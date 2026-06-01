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सुमन कल्याणपुर का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, गायिका के निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू, PM मोदी, अमित शाह ने जताया शोक

दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं रहीं. उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है.

Suman Kalyanpur
पीएम मोदी-सुमन कल्याणपुर (ANI/PTI Video)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 1, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: दिग्गज गायिका और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता सुमन कल्याणपुर को सोमवार (1 जून) को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. गायिका को भावभीनी विदाई दी गई, जिसमें उनके परिवार, दोस्तों और फैंस ने इकट्ठा होकर उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की. सुमन कल्याणपुर का निधन रविवार, 31 की रात उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण उनके आवास पर हो गया था. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया है.

सोमवार, 1 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए गायिका के निधन पर शोक जताया. उन्होंने लिखा, 'भारतीय संगीत को समृद्ध करने वाली सुमन कल्याणपुर जी का निधन भारतीय कला जगत की अपूरणीय क्षति है. उन्होंने हिन्दी और मराठी के साथ अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में अपने मधुर गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया. शास्त्रीय धुनों से लेकर लोकप्रिय गीतों तक उनके योगदान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली है. उन्हें पद्म भूषण सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. उनके परिवारजन और असंख्य प्रशंसकों के लिए मैं हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करती हूं.'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए गायिका के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 'लोकप्रिय गायिका सुमन कल्याणपुर जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं. उनकी सुमधुर आवाज और भावपूर्ण गायकी ने हमारी सांस्कृतिक दुनिया को समृद्ध किया. अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने संगीत प्रेमियों और भारतीय सिनेमा के प्रशंसकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया. उनके परिवार और फैंस के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति.'

वहीं, अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है, 'महान गायिका सुमन कल्याणपुर जी के निधन से भारतीय संगीत जगत ने एक सुरीली आवाज खो दी है. संगीत को समर्पित जीवन जीने वाली कल्याणपुर जी को विभिन्न भारतीय भाषाओं के गीतों को अमर बनाने के लिए याद किया जाएगा. मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार और लाखों प्रशंसकों के साथ हैं.'

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि सुमन के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज से लपेटा गया था और सांताक्रूज के एक ऑडिटोरियम में मुंबई पुलिस के जवानों ने उन्हें औपचारिक सलामी दी. इसके बाद उनकी बेटी चारू ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं.

यह विदाई का पल बेहद भावुक हो गया, जब चिता को अग्नि दी जा रही थी, तब उनके प्रियजनों ने 1966 की फिल्म 'ममता' का गीत "रहें न रहें हम, महका करेंगे" गाया. सुमन कल्याणपुर के सबसे प्रिय गीतों में से एक यह गीत पूरे परिसर में गूंज उठा, और शोक में डूबे लोग उन्हें याद करते रहे.

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