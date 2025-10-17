ETV Bharat / entertainment

'बाहुबली: द एपिक' की अमेरिका में एडवांस बुकिंग शुरू, सभी प्रीमियम लार्ज फॉर्मेट्स में होगी रिलीज!

'बाहुबली: द एपिक' ( POSTER )

हैदराबाद: एस. एस. राजामौली की बाहुबली फ्रैंचाइजी पहली और सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म ह, जिसने भारतीय सिनेमा को नया रूप दिया और इतिहास रचा. दुनिया भर के दर्शकों द्वारा पसंद की गई इस महाकाव्य गाथा ने न केवल दिलों पर कब्जा किया, बल्कि बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड भी तोड़ते हुए सफलता के नए मानक स्थापित किए. अब, दूरदर्शी फिल्म निर्माता बाहुबली: द एपिक के साथ उस भव्यता को वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली 2: द कन्क्लूजन का एक रीएडिट और रीमास्टर्ड वर्जन. अब, आखिरकार, वह दिन आ ही गया है, क्योंकि बाहुबली द एपिक सभी प्रीमियम बड़े प्रारूपों में पूरे अमेरिका में आ चुकी है और इसकी बुकिंग शुरू हो गई है.