नजर आए थे. भूत बंगला के बाद अक्षय वेलकम टू जंगल और हैवान में नजर आएंगे.

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