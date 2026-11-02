ETV Bharat / entertainment

SRK Birthday: 'किंग' से जुड़ीं खास बातें, 3 दशक से लंबे करियर में सबसे अलग कैसे है शाहरुख खान की ये फिल्म?, जानें

शाहरुख खान 61वां बर्थडे ( POSTER/ETV Bharat )

हैदराबाद: शाहरुख खान ने एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की तैयारी कर ली है. शाहरुख किंग से 3 साल बाद बड़े पर्दे पर उतरने जा रहे हैं. 'बादशाह' के फैंस को उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'किंग' का बेसब्री से इंतजार है. वहीं, आज 2 नवंबर को शाहरुख खान अपना 61वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. शाहरुख खान के बर्थडे की जबरदस्त तैयारी चल रही है. सोशल मीडिया पर फैंस के विशेज की बाढ़ आ चुकी है. सेलेब्स भी शाहरुख खान को उनके 61वें बर्थडे पर बधाई दे रहे हैं. इस मौके पर फिल्म 'किंग' से पहला गाना 'तू मिल जाए' रिलीज हो गया है. सॉन्ग 'तू मिल जाए' शाहरुख खान के फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर बात करेंगे उनकी फिल्म किंग की कुछ खास बातों के बारे में, जो इसकी रिलीज से पहले 'किंग खान' के फैंस को जान लेनी चाहिए.

शाहरुख-सुहाना एक साथ

शाहरुख खान के फैंस में 'किंग' के लिए एक्साइमेंट इसलिए भी बढ़ रही है, क्योंकि इस फिल्म में 'किंग खान' अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आने वाले हैं. यह पहली बार होगा, जब बाप-बेटी पहली बार स्क्रीन शेयर करेंगे. दर्शक जानने को बेताब है कि 'किंग' में शाहरुख और सुहाना का क्या रिश्ता होगा और दोनों के रोल क्या-क्या होंगे. सितारों से सजी फिल्म यह पहली बार है, जब शाहरुख खान की फिल्म में दर्जनों स्टार अलग-अलग रोल में नजर आने वाले हैं. 'किंग' में शाहरुख खान के साथ-साथ अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, सौरभ शुक्ला, जयदीप अहलावत, राघव जुयाल, अरशद वारसी और अभय वर्मा समेत कई स्टार नजर आने वाले हैं. अभिषेक बच्चन विलेन बताया जा रहा है कि किंग में अभिषेक बच्चन विलेन होंगे. यह पहली बार होगा, जब शाहरुख खान के सामने अभिषेक बच्चन विलेन बनकर आएंगे. इससे पहले इस जोड़ी को करण जौहर की फिल्म कभी अलविदा ना कहना में साथ में देखा गया था. अब दर्शक इस जोड़ी का फेस-ऑफ देखने को बेताब हैं. शाहरुख खान का अलग अंदाज 'किंग' को लेकर कहा जा रहा है कि शाहरुख खान अपने 3 दशक से भी लंबे करियर में पहली बार किसी फिल्म में सबसे अलग अवतार में नजर आने वाले हैं. फिल्म में शाहरुख एक ग्रे-शेड रोल में नजर आएंगे. यही कारण है कि 'किंग' में शाहरुख का लुक भी सबसे हटकर होगा. फिल्म में 'किंग खान' का हेयर स्टाइल और उसका कलर भी अब तक सबसे अलग है. ऐसे में शाहरुख का न्यू लुक भी फैंस को भा रहा है. 32 साल पुरानी कहानी? रिपोर्ट्स की मानें तो 'किंग' की कहानी 1994 की मशहूर फ्रेंच एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'लियोन: द प्रोफेशनल' से काफी प्रेरित बताई जा रही है, लेकिन मेकर्स की ओर से ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है. 'किंग' में शाहरुख एक हिटमैन (गुरु) के किरदार में होंगे और उनकी बेटी शिष्या के रोल में दिखेंगी. 'किंग' के जरिए शाहरुख का एक बार फिर 'डर' और 'बाजीगर' वाला नेगेटिव अंदाज भी देखने को मिल सकता है.