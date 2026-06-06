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महेश बाबू की 'वाराणसी' में होगा राम और कुंभकर्ण के बीच 30 मिनट का वॉर सीन? जानें क्या बोले मेकर्स

लेखक विजयेंद्र प्रसाद, जो एसएस राजामौली के पिता भी हैं, ने कहा कि यह दृश्य प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर देगा।

SS Rajamouli Varanasi
महेश बाबू 'वाराणसी' (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 6, 2026 at 11:49 AM IST

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हैदराबाद: एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' में रामायण के प्रभु राम और कुंभकर्ण के बीच एक वॉर सीन देखने को मिलेगा. मीडिया रिपोर्टस की मानें तो इस बात की पुष्टि राजामौली के राइटर पिता विजयेंद्र प्रसाद ने की है. कहा जा रहा है कि फिल्म का यह सीन दर्शकों को अद्भूत सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाला है. यह वॉर सीन फिल्म में 30 मिनट का होगा. लेकिन अभी यह पुष्टि नहीं हुई है कि पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभकर्ण की भूमिका निभाएंगे या नहीं.

हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में, राजामौली के पिता, लेखक विजयेंद्र प्रसाद से उस 30 मिनट के सीन के बारे में पूछा गया, जिसका उन्होंने संकेत दिया था. जब उनसे पूछा गया कि यह सीन पौराणिक है या राजनीतिक, तो लेखक ने कहा, 'यह राम और कुंभकर्ण के बीच युद्ध है… आपने ट्रेलर में देखा होगा, है ना? आपने राम और कुंभकर्ण को देखा. आपने भगवान हनुमान की पूंछ और उस पर रथ देखा. मैं उसी की बात कर रहा हूं… मंत्रमुग्ध कर देने वाला सीन.

जब ​​उनसे पूछा गया कि क्या फिल्म समय क्षेत्रों पर आधारित है और यह विचार किसका था, तो उन्होंने कहा, 'हमें अब इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए. एसएस राजामौली ने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि महेश बाबू राम के किरदार में नजर आएंगे, लेकिन अब प्रशंसक यह अटकलें लगा रहे हैं कि क्या पृथ्वीराज सुकुमारन कुंभकर्ण की भूमिका निभाएंगे.

पिछले साल एक कार्यक्रम में राजामौली ने कहा था, 'पहले दिन जब महेश भगवान राम के वेश में फोटोशूट के लिए आए, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए. मैं दुविधा में था. महेश में कृष्ण का आकर्षण भी है और राम की शांति भी. फिर भी, मुझे पूरा भरोसा था. मैंने उस तस्वीर को अपने वॉलपेपर के रूप में भी लगाया और फिर उसे हटा दिया ताकि कोई उसे देख न सके.

उन्होंने आगे कहा, 'हमने इस सीक्वेंस की शूटिंग 60 दिनों तक की और इसे हाल ही में पूरा किया. हर दिन एक चुनौती थी. हर एपिसोड और उप-एपिसोड अपने आप में एक फिल्म जैसा था; हर चीज को नए सिरे से सोचना और योजना बनाना पड़ा. तमाम मुश्किलों को पार करने के बाद, हमने आखिरकार सीक्वेंस की शूटिंग पूरी कर ली. मुझे विश्वास है कि यह मेरी फिल्मों और महेश की फिल्मों में भी सबसे यादगार सीक्वेंस में से एक होगा'.

जब पहली बार यह सीक्वेंस जारी हुआ, तो प्रशंसकों ने अनुमान लगाया कि फिल्म टाइम ट्रैवल पर आधारित है. लेखक के अपडेट के बाद फिल्म को लेकर उत्साह चरम पर है. महेश और पृथ्वीराज के अलावा, फिल्म में प्रियंका चोपड़ा भी हैं और यह भारतीय सिनेमा में उनकी वापसी है. फिल्म 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होने वाली है.

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