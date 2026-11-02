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SRK Birthday: मन्नत की बालकनी में 'किंग ऑफ हार्ट्स', सिग्नेचर पोज से 'बादशाह' ने फिर जीता फैंस का दिल

शाहरुख खान ( ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं. किंग खान का जन्मदिन उनके फैंस के लिए हर साल मनाया जाने वाला जश्न है, जिनमें से कई लोग हर साल 2 नवंबर को मन्नत के बाहर इकट्ठा होते हैं. इस साल भी कुछ अलग नहीं था. एक्टर अपने मुंबई वाले घर की बालकनी में उनका इंतजार कर रहे फैंस की भीड़ का अभिवादन करने के लिए बाहर आए और अपना सिग्नेचर पोज दिया, जिससे भीड़ जोर से चीयर करने लगी. यह एक ऐसा पल था जिसे उनके फैंस ने पहले भी अनगिनत बार देखा है, लेकिन एक्साइटमेंट हमेशा की तरह ही साफ दिख रहा था.

इंस्टाग्राम पर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मन्नत की बालकनी से शाहरुख खान के कई वीडियो और तस्वीरें शेयर की है. बीनी पहने शाहरुख सनग्लासेस पहने, किस करते और अपने जाने-पहचाने स्टाइल में अपने फैंस का अभिवादन करते दिखे. वीडियो शेयर करते हुए प्रोडक्शन हाउस ने लिखा, 'दिलों का राजा, अपने प्यार के राज के साथ.'

एक वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही किंग खान अपने जन्मदिन पर फैंस का स्वागत करने के लिए मन्नत की बालकनी में आए, वैसे मन्नत के बाहर जमा भीड़ ने चीयर्स और सीटियां बजाना शुरू कर दिया. बॉलीवुड सुपरस्टार ने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और उनका अभिवादन किया. फैंस सुपरस्टार का नाम लेते दिखे, कुछ ने तो "आई लव यू" भी चिल्लाया. उनके मशहूर बाहें फैलाकर किए गए पोज को देखकर भीड़ खुशी से झूम उठी और साफ तौर पर खुश हो गई. किंग खान ने अपने फैंस को फ्लाइंग किस भी दिए. यह नजारा उनके घर के बाहर जमा हजारों लोगों को क्रेजी करने के लिए काफी था.