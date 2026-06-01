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सुमन कल्याणपुर का 89 की उम्र में निधन: पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज गायिका के 5 सदाबहार गीत, यहां देखें

दिग्गज पार्श्व गायिका का गाना रेशम की डोरी से बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है आज भी सुना जाता है.

Suman Kalyanpur Passes Away At 89
सुमन कल्याणपुर का 89 की उम्र में निधन (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 1, 2026 at 1:06 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: दिग्गज पार्श्व गायिका और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित सुमन कल्याणपुर का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे भारतीय संगीत के एक शानदार अध्याय का अंत हो गया. अपनी मधुर आवाज और सहज गायन शैली के लिए जानी जाने वाली कल्याणपुर ने कई दशकों और भाषाओं में फैले अपने करियर का आनंद लिया. उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी और कई अन्य भारतीय भाषाओं में एक खूबसूरत संगीत विरासत छोड़ी है.

उनके निधन पर देशभर के राजनीतिक नेताओं, संगीतकारों और प्रशंसकों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके निधन को भारतीय संगीत के लिए एक बड़ी क्षति बताया, वहीं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी आवाज पीढ़ियों तक गूंजती रहेगी. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार ने भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अमूल्य योगदान को याद किया.

सुमन कल्याणपुर की आवाज की तुलना अक्सर लता मंगेशकर से की जाती थी, लेकिन वर्षों के दौरान उन्होंने अपनी एक अनूठी पहचान बनाई. उनके गीत अपनी शुद्धता, भावनात्मक गहराई और शास्त्रीय स्पर्श के लिए जाने जाते थे. संगीत प्रेमियों के बीच इस महान गायिका को याद करते हुए, आइए उनके पांच सबसे यादगार एकल गीतों पर एक नज़र डालते हैं.

1. यूं ही दिल ने चाहा था (दिल ही तो है, 1963)

रोशन की कंपोजिंग और साहिर लुधियानवी का लिखा यह गीत सुमन कल्याणपुर की मधुर गायकी के बेहतरीन गीतों में से एक है. इसकी लय कोमल और रोमांटिक है, जो उनकी आवाज को खूबसूरती से निखारती है. दशकों बाद भी, यह गीत क्लासिक हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में बसा हुआ है.

2. मेरे मेहबूब ना जा (नूरमहल, 1965)

जानी बाबू कव्वाल द्वारा बनाया गए इस गाने में कल्याणपुर की आवाज में तड़प और दिल टूटने के दर्द को सहजता से व्यक्त करने की क्षमता झलकती है. यह गाना अपने इमोशल बोल और गायक की इमोशनल पेशकश से फेमस हुआ था.

3. शराबी शराबी ये सावन का मौसम (नूरजहाँ, 1967)

रोशन की एक और यादगार कंपोजिंग, इस गाने ने मधुर धुन और साहिर लुधियानवी के शब्दों के जरिए मानसून के मौसम की सुंदरता को बखूबी कैद किया. सुमन की मधुर आवाज ने गीत को यादगार बना दिया.

4. अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया (कन कण में भगवान, 1965)

शिवराम का कंपोजिंग गीत, भक्ति और अर्ध-शास्त्रीय संगीत पर कल्याणपुर की महारत को पेश करता है. उनकी आवाज में भक्ति और कोमलता दोनों समाहित हैं, जो इस गीत को उनके विशाल संगीत संग्रह में एक विशिष्ट स्थान दिलाती है.

5. छोड़ो छोड़ो मोरी बइयां (मियां बीवी राजी, 1960)

एस.डी. बर्मन के कंपोजिंग में यह गीत सुमन कल्याणपुर की सादगी और आकर्षण को दर्शाता है, जिसने उन्हें इतना लोकप्रिय गायिका बनाया. उनकी सहज गायन शैली और शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ इस रचना को और भी उत्कृष्ट बनाती है और इसे आज भी यादगार बनाए रखती है.

जबकि ये पांच गाने उनके सबसे प्रसिद्ध एकल प्रदर्शनों में से एक हैं, कल्याणपुर की संगीत यात्रा उनसे कहीं आगे तक फैली हुई है. उन्होंने बात एक रात की (1962) से ना तुम हमीं जानो, शगुन (1964) से बुझा दिए हैं खुद अपने हाथों, रेशम की डोरी से बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, दगाबाजी पिया तेरे दिल में है, दिल गम से जल रहा है और फूलों का गजरा ये सोलह सिंगार हो जैसे अविस्मरणीय ट्रैक में भी अपनी आवाज दी.

2023 में, भारत सरकार ने भारतीय संगीत में उनके अपार योगदान को मान्यता देते हुए सुमन कल्याणपुर को पद्म भूषण से सम्मानित किया. हालांकि महान गायिका अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी मधुर धुनें श्रोताओं को प्रेरित करती रहेंगी और आने वाले वर्षों तक उनकी यादों को जीवित रखेंगी.

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