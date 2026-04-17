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सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया ट्विस्ट: जैकलीन फर्नांडिस बनेंगी सरकारी गवाह!

सुकेश चंद्रशेखर-जैकलीन फर्नांडिस ( IANS )

नई दिल्ली: ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है. यह अनुरोध दिल्ली के कोर्ट के सामने रखा गया, जिसने उन्हें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार औपचारिक रूप से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संपर्क करने का निर्देश दिया. पीटीआई के अनुसार, दिल्ली के एक कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय से एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की मांग की है. विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एजेंसी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय की. प्रोटोकॉल के अनुसार, यह अनुरोध सबसे पहले जांच एजेंसी को सौंपा जाता है. इसके बाद ईडी उनका बयान दर्ज करेगी और यह तय करेगी कि उन्हें सरकारी गवाह का दर्जा देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाए या नहीं. यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैकलीन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के महीनों बाद सामने आया है. दो महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.