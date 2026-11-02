SRK Birthday: मन्नत की बालकनी में 'किंग ऑफ हार्ट्स', सिग्नेचर पोज से 'बादशाह' ने फिर जीता फैंस का दिल
बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान अपने 61वें जन्मदिन पर मन्नत की बालकनी में आए और अपने फैंस की भारी भीड़ का अभिवादन किया
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 8:55 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. किंग खान का जन्मदिन उनके फैंस के लिए हर साल मनाया जाने वाला जश्न है, जिनमें से कई लोग हर साल 2 नवंबर को मन्नत के बाहर इकट्ठा होते हैं. इस साल भी कुछ अलग नहीं था. एक्टर अपने मुंबई वाले घर की बालकनी में उनका इंतजार कर रहे फैंस की भीड़ का अभिवादन करने के लिए बाहर आए और अपना सिग्नेचर पोज दिया, जिससे भीड़ जोर से चीयर करने लगी. यह एक ऐसा पल था जिसे उनके फैंस ने पहले भी अनगिनत बार देखा है, लेकिन एक्साइटमेंट हमेशा की तरह ही साफ दिख रहा था.
इंस्टाग्राम पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मन्नत की बालकनी से शाहरुख खान के कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की है. बीनी पहने शाहरुख सनग्लासेस पहने, किस करते और अपने जाने-पहचाने स्टाइल में अपने फैंस का अभिवादन करते दिखे. वीडियो शेयर करते हुए प्रोडक्शन हाउस ने लिखा, 'दिलों का राजा, अपने प्यार के राज के साथ.'
एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही किंग खान अपने जन्मदिन पर फैंस का स्वागत करने के लिए मन्नत की बालकनी में आए, वैसे मन्नत के बाहर जमा भीड़ ने चीयर्स और सीटियां बजाना शुरू कर दिया. बॉलीवुड सुपरस्टार ने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और उनका अभिवादन किया.
फैंस सुपरस्टार का नाम लेते दिखे, कुछ ने तो "आई लव यू" भी चिल्लाया. उनके मशहूर बाहें फैलाकर किए गए पोज को देखकर भीड़ खुशी से झूम उठी और साफ तौर पर खुश हो गई. किंग खान ने अपने फैंस को फ्लाइंग किस भी दिए. यह नजारा उनके घर के बाहर जमा हजारों लोगों को क्रेजी करने के लिए काफी था.
खबर है कि एक्टर ने अपना 61वां जन्मदिन मुंबई के एक होटल में अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ मनाया. हालांकि, उन्होंने अपने दिन को खास बनाने के लिए मन्नत के बाहर जमा हुए फैंस के लिए समय निकाला.
शाहरुख खान का अपने जन्मदिन पर मन्नत की बालकनी में आना एक सालाना परंपरा बन गई है. 2 नवंबर को सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए उनके मुंबई स्थित घर के बाहर हजारों फैंस इकट्ठा होते हैं. पिछले कुछ सालों में, वे अक्सर बाहर आकर फैंस का अभिवादन करते हैं, फ्लाइंग किस देते हैं और अपना सिग्नेचर पोज (दोनों बाहें फैलाकर) दोहराते हैं. हालांकि, हर साल उनका बाहर आना पक्का नहीं होता, कई बार सुरक्षा इंतजामों या अन्य व्यस्तताओं के कारण वे फैंस के सामने नहीं आ पाते हैं.
बता दें, सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्ट की हुई किंग में शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, राघव जुयाल और अभय वर्मा जैसे कई शानदार कलाकार भी हैं. किंग 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.