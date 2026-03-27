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राजामौली की 'वाराणसी' का पहला लुक जारी, 2027 की राम नवमी पर होगी रिलीज

यह फिल्म अगले साल 7 अप्रैल, 2027 को श्री राम नवमी के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

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वाराणसी: एसएस राजामौली ने राम नवमी पर महाकाव्य रामायण सीक्वेंस का टीज़र जारी किया (Photo: Film Poster)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 27, 2026 at 1:50 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्देशक एस.एस. राजामौली ने अपनी अगली बड़ी फिल्म 'वाराणसी' (Varanasi) को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है. राम नवमी के खास मौके पर फिल्म की टीम ने एक छोटा लेकिन बेहद असरदार वीडियो (ग्लिम्स) जारी किया है. इस वीडियो के साथ ही मेकर्स ने यह साफ कर दिया है कि यह फिल्म अगले साल 7 अप्रैल, 2027 को श्री राम नवमी के अवसर पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

महेश बाबू का अनोखा किरदार
इस फिल्म में सुपरस्टार महेश बाबू मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. खबरों के अनुसार, वे 'रुद्र' नाम के एक शिव भक्त का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन कहानी में रामायण का गहरा संबंध दिखाया गया है. जारी किए गए वीडियो में महेश बाबू को भगवान श्री राम के रूप में दिखाया गया है, जिसने प्रशंसकों के बीच काफी उत्सुकता जगा दी है. बताया जा रहा है कि फिल्म में 25 मिनट का एक बहुत बड़ा रामायण सीक्वेंस है, जिसे शूट करने में लगभग 60 दिन लगे हैं.

दुनियाभर की लोकेशन्स और भारी बजट
वाराणसी' को भारत की अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक माना जा रहा है. इसका बजट 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है. राजामौली इस फिल्म को एक ग्लोबल एडवेंचर के रूप में बना रहे हैं. फिल्म की शूटिंग वाराणसी के पवित्र घाटों से लेकर अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों तक की गई है. तकनीकी रूप से भी यह फिल्म बेहद खास है क्योंकि इसे 'IMAX' फॉर्मेट में शूट किया जा रहा है, ताकि दर्शकों को सिनेमा हॉल में एक अलग ही अनुभव मिले.

दमदार कलाकार और कहानी
महेश बाबू के अलावा इस फिल्म में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास 'मंदाकिनी' के रोल में नजर आएंगी. वहीं, साउथ के मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म में विलेन (कुंभ) की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म की कहानी में एक्शन और एडवेंचर के साथ-साथ पौराणिक कथाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा.

फैंस का बढ़ा इंतजार
वीडियो शेयर करते हुए टीम ने लिखा, "आप उन्हें अगली राम नवमी तक सिनेमाघरों में देखेंगे." इस मैसेज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. राजामौली की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे 'बाहुबली' और 'RRR' को देखते हुए, दुनिया भर के सिनेमा प्रेमी 'वाराणसी' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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