'स्पिरिट' की नई रिलीज डेट आउट, रणबीर कपूर-यश की 'रामायण पार्ट 2' से टकराएगी संदीप रेड्डी वांगा-प्रभास की फिल्म
'स्पिरिट' की नई रिलीज डेट सामने आ गई है. आइए जानें संदीप रेड्डी वांगा-प्रभास की फिल्म कब सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2026 at 1:02 PM IST
हैदराबाद: 'रिबेल' स्टार प्रभास के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है. प्रभास की आगामी फिल्म स्पिरिट की नई रिलीज डेट से पर्दा हट गया है. मेकर्स ने आज, 18 अक्टूबर को स्पिरिट की नई रिलीज डेट का एलान किया है. यह फिल्म रणबीर कपूर और यश की 'रामायण पार्ट 2' के आमने-सामने आ गई है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर एक जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है.
रविवार को संदीप रेड्डी वांगा ने फैंस को हिंट दिया कि वह 'स्पिरिट' फिल्म से प्रभास का एक नया लुक और फिल्म की रिलीज डेट सामने लाएंगे. उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर और लिखा, डियर प्रभास अन्ना के फैंस, मैं एक नया पोस्टर पेश करना चाहता हूं, जिसमें चश्मे के पीछे छिपे प्रभास नजर आ रहे हैं और साथ ही नई रिलीज डेट भी दी गई है. बस कुछ ही मिनट... स्पिरिट - एक बुरी आदत, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार.'
कुछ मिनट बाद संदीप ने प्रभास का नया पोस्टर साझा करते हुए स्पिरिट की नई रिलीज डेट का एलान किया. पोस्टर में प्रभास ब्लैक सनग्लासेस, मैचिंग कैप और शर्ट में नजर आ रहे हैं. उनका चेहरा पूरा शांत और गंभीर दिखाई दे रहा है. प्रभास के इस लुक के साथ वांगा ने बताया कि 'स्पिरिट' अब दिवाली के मौके पर 29 अक्टूबर, 2027 को रिलीज होगी.
'स्पिरिट' वर्सेस 'रामायण पार्ट 2'
प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म पहले 5 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में आने वाली थी, अब 29 अक्टूबर 2027 को दिवाली के मौके पर दुनिया भर में रिलीज होगी. ऐसे में इसे 'रामायण पार्ट 2' से टक्कर मिल सकती है. इस फिल्म में 'एनिमल' फेम रणबीर कपूर राम के किरदार में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे.
बता दें, 'रामायण' के दूसरे भाग के दिवाली 2027 में रिलीज होने का एलान काफी पहले ही कर दिया गया था, हालांकि अभी तक कोई पक्की तारीख तय नहीं हुई है. दोनों ही फिल्मों को लेकर काफी चर्चा है, ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बॉक्स ऑफिस पर इनका टकराव कैसा रहता है.
'स्पिरिट' के बारे में
'स्पिरिट' का अनाउंसमेंट सबसे पहले 23 अक्टूबर 2025 को, प्रभास के जन्मदिन पर की गई थी. इस अनाउंसमेंट के साथ 'वन बैड हैबिट' नाम का एक साउंड-स्टोरी टीजर जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि यह फिल्म एक सख्त पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में प्रभास एक आईपीएस अधिकारी की भूमिका निभाएंगे, जबकि विवेक ओबेरॉय विलेन के किरदार में नजर आएंगे.
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फिल्म के एलान के बाद इस साल 1 जनवरी को एक्टर का फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किया गया, जिसमें प्रभास लंबे बाल और शरीर पर चोट के निशान के साथ एक रफ लुक में दिखे. संदीप रेड्डी वांगा की लिखित और निर्देशित 'स्पिरिट' को टी-सीरीज और भद्रकाली पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.