WATCH: सुधा चंद्रन पर आईं माता? भजन के बीच दिखाया ऐसा स्वरूप, वीडियो देख आपकी भी कांप जाएगी रूह
नागिन की फेम एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उनका स्वरूप देख लोग दंग रह गए हैं. देखें.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 4, 2026 at 1:59 PM IST
हैदराबाद: वेटरन एक्ट्रेस सुधा चंद्रन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे फैंस और दर्शकों के बीच खूब चर्चा हो रही है. इस वीडियो ने लोगों असमंजस में डाल दिया है. इतना ही नहीं, इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो में टीवी स्टार भजन सभा में अजीबोगरीब व्यवहार करती हुई दिख रही हैं. इस क्लिप में एक्ट्रेस को देवी भजन के दौरान एक ऐसी हालत में देखा जा सकता है जिसे कई लोगों के मन में कई तरह के विचार आ रहे हैं.
माता की चौकी से सुधा चंद्रन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिससे ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा है. खूबसूरत सफेद और लाल साड़ी पहने सुधा के माथे पर एक पट्टी बंधी है जिस पर 'जय माता दी' लिखा है.
वायरल वीडियो में एक्ट्रेस देवी भजन के दौरान अजीबोगरीब व्यवहार करती दिख रही हैं. एक वीडियो में सुधा बेकाबू होकर उछल-कूद करती नजर आ रही हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान एक्ट्रेस लोगों को काटती हुई भी दिखाई दीं.
एक अन्य वायरल वीडियो में कुर्सी पर बैठीं सुधा चंद्रन भावुक होती दिखीं. वो कभी जोर-जोर से हंसती तो कभी रोने लगती हैं. उनके आसपास खड़े हुए लोग उन्हें संभालते हुए दिखें. ऐसा लगता है कि यह वीडियो किसी धार्मिक कार्यक्रम का है, जहां सुधा चंद्रन ने माता के भजन में हिस्सा लिया था, और इस दौरान वह भक्ति भाव में लीन हो गईं.
वीडियो में दिख रहा है कि उनके हाव-भाव और भी तेज होते जा रहे हैं, और उनके आस-पास के लोग उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं. इस वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई लोग इसे पूजा के दौरान गहरी आध्यात्मिक समाधि के रूप में देख रहे हैं. कुछ लोगों का मानना है कि उन पर माता आई हैं.
सुधा चंद्रन के बारे में
सुधा एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना, भारतीय सिनेमा और टेलीविजन पर एक लोकप्रिय चेहरा हैं. सुधा अपनी दमदार परफॉर्मेंस और फिल्मों, टीवी शो और स्टेज प्रोडक्शन में लंबे करियर के लिए जानी जाती हैं.
सुधा अपनी असल जिंदगी की क्लासिकल डांसर की कहानी पर बनी आइकॉनिक फिल्म नाचे मयूरी (1986) से नेशनल लेवल पर मशहूर हुईं. उन्होंने फिल्मों में दमदार किरदारों से दर्शकों को इम्प्रेस किया. वह कहीं किसी रोज, नागिन 6, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और माता की चौकी - कलयुग में भक्ति की शक्ति जैसे टीवी शोज में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से घर-घर में पहचानी जाती हैं.