'स्प्लिट्सविला 7' फेम और मिस्टर इंडिया टाइटल होल्डर मयंक पवार का निधन, टीम ने की पुष्टि

मयंक पवार ( @pawarmayank Instagram )

हैदराबाद: टेलीविजन पर्सनैलिटी मयंक पवार अब नहीं रहे. सोमवार (23 फरवरी) को उनका निधन हो गया. वह 37 साल के थे. फिटनेस आइकॉन के तौर पर मशहूर, रियलिटी टीवी स्टार ने सनी लियोनी के शो एमटीवी स्प्लिट्सविला 7 में अपनी मौजूदगी से तहलका मचा दिया था. उनके अचानक निधन से सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है. मयंक पवार की मौत की वजह अभी नहीं बताई गई है. मयंक पवार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से इस खबर की पुष्टि की गई. उनके परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, जिससे टीवी इंडस्ट्री सदमे में है. सोमवार को, मयंक के इंस्टाग्राम पर उनके परिवार ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटर, और कई लोगों के लिए प्रेरणा. मयंक पवार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे. कृपया हमारे साथ प्रार्थना और याद में शामिल हों. ओम शांति.' पोस्ट के मुताबिक, शोक सभा बुधवार, 25 फरवरी, 2026 को वाल्मीकि मंदिर, संगम पार्क, राणा प्रताप बाग में शाम 5 बजे से 6 बजे तक होगी.