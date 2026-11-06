सुहाना खान का 'किंग' के सॉन्ग 'तू मिल जाए' पर वीडियो वायरल, देखते ही SRK शॉक्ड, भाई आर्यन की रूमर्ड GF बोलीं- OMG
सुहाना खान के इस वीडियो पर खुद शाहरुख खान ने बेटी के लिए चौंकाने वाला कमेंट किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2026 at 11:46 AM IST
हैदराबाद: शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग का इंतजार अब बढ़ता ही जा रहा है. जब से शाहरुख खान के बीते 61वें बर्थडे पर किंग का रोमांटिक ट्रेक तू मिल जाए रिलीज हुआ है, तब से तो 'बादशाह' के फैंस और भी ज्यादा बैचेन होने लगे हैं. अब हर किसी की जुबां पर 'किंग' का पहला गाना 'तू मिल जाए' चढ़ा हुआ है. फैंस इस गाने पर खूबसूरत और रोमांटिक रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. इस बीच शाहरुख खान की लाडली सुहाना खान कहां पीछे रहने वाली थीं. सुहाना खान ने अपने इंस्टाग्राम पर इस गाने पर एक खूबसूरत रील शेयर की है, जिसे देखते ही देखते लाखों लाइक्स मिल गए.
सुहाना खान का वीडियो वायरल
सुहाना खान ने बीती रात अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेकअप रूम से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में सुहाना को किंग के सॉन्ग 'तू मिल जाए' के इंग्लिश वर्जन (इंग्लिश सिंगर एड शीरन द्वारा गाया गया) पर लिप सिंक करते देखा जा रहा है. गाने के इंग्लिश शब्दों पर सुहाना के लिप्स जरा भी नहीं डगमगा रहे हैं. वीडियो के आखिर में सुहाना का ट्रांजिशन होता है और वह खूबसूरत गोल्डन ड्रेस में नजर आती हैं. अब सुहाना खान का यह गोल्डन अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. इस सेलेब्स और फैंस क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं चलिए जानते हैं.
सेलेब्स-फैंस ने लुटाया प्यार
सुहाना खान के इस खूबसूरत वायरल वीडियो पर उनके स्टार फादर शाहरुख खान लिखते हैं, तुम्हें ये शब्द कैसे याद हुए? क्योंकि यह मेरे लिए बहुत कठिन थे, एड शीरन बहुत तेजी से गाते हैं'. आलिया भट्ट लिखती हैं, 'लव'. सुहाना की बेस्टी अनन्या पांडे ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, 'मैं अपनी लाइफ में इससे क्यूट चीज कभी नहीं देखी'. ओरी लिखते हैं, आखिरकार एक रील आई'. सुहाना की एक और बेस्टी और अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने कमेंट बॉक्स में हार्ट इमोजी पोस्ट किए हैं. इस वीडियो पर सुहाना के भाई आर्यन खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड और ब्राजीलियाई मॉडल, अभिनेत्री लारिसा बोनेसी ने भी रिएक्ट किया है. वह लिखती हैं, ओह माय गॉड, अब आपने ये ट्रेंड कैसे सेट कर दिया'. इसके अलावा सुहाना के फैंस उनके इस टैलेंट पर रेड हार्ट इमोजी शेयर कर बहुत प्यार लुटा रहे हैं. सुहाना के इस वीडियो पर 3 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.
किंग के बारे में...
बता दें, सुहाना खान पहली बार फिल्म 'किंग' के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली हैं. साल 2023 में सुहाना खान ने जोया अख्तर की सीरीज द आर्चीज से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. अब वह अपने स्टार फादर शाहरुख खान के साथ सीधा पर्दे पर उतर रही हैं. किंग एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें शाहरुख, सुहाना के साथ-साथ अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, करीना कपूर खान और अरशद वारसी समेत कई स्टार नजर आएंगे. फिल्म 'किंग' आगामी 24 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होने जा रही है.