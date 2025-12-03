ETV Bharat / entertainment

'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' ने तोड़े व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड, OTT की दुनिया में रचा इतिहास, जानें भारत में रहा कैसा हाल

'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' भारत में हाल ही में रिलीज हुई इस प्राइम वीडियो की सीरीज से व्यूज के मामले में पिछड़ गई है.

Stranger Things Season 5
'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 3, 2025 at 3:04 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 3:43 PM IST

हैदराबाद: ओटीटी के अग्रणी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की क्लासिक हॉरर सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स के पांचवें सीजन ने व्यूअरशिप की दुनिया में गदर मचा दिया है. स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 व्यूअरशिप में दुनिया में नंबर 1 शो बन गया है. बीती 26 नवंबर को स्ट्रीम हुई यह सीरीज नेटफ्लिक्स की अंग्रेजी भाषा में सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाली सीरीज बन गई है. 93 देशों में रिलीज हुई इस सीरीज ने व्यूअरशिप के मामले में टॉप 10 लिस्ट में सबसे पहला स्थान हासिल कर लिया है. सीरीज ने यह कारनामा अपनी रिलीज के पहले ही हफ्ते के अंदर कर दिखाया है.

सीरीज ने बनाया रिकॉर्ड

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के चार एपिसोड हैं, लेकिन इसके पहले ही एपिसोड ने पांच दिनों में 284.2 मिलियन घंटे के स्ट्रीमिंग समय को पार कर नया रिकॉर्ड बना दिया है. इसे इन पांच दिनों में 59.6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. नेटफ्लिक्स के इतिहास में स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 इंग्लिश भाषा में प्रीमियर वीक में अब तक सबसे बड़ा व्यूअरशिप रिकॉर्ड बना चुकी है. इसने न केवल अंग्रेजी टीवी लिस्ट में नंबर 1 स्थान हासिल किया, बल्कि कोरियाई हिट स्क्विड गेम के दोनों सीजन (सीजन 2 और सीजन 3) के बाद शो तीसरा ओवरऑल बेस्ट डेब्यू शो बन गया है. स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 अलग-अलग टाइम जोन होने के चलते के बीती 26 और 27 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हुआ था. भारत में यह 27 नवंबर से देखा जा रहा है.

टॉप 10 लिस्ट में सीरीज का दबदबा

यह शो सभी 93 देशों के टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गया है और यह लिस्ट में टॉप पर है, लेकिन दक्षिण कोरिया और जापान में यह नंबर 6 और नंबर 2 है. यह रिकॉर्ड किसी भी इंग्लिश सीरीज के लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर है. इसके पिछले सीजन की व्यूअरशिप पर नजर डाले तो यह इस प्रकार है. सीजन 1 (लिस्ट में नंबर 3) (8.9 मिलियन व्यूज), सीजन 4 (लिस्ट में नंबर 5) (6.1 मिलियन व्यूज), सीजन 2 (लिस्ट में नंबर 6) (5.6 मिलियन व्यूज), सीजन 3 (लिस्ट में नंबर 8) 4.6 मिलियन व्यूज मिले हैं. यानी टॉप 10 लिस्ट में स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज का ही दबदबा है. पहले चार सीजन को उनके प्रीमियर के बाद से कंबाउंड रूप से 1.2 बिलियन बार देखा गया.

रिकॉर्ड पर क्या बोले मेकर्स?

स्ट्रेंजर थिंग्स के मेकर्स डफर ब्रदर्स इस सफलता से बेहद खुश हैं. उन्होंने कहा, 'सीरीज के वॉल्यूम 1 को मिल व्यूज को देखने के बाद यकीन नहीं हो रहा है, यह हमारी उम्मीद से भी ज्यादा है, हमारा यह शो लगभग एक दशक पुराना है, लेकिन इसके दर्शक बढ़ते ही जा रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ा ईनाम है, हम हरेक का धन्यवाद करने में असमर्थ हैं और अब वॉल्यूम 2 को लाने के लिए एक्साइटेड हैं, अभी बहुत कुछ आने वाला है'.

स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के बारे में

सीरीज का पांचवां सीजन दर्शकों को हॉकिंस की ओर ले जाता है, जहां यह ग्रुप वेक्ना को हराने के लिए एकजुट हो रहा है. सीजन के पहले चार एपिसोड जारी किए गए, जिसका अंत विल बायर्स (नोआ श्नैप) द्वारा हाइव माइंड से अपनी शक्तियों को अनलॉक करने के साथ हुआ था. स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 अपने वॉल्यूम 2 ​​के साथ अगले तीन एपिसोड 25 दिसंबर को रिलीज करेगा. इसका फिनाले नेटफ्लिक्स और अमेरिका, कनाडा के चुनिंदा सिनेमाघरों में 31 दिसंबर को रिलीज होगा.

भारत में रहा कैसा हाल?

भारत में भी स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन व्यूज के मामले में प्राइम वीडियो की सीरीज द फैमिली मैन सीजन 3 आगे चल रही है. सीरीज के पहले ही हफ्ते में इतना प्यार मिला कि इसने इस पीरियड में 70 लाख व्यूज जुटा लिए हैं, जबकि स्ट्रेंजर थिंग्स 5 को भारत में शुरुआती हफ्ते में 35 लाख व्यूज मिले हैं.

