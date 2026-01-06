ETV Bharat / entertainment

WATCH: मुंबई इवेंट में SRK-रोहित शर्मा ने किंग स्टाइल में मारी एंट्री, 'शहंशाह' संग सूर्यकुमार यादव ने भी दिया पोज

SRK-रोहित शर्मा ( IANS/ANI )

मुंबई: बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान समेत कई बॉलीवुड हस्तियां 5 जनवरी को रिलायंस फाउंडेशन द्वारा होस्ट किए गए 'यूनाइटेड इन ट्रायम्फ' इवेंट शामिल हुईं. इस इवेंट भारतीय क्रिकेट टीम भी शिरकत कीं. इस इवेंट में कुछ क्रिकेटर अमिताभ बच्चन से मिले, जिसमें से एक नाम भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव का भी नाम शामिल है. इनके अलावा शाहरुख खान और भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा भी एक फ्रेम में नजर आए. अमिताभ बच्चन और सूर्यकुमार यादव की मुलाकात

रिलायंस फाउंडेशन का 'यूनाइटेड इन ट्रायम्फ' इवेंट सुर्खियों में हैं. इस इवेंट से अमिताभ बच्चन की कई तस्वीरें सामने आई है. हाल ही में उन्हें हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड माहिका के साथ देखा गया. वहीं एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें बिग बी भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार सूर्यकुमार यादव के साथ नजर आए हैं. यह छोटी सी मुलाकात शाम के सबसे ज्यादा खूबसूरत पलों में से एक रहा. हालांकि, बच्चन ने हमेशा की तरह, सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही सबका ध्यान खींचा. सूर्य कुमार यादव का पोस्ट (Instagram) क्रिकेटर ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अमिताभ बच्चन के साथ एक तस्वीर साझा की. बिग भी ग्रे-ब्लैक सूट में काफी हैंडसम लग रहे थे, वहीं सूर्यकुमार यादव ने सफेद टी-शर्ट के ऊपर नेवी-ब्लू ब्लेजर पहना हुआ था. इस तस्वीर में क्रिकेटर की पत्नी देविशा सूर्यकुमार यादव भी नजर आ रही हैं.