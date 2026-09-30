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'स्त्री 3' की रिलीज डेट पोस्टपोन, 2027 में सिनेमाघरों में नहीं आएगी फिल्म, नई तारीख पर बोले प्रोड्यूसर दिनेश- थर्ड इंस्टॉलमेंट...

'स्त्री 3' का रिलीज डेट अब पोस्टपोन हो गया है. यह फिल्म अब 2027 में रिलीज नहीं होगी.

Stree 3
'स्त्री 3' (Film Announcement Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2026 at 8:54 PM IST

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हैदराबाद: 'स्त्री' यूनिवर्स की वापसी होने वाली है, लेकिन अब फैंस को इसके लिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ गई है. जी हां, आपने सही पढ़ा. स्त्री 3 की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई है. इसकी पुष्टि खुल फिल्म के प्रोड्यूसर दिनेश विजान ने की है.

राजकुमार राव और दिनेश विजान ने FICCI फ्रेम्स में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपनी हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स 'स्त्री' के बारे में बात की. 'स्त्री' और 'स्त्री 2' दोनों को दर्शकों से बहुत प्यार मिला और बॉक्स ऑफिस पर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए तीसरे भाग के बारे में किसी अपडेट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था.

दिनेश विजान ने 'स्त्री' यूनिवर्स के फैंस को 'स्त्री 3' के बारे में अपडेट देकर सरप्राइज कर दिया. फिल्ममेकर ने कंफर्म किया कि राजकुमार राव स्टारर और अमर कौशिक के डायरेक्शन में बनने वाली यह फिल्म 2027 में नहीं रिलीज होगी. हालांकि उन्होंने नई रिलीज का डेट साफ कर दिया है.

'स्त्री' फ्रैंचाइजी के बारे में बात करते हुए दिनेश विजान ने कहा, "अमर कौशिक (डायरेक्टर) 'स्त्री' और पूरी हॉरर फ़्रैंचाइजी का सबसे अहम हिस्सा हैं." कौशिक के आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए दिनेश ने आगे कहा, "वह जनवरी के आखिर में हमारी सबसे फिल्मों में से एक को डायरेक्ट करेंगे, जो भगवान परशुराम की कहानी है और जिसका नाम 'महावतार' है."

दिनेश ने बताया कि अमर कौशिक के जून 2027 तक 'महावतार' का काम पूरा करने की उम्मीद है, जिसके बाद वह 'स्त्री 3' पर काम शुरू करेंगे. रिलीज़ की टाइमलाइन बताते हुए दिनेश ने कहा, "तो, 'स्त्री 3' 2028 में आएगी."

'स्त्री 3' के बारे में बात करते हुए प्रोड्यूसर ने कहा, "आपने जो कुछ भी सोचा है, उसे अपने दिमाग से निकाल दें. आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको इस फिल्म में पसंद आया था." दिनेश ने आने वाली फिल्म के बारे में कोई भी 'स्पॉइलर' (कहानी का राज़) बताने से तो परहेज किया, लेकिन वादा किया कि दर्शकों को एक सरप्राइज मिलेगा. उन्होंने रिलीज डेट का हिंट देते हुए आगे कहा, "यह स्वतंत्रता दिवस या क्रिसमस का एक अच्छा तोहफा हो सकता है."

प्रोड्यूसर ने यह भी बताया कि 'स्त्री 3' की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है. उन्होंने रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का कारण भी बताया. उन्होंने बताया कि कौशिक अभी 'महावतार' पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स के अगले चैप्टर की शूटिंग शुरू होने में कुछ समय लगेगा.

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की मुख्य भूमिकाओं वाली 'स्त्री' फ़्रैंचाइजी की शुरुआत 2018 में 'स्त्री' से हुई थी और 2024 में 'स्त्री 2' के साथ इसका विस्तार हुआ. ये फिल्में मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का हिस्सा हैं, जिसमें 'भेड़िया' और 'मुंज्या' भी शामिल हैं.

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