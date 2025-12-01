ETV Bharat / entertainment

'तेरे इश्क में' के सितारों ने किया राजमंदिर में धमाल, धनुष के हिंदी डायलॉग पर कृति ने कहा– 'इनकी हिंदी मैंने सुधारी'

राजमंदिर थिएटर की छत से एक्टर धनुष ने जयपुरवासियों को हाथ जोड़कर 'राम-राम' कहा, जिस पर प्रशंसकों ने तालियां बजाकर जवाब दिया.

Film Promotion
प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार करती फिल्म स्टार कास्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 7:59 PM IST

Updated : December 1, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
जयपुर: बॉलीवुड फिल्म 'तेरे इश्क में' के स्टार कास्ट एक्टर धनुष, एक्ट्रेस कृति सेनन और डायरेक्टर आनंद एल राय सोमवार को अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए गुलाबी नगरी पहुंचे. पहले एयरपोर्ट पर इन सितारों को देखने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक जमा हुए. इसके बाद जयपुर के प्रमुख राजमंदिर सिनेमा हॉल की छत से ये सितारे अपने फैंस से रूबरू हुए. इस दौरान धनुष ने अपने अंदाज में फिल्म का एक डायलॉग बोला, जिस पर कृति ने कहा कि 'इनकी हिंदी मैंने सुधारी'.

फिल्म प्रमोशन के लिए राजमंदिर सिनेमाघर पहुंचे धनुष और कृति सेनन का जोरदार स्वागत हुआ. थिएटर की छत से धनुष ने जयपुरवासियों को हाथ जोड़कर 'राम-राम' कहा, जिस पर प्रशंसकों ने तालियां बजाकर जवाब दिया. इसके बाद दोनों सितारों ने अपनी फिल्म के चर्चित डायलॉग भी बोले. धनुष ने फिल्म का डायलॉग दोहराते हुए कहा, 'जब मैं प्यार में पड़ूंगा तो दिल्ली जल जाएगी.' इस पर कृति सेनन ने कहा, 'मैंने इनकी हिंदी को थोड़ा ठीक किया है.' इस पर धनुष ने भी हंसते हुए हामी भरते हुए कहा, 'हां, अब थोड़ी-थोड़ी हिंदी आने लगी है.' थिएटर की छत से उतरने के बाद धनुष फैंस के पास पहुंचे, उनसे हाथ मिलाया और फिल्म के प्रति मिले प्यार के लिए धन्यवाद भी दिया.

राजमंदिर में प्रशंसकों के बीच मूवी के स्टार कास्ट (ETV Bharat Jaipur)

'रांझणा' की जोड़ी फिर से साथ: धनुष और आनंद एल. राय की जोड़ी पहले भी 'रांझणा' जैसी सुपरहिट फिल्म दे चुकी है. उसी के कारण दर्शकों में उनकी नई फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर खासा उत्साह है. इस पर निर्देशक आनंद एल राय ने धनुष के साथ अपने काम करने के तरीके का भी जिक्र किया. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब भी मुझे धनुष से 'हां' चाहिए होती है, तो मैं मुंबई से चेन्नई पहुंचकर उनसे मिल लेता हूं. फिर 'हां' अपने आप मिल जाती है.

28 नवंबर को फिल्म हो चुकी है रिलीज: यह फिल्म एक भावनात्मक और तीव्र प्रेम कहानी है, जिसमें प्यार, दर्द और जुनून का टकराव नजर आता है. फिल्म में धनुष और कृति के साथ प्रकाश राज और मोहम्मद जीशान अय्यूब भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

Last Updated : December 1, 2025 at 8:31 PM IST

संपादक की पसंद

