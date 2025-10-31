कैसी है अब 'साई बाबा' फेम एक्टर सुधीर दलवी की तबीयत?, रणबीर कपूर की बहन के बाद शिरडी गांव के लोगों ने की मदद
सुधीर दलवी ने मनोज कुमार स्टारर फिल्म शिरडी के साईं बाबा में साई बाबा का रोल किया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2025 at 3:16 PM IST
हैदराबाद: फिल्म शिरडी के साईं बाबा फेम एक्टर सुधीर दलवी की हालत बहुत गंभीर है. एक्टर कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं. अब तक उनके इलाज में 10 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं. अब एक्टर के परिवार के लिए उनके इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में फैमिली ने सोशल मीडिया उनके इलाज के लिए मदद मांगी है. फैमिली के पोस्ट को पढ़कर बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर उनके इलाज के लिए आगे आई हैं. इस खबर के सामने आने के बाद रिद्धिमा ट्रोल भी हुईं, लेकिन उन्हें कोई देर ना करते हुए ट्रोलर्स को आड़े हाथ लिया है.
रणबीर कपूर की बहन ने की मदद
बता दें, सुधीर दलवी ने मनोज कुमार स्टारर फिल्म शिरडी के साईं बाबा में साई बाबा का रोल किया था, साल 1977 में रिलीज हुई यह फिल्म आज भी पॉपुलर है. बीती 8 अक्टूबर से लीलावती अस्पताल में भर्ती 86 वर्षीय एक्टर जानलेवा बीमारी सेप्सिस इंफेक्शन से जूझ रहे हैं. ऐसे में एक्टर के इलाज पर पानी की तरह पैसा बह रहा है. उनके इलाज पर 15 लाख रुपये लगने है और फैमिली 10 लाख रुपये लगा चुकी है और 5 लाख रुपये की जरूरत है. इधर, रिद्धिमा कपूर ने अपने पोस्ट में लिखा है, हो गया है, मैं उनके जल्द ठीक होने की कामना करती हूं'. इसके बाद लोग उन्हें ट्रोल करने लगे तो रिद्धिमा ने उनका मुंह बंद कर दिया. वहीं शिरडी गांव ने एक्टर के लिए इलाज के लिए 5 लाख रुपये दिए हैं.
सुधीर दलवी का वर्कफ्रंट
रिद्धिमा ने लिखा है, हर चीज दिखावे के नहीं होती, किसी की मदद करना, चाहे जितनी भी कैपेसिटी हो, सबसे बड़ा आशीर्वाद है'. बता दें, सुधीर दलवी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, वह पॉपुलर टीवी सीरियल रामायण में गुरू वशिष्ट और श्याम बेनेगल के शो भारत एक खोज में शाहजहां के रोल में नजर आए थे. इसके अलावा वह फिल्म आशास, क्रांति, कर्मयोग, पुकार, हुकूमत, काले धंधे, दादागिरी, तूफान, अग्नि, तिरंगा और खलनयाक जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं. आखिरी बार उन्हें साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म एक्सक्यूजमी में देखा गया था.