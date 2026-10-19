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करण जौहर ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर आफ्टर डार्क' का किया एलान, इस बार शनाया कपूर चखाएंगी डर का स्वाद

हैदराबाद: 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' फ्रैंचाइजी को आज, 19 अक्टूबर को 14 साल पूरे हो गए हैं. इस खास मौके पर फिल्ममेकर करण जौहर ने फ्रैंचाइजी के नए चैप्टर का एलान किया है, जिसका टाइटल 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' है. इस शनाया कपूर अहम भूमिका में नजर आएंगी.

सोमवार को करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर: आफ्टर डार्क' का एलान करते हुए शनाया कपूर का फर्स्ट लुक जारी किया. फर्स्ट लुक में शनाया खून पहले किसी पार्टी में डांस करती हुई दिखाई देती है.

इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वह खुली नजरों के साथ फीज होती दिखती हैं. फर्स्ट लुक इस बात का इशारा है कि कहानी उस फ्रैंचाइजी से काफी अलग होने वाली है जिसे दर्शक अब तक जानते आए हैं. सोशल मीडिया पर इस घोषणा को साझा करते हुए, करण ने फ्रैंचाइजी के सफर को याद किया और इसके नए मोड़ की झलक दी.

फिल्ममेकर ने इसे साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'इस हफ्ते पुरानी यादें कुछ ज्यादा ही ताजा हो रही हैं. हमारी चहेती SOTY फ्रैंचाइजी के 14 साल पूरे होने पर. हम इसे एक नए सफर पर आगे ले जा रहे हैं, जो अब है - 'आफ्टर डार्क', एकदम रॉ, खूंखार, बेबाक और पूरी तरह से पागलपन से भरा. तैयार हो जाइए! हॉटस्टार स्पेशल: स्टूडेंट ऑफ द ईयर - आफ्टर डार्क, 13 नवंबर से, सिर्फ जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा. '

इस बार मेकर्स इस फ्रैंचाइजी को एक बिल्कुल अलग तरह से पेश करने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीरीज से अपना डिजिटल डेब्यू कर रहीं शनाया इसमें डबल रोल निभाती नजर आएंगी. रीमा माया की निर्देशित और धर्माटिक एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस शो से करण एक बार फिर प्रोड्यूसर के तौर पर लौटे हैं और एक ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो पिछली फिल्मों के ग्लॉसी कॉलेज ड्रामा से बिल्कुल अलग है.

2012 में रिलीज हुई ओरिजिनल 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने अपने करियर की शुरुआत की थी. अपने स्टाइलिश कैंपस, पॉपुलर गानों, फैशन के कारण यह फिल्म दर्शकों के दिलों को छू गई. इसका सीक्वल, 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2', 2019 में आया, जिसमें टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया नजर आए थे.