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SRK Birthday: 'किंग' से आई सुहाना खान की पहली झलक?, जलते घर के सामने बेबस खड़ी दिखीं शाहरुख खान की बेटी

'किंग' से आई सुहाना खान की पहली झलक? ( Song Screen Grab/IANS )

हैदराबाद: शाहरुख खान आज 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस मौकै पर एक्टर ने अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग से पहला रोमांटिक गाना तू मिल जाए रिलीज किया है. सॉन्ग तू मिल जाए शाहरुख के फैंस के बीच हिट हो गया है. गाने के साथ-साथ फैंस को सुहाना खान की भी पहली झलक देखने को मिल गई है. सॉन्ग तू मिल जाए से एक तस्वीर वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह सुहाना खान हैं. बता दें, सुहाना खान अपने स्टार फादर शाहरुख खान की फिल्म किंग से पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर कदम रखने जा रही हैं. चलिए देखते हैं सुहाना खान की किंग से पहली झलक.

किंग से सुहाना खान की पहली झलक