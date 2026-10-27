'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का ट्रेलर OUT: कौन है आयशा मलिक का कातिल? द जेलस बेस्टी, रिजेक्टेड लवर, साइको रूममेट या परफेक्ट BF?
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस सीरीज में शनाया कपूर डबल रोल निभा रही हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 1:44 PM IST
हैदराबाद: 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के 14 साल पूरे होने पर मशहूर फिल्म करण जौहर ने फ्रैंचाइजी की नई वेब सीरीज का एलान किया था, जिसमें उन्होंने शनाया कपूर का फर्स्ट लुक जारी किया था. फर्स्ट लुक जारी करने के एक हफ्ते बाद मेकर ने सीरीज का धांसू ट्रेलर लॉन्च किया है, जो सस्पेंस से भरा हुआ है.
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' के मेकर करण जौहर ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया और सीरीज में जानकारी देते हुए संक्षिप्त में लिखा, "सेंट टेरेसा हेरिटेज स्कूल में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत होती है, और आप सच्चाई के जितना करीब पहुंचते हैं, यह उतना ही खतरनाक होता जाता है."
शनाया कपूर के दोहरे किरदार वाली यह सीरीज उसी 'सेंट टेरेसा' स्कूल पर आधारित है, जिसे पहली दो बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया था. हालांकि, इस बार चीजें पिछली कहानियों की तरह आसान या ग्लैमरस नहीं लग रही हैं.
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का ट्रेलर
ट्रेलर की शुरुआत में सेंट टेरेसा के स्टूडेंट्स से होती है, जो किसी पार्टी को एंजॉय करते दिखते हैं. इसमें शनाया कपूर के किरदार आयशा मलिक की झलक दिखाई जाती है, जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी बाराखली लेक में मिलती है. आयशा की मौत की खबर सुनकर उसका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है. इसके बाद आयशा की जुड़वा बहन अदिति की एंट्री होती है.
आयशा की बहन उसकी बहन की मौत की वजह का पता करने के लिए सेंट टेरेसा हेरिटेड स्कूल में एडमिशन लेती है और आयशा के उन सभी दोस्तों से मिलती है, जो उसके करीबी होते हैं. ट्रेलर में बताया जाता है कि आयशा के फ्रेंड सर्कल में 4 लोग होते हैं- द जेलस बेस्टी, द रिजेक्टेड लवर, द साइको रूममेट और ज्यादा ही परफेक्ट बॉयफ्रेंड? आयशा की बहन अदिति को शक होता है कि आयशा के दोस्त उससे कुछ छुपा रहे हैं.
इसके बाद आयशा का एक दोस्त आदिति को बताता है कि वह जितनी जल्दी हो, उतनी जल्दी इस स्कूल से दूर हो चली जाए. इसी बीच अदिति को एक सीक्रेट बैच मिलता है और पता है कि टेरेसा में एक सीक्रेट कॉम्पिटिशन हो रहा है, जिसका नाम है- स्टूडेंट ऑफ द ईयर. इसमें हिस्सा लेने वाले लोग स्क्विड गेम जैसे कपड़े पहनते हैं , और इसका नतीजा भी उतना ही खतरनाक लगता है: मौत.
'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' के बारे में
धर्माटिक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और रीमा माया द्वारा निर्देशित 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क', इस मशहूर फ्रैंचाइजी को एक नया और गहरा रूप देती है. यहां हर दोस्ती के पीछे एक कहानी है, हर दुश्मनी के पीछे एक मकसद है, और हर सुराग अदिति को सच्चाई के और करीब ले आता है.
सीरीज में शनाया कपूर के साथ अभिनव सिंह, दिविक शर्मा, मान्या ग्रोवर, दीया दमानी, आदि मलिक, शीबा चड्ढा और विवेक गोम्बर भी हैं. यह सीरीज 13 नवंबर से जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगी.