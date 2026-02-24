'स्प्लिट्सविला 7' फेम और मिस्टर इंडिया टाइटल होल्डर मयंक पवार का निधन, टीम ने की पुष्टि
'स्प्लिट्सविला 7' और मिस्टर इंडिया टाइटल होल्डर मयंक पवार का निधन हो गया है. इस खबर से सभी काफी हैरान हैं.
हैदराबाद: टेलीविजन पर्सनैलिटी मयंक पवार अब नहीं रहे. सोमवार (23 फरवरी) को उनका निधन हो गया. वह 37 साल के थे. फिटनेस आइकॉन के तौर पर मशहूर, रियलिटी टीवी स्टार ने सनी लियोनी के शो एमटीवी स्प्लिट्सविला 7 में अपनी मौजूदगी से तहलका मचा दिया था. उनके अचानक निधन से सोशल मीडिया पर शोक की लहर दौड़ गई है.
मयंक पवार की मौत की वजह अभी नहीं बताई गई है. मयंक पवार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से इस खबर की पुष्टि की गई. उनके परिवार वालों ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, जिससे टीवी इंडस्ट्री सदमे में है.
सोमवार को, मयंक के इंस्टाग्राम पर उनके परिवार ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, एक भाई, एक चैंपियन, एक मेंटर, और कई लोगों के लिए प्रेरणा. मयंक पवार हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे. कृपया हमारे साथ प्रार्थना और याद में शामिल हों. ओम शांति.' पोस्ट के मुताबिक, शोक सभा बुधवार, 25 फरवरी, 2026 को वाल्मीकि मंदिर, संगम पार्क, राणा प्रताप बाग में शाम 5 बजे से 6 बजे तक होगी.
फैंस ने शोक पोस्ट और रियलिटी टेलीविजन में मयंक पवार के सफर की यादों के साथ अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने उभरते हुए मॉडल्स और पार्टिसिपेंट्स पर मयंक पवार के असर को याद किया, अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर उनके अपीयरेंस और अचीवमेंट्स पर बात की.
मयंक पवार स्प्लिट्सविला 7 में एक कंटेस्टेंट थे. स्प्लिट्सविला 7 में, जब मयंक को क्वीन ने एलिमिनेट किया, तो होस्ट सनी लियोनी की आंखें नम हो गई थी. विला से जाने से पहले उन्होंने मयंक को प्यार से गले लगाया था. मयंक अपनी मासूमियत और शांत व्यवहार के लिए जाने जाते थे.
वह स्प्लिट्सविला में अपनी किलर बॉडी और पाउट के लिए भी मशहूर थे. अभी तक, स्प्लिट्सविला 7 के होस्ट सनी या निखिल में से किसी ने भी मयंक की मौत की खबर पर पब्लिकली कोई रिएक्शन नहीं दिया है. मयंक पवार एक सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर होने के अलावा मिस्टर इंडिया के सात बार के टाइटल होल्डर और एक बार के मिस्टर इंडिया विनर भी थे.