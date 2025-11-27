स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 X रिव्यू: OTT पर छाई हॉरर सीरीज, जनता ने भी सुनाया फैसला, जानें क्या बोली
स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आखिरकार नेटफ्लिक्स पर आ गया है. आइए देखते हैं, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एक्स रिव्यू कैसा है...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2025 at 2:45 PM IST
मुंबई: स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को लेकर फैंस में एक्साइटमेंट बढ़ रही है. वे आखिरी चैप्टर के लिए हॉकिन्स की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. द डफर ब्रदर्स की बनाई यह सीरीज सबसे पॉपुलर साइंस फिक्शन शो में से एक है, जिसमें हॉरर, ड्रामा, मिस्ट्री और बहुत कुछ है.
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के पहले चार एपिसोड नेटफ्लिक्स पर आ गए हैं. अगला पार्ट क्रिसमस पर आएगा, उसके बाद न्यू ईयर की शाम को फाइनल पार्ट आएगा, जो नेटफ्लिक्स के सबसे बड़े शो का हैप्पी एडिंग होगा.
2016 में डेब्यू करने के बाद से स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स के सबसे असरदार टाइटल्स में से एक रहा है. इसने स्ट्रीमिंग के शुरुआती दिनों में अपनी कहानी से दर्शकों अपनी ओर खींचा. अब जाहिर है, आखिरी सीजन का इंतजार बहुत ज्यादा था.
आउटेज ट्रैकर के मुताबिक, 55 प्रतिशत यूजर्स को वीडियो प्लेबैक में दिक्कतें आईं, जबकि 36 प्रतिशत को सर्वर-कनेक्शन में दिक्कतें आईं, और 9 प्रतिशत बिल्कुल भी लॉग इन नहीं कर पाए. टाइमिंग से यह साफ हो गया कि सीजन 5 के प्रीमियर ने प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की होड़ लगा दी थी. हालांकि, जिन लोगों ने सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड देख लिए हैं, उन्होंने उसके बारे में अपनी राय सोशल मीडिया पर साझा किए हैं. तो चलिए एक नजर डालें स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एक्स रिव्यू पर...
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एक्स रिव्यू
एक यूजर ने अपना रिव्यू साझा करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा है, 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5 स्पॉइलर, एक्टिंग, म्यूज़िक, सिनेमैटोग्राफी, सीन को कैसे दिखाया गया है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ बिल्कुल और सच में कमाल का परफेक्ट है.'
stranger things 5 spoilers— ɐuuɐ | TODAY | ST5 spoilers (@c4stlebylers) November 27, 2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
The acting, the music, the cinematography, how the scene is delivered, EVERYTHING IS PERFECT EVERYTHING IS ABSOLUTELY AND TRUELY AMAZINGLY PERFECT. pic.twitter.com/5JWV4CyCM6
#StrangerThings5 (Vol. 1) nails the final-season tone — it’s more mature, more intense, but still keeps that classic ST humor alive. The character work this time is insane, and every episode ends on a straight-up HIGH NOTE 🔥— ZeMo (@ZeM6108) November 27, 2025
And WILL BYERS… easily the standout of this volume.… pic.twitter.com/YSUsenkOI7
full offense but stranger things season 5 took how long to make and the camera work and cgi are genuinely terrible oh my god— not jo 2.0 (@theluka77doncic) November 27, 2025
एक यूजर ने लिखा, 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5 (वॉल्यूम 1) आखिरी सीजन के टोन में है, यह ज्यादा मैच्योर, ज्यादा इंटेंस है, लेकिन फिर भी उस क्लासिक स्ट्रेंजर थिंग्स ह्यूमर को जिंदा रखता है. इस बार कैरेक्टर का काम जबरदस्त है और हर एपिसोड सीधे हाई नोट पर खत्म होता है. और विल बायर्स… इस वॉल्यूम में सबसे अलग हैं. उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट कमाल का है और नोआ ने इसे इतने भरोसे के साथ निभाया है, सच कहूं तो यह सीजन का सबसे अच्छा हिस्सा है. क्लिफहैंगर वाइल्ड है, एपिसोड 4 के आखिरी 15-20 मिनट जबरदस्त हैं, एक्शन कोरियोग्राफी बहुत अच्छी थी लेकिन अब हमें क्रिसमस तक झेलना पड़ेगा.'
Shawn Levy says the #StrangerThings5 finale is nothing short of a masterpiece.— Stranger Things Spoilers (@SThingsSpoilers) November 12, 2025
“Having watched the final episode of the final season of Stranger Things, it is a masterpiece. The Duffers have stuck that landing, 10 out of 10 perfect. It’s so deeply satisfying and moving. I have… pic.twitter.com/YeoQffIUwn
HOLY FUCK THEY DONE BUFFED VECNA LIKE SHIT!!! FUCKING AURA!!!— PapiWien (@_PapiWien) November 27, 2025
Season started a lil slow but when it picked up, it really picked up, really gotta wait a month man… 😢
Stranger Things 5 Vol 1 Rating: 9/10#StrangerThings5 pic.twitter.com/djX44lBTgC
एक दूसरे यूजर ने लिखा है, 'अरे बाप रे, उन्होंने वेक्ना को बकवास की तरह बफ किया. क्या ऑरा. सीजन थोड़ा धीमा शुरू हुआ लेकिन जब यह आगे बढ़ा, तो सच में आगे बढ़ा, सच में एक महीने इंतजार करना होगा यार. स्ट्रेंजर थिंग्स 5 वॉल्यूम 1 रेटिंग: 9/10.'
#StrangerThings5 is so good damn 💯— Ankit (@Rtpr55) November 27, 2025
Aaaaahhhhhhhhhhhhhh— ℕ𝕒𝕟𝕕𝕒 (@darylmine2) November 26, 2025
They are part of me at this point
They are part of my history
10 years loving them
Rewatching them
I will miss it badly#StrangerThings5 pic.twitter.com/rmq35snYqy
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की कास्ट
स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की कास्ट में मिली बॉबी ब्राउन इलेवन के रोल में, फिन वोल्फहार्ड माइक के रोल में, नोआ श्नैप विल के रोल में, गैटन मैटाराजो डस्टिन के रोल में, और कैलेब मैकलॉघलिन लुकास के रोल में वापस आ गए हैं. सैडी सिंक मैक्स के रोल में फिर से हैं, जबकि डेविड हार्बर चीफ हॉपर के रोल में बने हुए हैं. विनोना राइडर जॉयस के रोल में बनी हुई हैं.