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प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के लिए एक्साइटेड हैं सुनील शेट्टी, टीम को दी शुभकामनाएं

प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के लिए एक्साइटेड हैं सुनील शेट्टी ( POSTER/ETV Bharat )

हैदराबाद: 'भूत बंगला' के ऐलान ने पहले ही सबको एक्साइटेड कर दिया था, और अब इसका ट्रेलर भी आ चुका है, जो इस मोस्ट-अवेडेट हॉरर कॉमेडी की दुनिया की एक झलक दिखाता है. कल 16 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है. डर और कॉमेडी के परफेक्ट मेल से भरपूर यह फिल्म एक मजेदार फैमिली एंटरटेनर होने वाली है, जहां एक तरफ ट्रेलर को हर जगह से बहुत प्यार मिला है. वहीं सुनील शेट्टी ने भी इसकी तारीफ की है. उन्होंने फिल्म को एक जबरदस्त और डरावना 'लाफ-रयॉट' (हंसाने वाला) बताया और पूरी टीम को शुभकामनाएं दीं. ​अपने सोशल मीडिया पर 'भूत बंगला' का ट्रेलर शेयर करते हुए सुनील शेट्टी ने कैप्शन में लिखा, 'भूत बंगला कितना पागलपन भरा और डरावना लाफ-रयॉट लग रहा है! इस पागलपन को पर्दे पर लाने के लिए प्रियन सर, अक्षय, तब्बू, एकता और पूरी टीम को बहुत सारा प्यार. यह एक ऐसा हॉन्टेड हाउस लग रहा है जिससे कोई खुद को दूर नहीं रख पाएगा. बहुत-बहुत शुभकामनाएं. प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' के लिए एक्साइटेड हैं सुनील शेट्टी (Suniel Shetty IG POST)