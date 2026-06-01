सुमन कल्याणपुर का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, गायिका के निधन पर राष्ट्रपति मुर्मू, PM मोदी, अमित शाह ने जताया शोक
दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर अब इस दुनिया में नहीं रहीं. उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 1, 2026 at 8:09 PM IST
हैदराबाद: दिग्गज गायिका और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता सुमन कल्याणपुर को सोमवार (1 जून) को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. गायिका को भावभीनी विदाई दी गई, जिसमें उनके परिवार, दोस्तों और फैंस ने इकट्ठा होकर उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की. सुमन कल्याणपुर का निधन रविवार, 31 की रात उम्र से जुड़ी बीमारियों के कारण उनके आवास पर हो गया था. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया है.
सोमवार, 1 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए गायिका के निधन पर शोक जताया. उन्होंने लिखा, 'भारतीय संगीत को समृद्ध करने वाली सुमन कल्याणपुर जी का निधन भारतीय कला जगत की अपूरणीय क्षति है. उन्होंने हिन्दी और मराठी के साथ अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में अपने मधुर गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया. शास्त्रीय धुनों से लेकर लोकप्रिय गीतों तक उनके योगदान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली है. उन्हें पद्म भूषण सहित अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. उनके परिवारजन और असंख्य प्रशंसकों के लिए मैं हार्दिक शोक संवेदना व्यक्त करती हूं.'
भारतीय संगीत को समृद्ध करने वाली श्रीमती सुमन कल्याणपुर जी का निधन भारतीय कला जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने हिन्दी और मराठी के साथ अन्य अनेक भारतीय भाषाओं में अपने मधुर गायन से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। शास्त्रीय धुनों से लेकर लोकप्रिय गीतों तक उनके योगदान का क्षेत्र अत्यंत…— President of India (@rashtrapatibhvn) June 1, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए गायिका के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 'लोकप्रिय गायिका सुमन कल्याणपुर जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं. उनकी सुमधुर आवाज और भावपूर्ण गायकी ने हमारी सांस्कृतिक दुनिया को समृद्ध किया. अपने गीतों के माध्यम से उन्होंने संगीत प्रेमियों और भारतीय सिनेमा के प्रशंसकों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया. उनके परिवार और फैंस के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ओम शांति.'
Anguished by the passing of the popular singer Suman Kalyanpur Ji. Her melodious voice and soulful renditions enriched our cultural world. Through her songs, she created a special place among music lovers and admirers of Indian cinema. Condolences to her family and admirers. Om… pic.twitter.com/xCGswIq0s6— Narendra Modi (@narendramodi) June 1, 2026
वहीं, अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है, 'महान गायिका सुमन कल्याणपुर जी के निधन से भारतीय संगीत जगत ने एक सुरीली आवाज खो दी है. संगीत को समर्पित जीवन जीने वाली कल्याणपुर जी को विभिन्न भारतीय भाषाओं के गीतों को अमर बनाने के लिए याद किया जाएगा. मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार और लाखों प्रशंसकों के साथ हैं.'
Indian music industry lost a melodious voice with the demise of legendary singer Suman Kalyanpur Ji.— Amit Shah (@AmitShah) June 1, 2026
A life devoted to music Kalyanpur Ji will be remembered for giving immortal life to songs in different Indian languages. My thoughts are with her bereaved family and millions of…
सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि सुमन के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज से लपेटा गया था और सांताक्रूज के एक ऑडिटोरियम में मुंबई पुलिस के जवानों ने उन्हें औपचारिक सलामी दी. इसके बाद उनकी बेटी चारू ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं.
The last rites of veteran playback singer Suman Kalyanpur were performed with full state honours in Mumbai.— All India Radio News (@airnewsalerts) June 1, 2026
Kalyanpur passed away at her residence in Mumbai last night. She was 89.
One of India's most celebrated singers, she was a prominent figure in Marathi bhavgeet and… pic.twitter.com/ygRRJ9qxWq
VIDEO | Veteran singer Suman Kalyanpur given final send-off with state honours in Mumbai.— Press Trust of India (@PTI_News) June 1, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/AWcXpG4Zap
यह विदाई का पल बेहद भावुक हो गया, जब चिता को अग्नि दी जा रही थी, तब उनके प्रियजनों ने 1966 की फिल्म 'ममता' का गीत "रहें न रहें हम, महका करेंगे" गाया. सुमन कल्याणपुर के सबसे प्रिय गीतों में से एक यह गीत पूरे परिसर में गूंज उठा, और शोक में डूबे लोग उन्हें याद करते रहे.