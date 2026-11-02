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SRK Birthday: 'किंग' से आई सुहाना खान की पहली झलक?, जलते घर के सामने बेबस खड़ी दिखीं शाहरुख खान की बेटी

सुहाना खान को एक बहुत ही खतरनाक सीन में देखा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Suhana khan first glimpse
'किंग' से आई सुहाना खान की पहली झलक? (Song Screen Grab/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 2, 2026 at 12:40 PM IST

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हैदराबाद: शाहरुख खान आज 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौकै पर एक्टर ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग से पहला रोमांटिक गाना तू मिल जाए रिलीज किया है. सॉन्ग तू मिल जाए शाहरुख के फैंस के बीच हिट हो गया है. गाने के साथ-साथ फैंस को सुहाना खान की भी पहली झलक देखने को मिल गई है. सॉन्ग तू मिल जाए से एक तस्वीर वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह सुहाना खान हैं. बता दें, सुहाना खान अपने स्टार फादर शाहरुख खान की फिल्म किंग से पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखने जा रही हैं. चलिए देखते हैं सुहाना खान की किंग से पहली झलक.

किंग से सुहाना खान की पहली झलक

किंग के पहले सॉन्ग 'तू मिल जाए' में शाहरुख-दीपिका पादुकोण के रोमांस के साथ-साथ कुछ डार्क सीन भी देखने को मिल रहे हैं. गाने के बीच में शाहरुख को अपने दुश्मनों से भिड़ते देखा जा रहा है. वहीं, एक सीन में शाहरुख खान टक्सीडो में में हैं और गुंडों के हाथों मार खा रहे हैं. इसके बाद आग की लपटों से घिरा घर दिखाई देता है, जहां एक लड़की यह सब जलते हुए देख रही है. अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जलते घर के सामने खड़ी ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सुहाना खान है. इस सीन में सुहाना खान को एक हाथ में फाइल और दूसरे हाथ में बैग पकड़े देखा जा रहा है.

सोशल मीडिया पर क्या हो रही चर्चा?

बता दें, सीन में दिख रही लड़की को लेकर मेकर्स की ओर से पुष्टि नहीं हुई है कि यह सुहाना खान हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने साफ-साफ लिखा है कि यह सुहाना खान ही हैं. इस सीन पर एक फैन ने कमेंट किया, क्या है सुहाना खान? दूसरे यूजर ने लिखा, मुझे लगता है ये सुहाना खान ही हैं'. एक फैन ने लिखा, 'प्रिंसेज सुहाना खान की पहली झलक'. एक यूजर ने लिखा है, 'ये दोस्तो कोनसा सीन होगा? किंग' में सुहाना खान मुझे लगता है कि दीपिका पादुकोण को मार देंगे ऐसा लग रहा है और शाहरुख खान का घर जला दिया होगा अभिषेक बच्चन ने इस लिए शाहरुख बदला लेंगे अभिषेक से. आपको क्या लगता है कौन सा सीन होना चाहिए?

बता दें, सुहाना खान ने जोया अख्तर की सीरीज द आर्चीज (2023) से अभिनय में डेब्यू किया था. अब पूरे तीन साल बाद सुहाना पापा शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म किंग से बड़े पर्दे पर डेब्यू करने जा रही हैं. शाहरुख खान के फैंस बाप-बेटी को स्क्रीन पर साथ में देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं. बता दें, किंग आगामी 24 दिसंबर को क्रिसमस त्योहार के मौके पर वर्ल्डवाइड रिलीज होने जा रही है.

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