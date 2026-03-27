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राजामौली की 'वाराणसी' का पहला लुक जारी, 2027 की राम नवमी पर होगी रिलीज

वाराणसी: एसएस राजामौली ने राम नवमी पर महाकाव्य रामायण सीक्वेंस का टीज़र जारी किया ( Photo: Film Poster )

हैदराबाद: भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्देशक एस.एस. राजामौली ने अपनी अगली बड़ी फिल्म 'वाराणसी' (Varanasi) को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है. राम नवमी के खास मौके पर फिल्म की टीम ने एक छोटा लेकिन बेहद असरदार वीडियो (ग्लिम्स) जारी किया है. इस वीडियो के साथ ही मेकर्स ने यह साफ कर दिया है कि यह फिल्म अगले साल 7 अप्रैल, 2027 को श्री राम नवमी के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी. महेश बाबू का अनोखा किरदार

इस फिल्म में सुपरस्टार महेश बाबू मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. खबरों के अनुसार, वे 'रुद्र' नाम के एक शिव भक्त का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन कहानी में रामायण का गहरा संबंध दिखाया गया है. जारी किए गए वीडियो में महेश बाबू को भगवान श्री राम के रूप में दिखाया गया है, जिसने प्रशंसकों के बीच काफी उत्सुकता जगा दी है. बताया जा रहा है कि फिल्म में 25 मिनट का एक बहुत बड़ा रामायण सीक्वेंस है, जिसे शूट करने में लगभग 60 दिन लगे हैं.