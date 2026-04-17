सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया ट्विस्ट: जैकलीन फर्नांडिस बनेंगी सरकारी गवाह!
दिल्ली कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ईडी से जवाब मांगा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 17, 2026 at 6:31 PM IST
नई दिल्ली: ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने सरकारी गवाह बनने की इच्छा जताई है. यह अनुरोध दिल्ली के कोर्ट के सामने रखा गया, जिसने उन्हें कानूनी प्रक्रिया के अनुसार औपचारिक रूप से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संपर्क करने का निर्देश दिया.
पीटीआई के अनुसार, दिल्ली के एक कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय से एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की मांग की है. विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एजेंसी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय की.
प्रोटोकॉल के अनुसार, यह अनुरोध सबसे पहले जांच एजेंसी को सौंपा जाता है. इसके बाद ईडी उनका बयान दर्ज करेगी और यह तय करेगी कि उन्हें सरकारी गवाह का दर्जा देने के लिए कोर्ट में अर्जी दी जाए या नहीं. यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा जैकलीन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के महीनों बाद सामने आया है. दो महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया.
जैकलीन, जिन्हें जांच के सिलसिले में ईडी ने कई बार समन भेजा था, एजेंसी द्वारा दायर एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पहली बार आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है. पिछले साल 3 जुलाई को, दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर के खिलाफ कथित तौर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था. देश भर में कई अन्य मामलों में भी उनके खिलाफ जांच चल रही है.
चंद्रशेखर, जो इस समय कई मामलों के सिलसिले में जेल में बंद हैं, ने बार-बार यह दावा किया है कि वह जैकलीन के साथ रिलेशनशिप में हैं. उन्होंने जेल से कई मौकों पर जैकलीन को खत भी लिखे हैं. हालांकि, कुछ लीक हुई तस्वीरों से यह संकेत मिला था कि दोनों एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन जैकलीन ने कोर्ट में यह कहा है कि उन्हें गुमराह किया गया था और उन्हें यह यकीन दिलाया गया था कि वह एक असली बिजनेसमैन हैं.