ETV Bharat / entertainment

'स्पिरिट' शूट प्रारंभम्: पूजा सेरेमनी में प्रभास-तृप्ति डिमरी संग शामिल हुए चिरंजीवी, आज फ्लोर पर उतरी संदीप रेड्डी की नई फिल्म

'स्पिरिट' मेकर्स ने फिल्म से जुड़ी एक बड़ी जानकारी साझा की है. मेकर्स ने एलान किया है कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है.

Spirit
'स्पिरिट' पूजा सेरेमनी (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 23, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: साउथ सिनेमा के रिबेल स्टार प्रभास के फैंस के लिए गुड न्यूज है. प्रभास की आगामी फिल्म 'स्पिरिट' आज फ्लोर पर उतर चुकी हैं. जी हां, मेकर्स ने आज, 23 नवंबर को स्पिरिट की शूटिंग का एलान किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पिरिट की पूजा सेरेमनी की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें फिल्म के स्टार कास्ट और टीम मेंबर शामिल हुए हैं.

रविवार को मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर स्पिरिट की पूजा सेरेमनी की तस्वीरें साझा कीं. इस कार्यक्रम में तेलुगु सिनेमा मेगास्टार चिरंजीवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिससे इस अवसर की रौनक और भी बढ़ गई. चिरंजीवी ने मुहूर्त शॉट के लिए क्लैपबोर्ड भी बजाया.

मेकर्स ने पूजा सेरेमनी की तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'शूट प्रारंभम्. इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रभास की "स्पिरिट" आज फ्लोर पर आ रही है. भूषण कुमार की प्रोड्यूस और ब्लॉकबस्टर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा द्वारा डायरेक्ट की गई एक शानदार शुरुआत.'

मेकर्स ने पूजा सेरेमनी में शामिल होने वाले गेस्ट के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है, 'मुहूर्त पूजा में प्रभास, तृप्ति डिमरी, भूषण कुमार, संदीप रेड्डी वांगा, प्रणय रेड्डी वांगा और शिव चानना मौजूद थे और मेगास्टार चिरंजीवी स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल हुए. एक हिस्टोरिक सिनेमैटिक जर्नी अब शुरू होता है.'

पहली तस्वीर में स्पिरिट टीम को एक साथ कैमरे के लिए पोज देते हुए देखा जा सकता है. चिरंजीवी स्पिरिट का क्लैपबोर्ड के साथ नजर आ रहे हैं. इवेंट की एक तस्वीर में उन्हें चिरंजीवी से हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है. टीम ने उसी दिन फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी.

संदीप रेड्डी वांगा की पिछली हिट फिल्म एनिमल में अभिनय कर चुकीं तृप्ति डिमरी, प्रभास के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. कलाकारों में विवेक ओबेरॉय, प्रकाश राज और कंचना जैसे उल्लेखनीय नाम भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

SPIRIT SHOOTING
SPIRIT POOJA CEREMONY
PRABHAS TRIPTII CHIRANJEEVI
स्पिरिट शूटिंग और स्टार कास्ट
SPIRIT MOVIE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केसर कैंसर के मरीजों के लिए औषधि के समान, जानें कि अगर आप इसे ज्यादा खाते हैं तो क्या होगा

इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयरः असम की चाय और आयुर्वेदिक स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

ठंड की दस्तक से बढ़ गए बीपी और ब्रेन स्ट्रोक के मरीज, जानिए डॉक्टर से कारण, लक्षण और बचाव के उपाय

IND vs SA: भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी टक्कर, पिच रिपोर्ट के साथ जानें दोनों की संभावित प्लेइंग-11

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.