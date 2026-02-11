एक्ट्रेस के बाद डॉक्टर बनीं श्रीलीला, पूरी की MBBS की पढ़ाई, क्या आपने देखा 'किसिक गर्ल' का ग्रेजुएशन सेरेमनी का वीडियो
श्रीलीला ने ऑफिशियली एमबीबीएस की डिग्री हासिल कर ली है. एक्ट्रेस के इस उपलब्धि ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा. देखें ग्रेजुएशन सेरेमनी के वीडियोज
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 11, 2026 at 8:39 PM IST
हैदराबाद: 'पुष्पा 2' फेम एक्ट्रेस श्रीलीला ने हाल ही में पुणे के पाटिल मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री हासिस की है. उनके फैंस और चाहने वाले एक्टर की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ अपना एजुकेशन भी पूरा किया है.
कन्नड़ और तेलुगु सिनेमा में अपनी एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली श्रीलीला ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना शानदार करियर बनाए रखते हुए एमबीबीएस की डिग्री पूरी करके एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. सोशल मीडिया पर उनके ग्रेजुएशन सेरेमन की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे है.
एक वीडियो में वह कॉन्वोकेशन गाउन और कैप में दिख रही हैं. एक अन्य वीडियो में वह मंच पर डिग्री लेते हुए दिख रही है. डिग्री मिलते समय वह गर्व से मुस्कुरा रही हैं. इस पल ने लोगों और उनके फैंस का काफी ध्यान खींचा है.
एक अन्य वीडियो में वह अन्य छात्रों के साथ कतार में खड़ी दिखाई देती है. डिग्री स्वीकार करने के बाद वह अपने परिवार को गले लगाती है. एक वीडियो में तो वह और उनके क्लासमेट्स हिप्पोक्रेटिक शपथ लेते हुए भी दिखते हैं. जब यह अनाउंस किया जाता है कि वे अब ऑफिशियली 2020 की क्लास के डॉक्टर हैं, तो वह मुस्कुराती है और अपने दोस्तों के साथ चीयर करती है.
मेडिकल की पढ़ाई और बिजी फिल्म शेड्यूल के बीच बैलेंस बनाने के लिए उनके फैंस उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं. श्रीलीला ने लगातार फिल्म शूट और प्रमोशनल एक्टिविटीज की चुनौतियों के बावजूद डॉक्टर के तौर पर अपनी क्वालिफिकेशन पूरी की. अपनी पढ़ाई और एक्टिंग करियर, दोनों के लिए उनका कमिटमेंट, टाइम मैनेजमेंट और डेडिकेशन काबिल-ए-तारीफ है, खासकर एंटरटेनमेंट की तेज-तर्रार दुनिया में.
24 साल की श्रीलीला ने 2019 में कन्नड़ भाषा की फिल्म 'किस' से बड़े पर्दे पर डेब्यू किया था. बाद में उन्होंने पेली सैंडाडी से तेलुगु सिनेमा में एंट्री की, जहां उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ हुई. पिछले 9 सालों में, वह कई बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही हैं, जिनमें भगवंत केसरी और अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2: द रूल शामिल हैं.
#Sreeleela in her graduation stage 🎓🎓 pic.twitter.com/GtpzJOVLyh— Abbishekh Raaja (@abbi0410) February 11, 2026
वर्क फ्रंट की बात करें तो श्रीलीला बॉलीवुड डेब्यू की तैयारी कर रही हैं. वह अनुराग बसु की आगामी फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ नजर आएंगी, जिसमें प्रीतम ने म्यूजिकल दिया है. इसके अलावा, श्रीलीला पवन कल्याण के साथ उस्ताद भगत सिंह में भी दिखेंगी, जो 26 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली है. इसके अलावा, वह धनुष के अगले प्रोजेक्ट में भी दिखेंगी, जिसका टाइटल अभी डी55 है.