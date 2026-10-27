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'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का ट्रेलर OUT: कौन है आयशा मलिक का कातिल? द जेलस बेस्टी, रिजेक्टेड लवर, साइको रूममेट या परफेक्ट BF?

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' ( Poster )

हैदराबाद: 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के 14 साल पूरे होने पर मशहूर फिल्म करण जौहर ने फ्रैंचाइजी की नई वेब सीरीज का एलान किया था, जिसमें उन्होंने शनाया कपूर का फर्स्ट लुक जारी किया था. फर्स्ट लुक जारी करने के एक हफ्ते बाद मेकर ने सीरीज का धांसू ट्रेलर लॉन्च किया है, जो सस्पेंस से भरा हुआ है.

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' के मेकर करण जौहर ने मंगलवार (27 अक्टूबर) को इस सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया और सीरीज में जानकारी देते हुए संक्षिप्त में लिखा, "सेंट टेरेसा हेरिटेज स्कूल में एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत होती है, और आप सच्चाई के जितना करीब पहुंचते हैं, यह उतना ही खतरनाक होता जाता है."

शनाया कपूर के दोहरे किरदार वाली यह सीरीज उसी 'सेंट टेरेसा' स्कूल पर आधारित है, जिसे पहली दो बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया था. हालांकि, इस बार चीजें पिछली कहानियों की तरह आसान या ग्लैमरस नहीं लग रही हैं. 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का ट्रेलर ट्रेलर की शुरुआत में सेंट टेरेसा के स्टूडेंट्स से होती है, जो किसी पार्टी को एंजॉय करते दिखते हैं. इसमें शनाया कपूर के किरदार आयशा मलिक की झलक दिखाई जाती है, जिसकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी बाराखली लेक में मिलती है. आयशा की मौत की खबर सुनकर उसका परिवार पूरी तरह से टूट जाता है. इसके बाद आयशा की जुड़वा बहन अदिति की एंट्री होती है.