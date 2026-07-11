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'बेबी डू डाई डू' के प्रमोशन के लिए स्टार कास्ट पहुंची देहरादून, हुमा कुरैशी ने दर्शकों से 3 बार कहा 'शुक्रिया'

'बेबी डू डाई डू' को मिले सकारात्मक रिस्पॉन्स के बीच अभिनेत्री हुमा कुरैशी समेत फिल्म की पूरी टीम देहरादून पहुंची, दर्शकों का आभार जताया

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'बेबी डू डाई डू' फिल्म की स्टार कास्ट देहरादून में (Photo courtesy: Filmmaker)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 11, 2026 at 11:10 AM IST

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देहरादून: इन दिनों चर्चा का विषय बनी फिल्म 'बेबी डू डाई डू' की स्टार कास्ट शुक्रवार को देहरादून पहुंची. फिल्म को देशभर के कई शहरों में मिल रहे दर्शकों के अच्छे रिस्पॉन्स के बीच अभिनेत्री हुमा कुरैशी, अभिनेता रचित सिंह, मरुधर शेखावत, निर्देशक नचिकेत सामंत और निर्माता साकिब सलीम ने शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत की. इस दौरान कलाकारों ने फिल्म को मिल रहे समर्थन पर खुशी जताते हुए देहरादून के दर्शकों का विशेष रूप से धन्यवाद किया.

'बेबी डू डाई डू' फिल्म की स्टार कास्ट देहरादून में: संवाद कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने कहा कि किसी भी फिल्म की वास्तविक सफलता केवल बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों से नहीं, बल्कि दर्शकों की प्रतिक्रिया से तय होती है. उन्होंने कहा कि-

'बेबी डू डाई डू' स्टार कास्ट का मीडिया से संवाद (ETV Bharat)

'बेबी डू डाई डू' को पिछले एक सप्ताह के दौरान विभिन्न शहरों में अच्छा रेस्पॉन्स मिला है. कई स्थानों पर फिल्म के शो दर्शकों से खचाखच भरे रहे हैं. यह संकेत है कि फिल्म की कहानी और उसके पात्र दर्शकों से जुड़ने में सफल रहे हैं. जब किसी शहर के लोग किसी फिल्म को इतना स्नेह देते हैं, तो कलाकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वे उनके बीच पहुंचकर उनका आभार व्यक्त करें.
-हुमा कुरैशी, अभिनेत्री-

हुमा कुरैशी ने दर्शकों को तीन बार कहा शुक्रिया: हुमा ने कहा कि देहरादून के दर्शकों से मिले प्यार और समर्थन ने पूरी टीम को उत्साहित किया है. उन्होंने दर्शकों को तीन बार "शुक्रिया" कहते हुए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया.

'बेबी डू डाई डू' की स्टार कास्ट का 'इंडिया दर्शन': फिल्म की टीम इन दिनों अपने 'इंडिया दर्शन' अभियान के तहत विभिन्न शहरों का दौरा कर रही है. इसी क्रम में देहरादून को भी इस अभियान में शामिल किया गया. कार्यक्रम में मौजूद अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने कहा कि किसी भी कलाकार के लिए दर्शकों की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर लोगों के बीच जो उत्साह दिखाई दे रहा है, वह पूरी टीम के लिए प्रेरणादायक है. निर्देशक नचिकेत सामंत ने कहा कि-

सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज और लोगों की भावनाओं को जोड़ने का भी काम करता है. जब दर्शक किसी कहानी और उसके पात्रों से जुड़ते हैं, तो वह फिल्म निर्माण से जुड़े लोगों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है.
-नचिकेत सामंत, निर्देशक-

नचिकेत के अनुसार, 'बेबी डू डाई डू' को मिल रहा समर्थन इसी बात का संकेत है कि फिल्म दर्शकों के साथ भावनात्मक स्तर पर संवाद स्थापित करने में सफल रही है.

फिल्म निर्माता साकिब ने देहरादून के दर्शकों का आभार जताया: निर्माता साकिब सलीम ने भी देहरादून के दर्शकों का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है, लेकिन जब दर्शक किसी फिल्म को अपनाते हैं, तो पूरी मेहनत सफल होती दिखाई देती है. उन्होंने कहा कि-

उत्तराखंड के दर्शकों ने हमेशा अच्छी फिल्मों को सराहा है और 'बेबी डू डाई डू' को लेकर भी यहां सकारात्मक माहौल देखने को मिला है.
-साकिब सलीम, निर्माता-

भविष्य में ऐसी ही रोचक फिल्में बनाने का वादा: कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने दर्शकों से सीधे संवाद भी किया और फिल्म से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान कई ऐसे क्षण आए, जिन्होंने फिल्म की कहानी को और प्रभावशाली बनाने में मदद की. टीम ने कहा कि फिल्म को लेकर दर्शकों से मिल रही प्रतिक्रियाओं का वे लगातार अध्ययन कर रहे हैं और भविष्य में भी ऐसी कहानियां लेकर आने का प्रयास करेंगे, जो लोगों से जुड़ सकें.

लोगों ने कलाकारों के साथ खिचाई तस्वीर: देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में फिल्म प्रेमी और प्रशंसक भी मौजूद रहे. कई लोगों ने कलाकारों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और फिल्म को लेकर अपने अनुभव साझा किए. कार्यक्रम में कलाकारों ने कहा कि दर्शकों की तालियां और उनका स्नेह किसी भी पुरस्कार से अधिक महत्वपूर्ण होता है. फिल्म की स्टार कास्ट का कहना है कि दर्शकों के साथ यह सीधा संवाद उनके लिए खास अनुभव रहा.

देहरादून के लोगों की गर्मजोशी से खुश है फिल्म की स्टार कास्ट: 'बेबी डू डाई डू' की स्टाराकास्ट ने कहा कि देहरादून की गर्मजोशी और यहां के लोगों के अपनत्व ने इस यात्रा को यादगार बना दिया है. टीम के अनुसार, दर्शकों का यही समर्थन उन्हें आगे भी बेहतर और सार्थक सिनेमा बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा. फिल्म 'बेबी डू डाई डू' को लेकर दर्शकों के बीच बनी चर्चा और कलाकारों के इस दौरे ने देहरादून में फिल्म प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल बनाया. वहीं, फिल्म की टीम का मानना है कि किसी भी रचनात्मक प्रयास की सबसे बड़ी ताकत दर्शकों का विश्वास होता है और यही विश्वास उन्हें लगातार नई कहानियां कहने का हौसला देता है.
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