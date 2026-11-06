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सुहाना खान का 'किंग' के सॉन्ग 'तू मिल जाए' पर वीडियो वायरल, देखते ही SRK शॉक्ड, भाई आर्यन की रूमर्ड GF बोलीं- OMG

शाहरुख और सुहाना खान ( ANI/IANS )

हैदराबाद: शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग का इंतजार अब बढ़ता ही जा रहा है. जब से शाहरुख खान के बीते 61वें बर्थडे पर किंग का रोमांटिक ट्रेक तू मिल जाए रिलीज हुआ है, तब से तो 'बादशाह' के फैंस और भी ज्यादा बैचेन होने लगे हैं. अब हर किसी की जुबां पर 'किंग' का पहला गाना 'तू मिल जाए' चढ़ा हुआ है. फैंस इस गाने पर खूबसूरत और रोमांटिक रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इस बीच शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान कहां पीछे रहने वाली थीं. सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर इस गाने पर एक खूबसूरत रील शेयर की है, जिसे देखते ही देखते लाखों लाइक्स मिल गए.

सुहाना खान का वीडियो वायरल

सुहाना खान ने बीती रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेकअप रूम से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में सुहाना को किंग के सॉन्ग 'तू मिल जाए' के इंग्लिश वर्जन (इंग्लिश सिंगर एड शीरन द्वारा गाया गया) पर लिप सिंक करते देखा जा रहा है. गाने के इंग्लिश शब्दों पर सुहाना के लिप्स जरा भी नहीं डगमगा रहे हैं. वीडियो के आखिर में सुहाना का ट्रांजिशन होता है और वह खूबसूरत गोल्डन ड्रेस में नजर आती हैं. अब सुहाना खान का यह गोल्डन अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. इस सेलेब्स और फैंस क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं चलिए जानते हैं.