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'स्पिरिट' की नई रिलीज डेट आउट, रणबीर कपूर-यश की 'रामायण पार्ट 2' से टकराएगी संदीप रेड्डी वांगा-प्रभास की फिल्म

'स्पिरिट' ( Poster )

हैदराबाद: 'रिबेल' स्टार प्रभास के फैंस के लिए एक गुड न्यूज है. प्रभास की आगामी फिल्म स्पिरिट की नई रिलीज डेट से पर्दा हट गया है. मेकर्स ने आज, 18 अक्टूबर को स्पिरिट की नई रिलीज डेट का एलान किया है. यह फिल्म रणबीर कपूर और यश की 'रामायण पार्ट 2' के आमने-सामने आ गई है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर एक जोरदार मुकाबला देखने को मिल सकता है.

रविवार को संदीप रेड्डी वांगा ने फैंस को हिंट दिया कि वह 'स्पिरिट' फिल्म से प्रभास का एक नया लुक और फिल्म की रिलीज डेट सामने लाएंगे. उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर और लिखा, डियर प्रभास अन्ना के फैंस, मैं एक नया पोस्टर पेश करना चाहता हूं, जिसमें चश्मे के पीछे छिपे प्रभास नजर आ रहे हैं और साथ ही नई रिलीज डेट भी दी गई है. बस कुछ ही मिनट... स्पिरिट - एक बुरी आदत, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार.'

कुछ मिनट बाद संदीप ने प्रभास का नया पोस्टर साझा करते हुए स्पिरिट की नई रिलीज डेट का एलान किया. पोस्टर में प्रभास ब्लैक सनग्लासेस, मैचिंग कैप और शर्ट में नजर आ रहे हैं. उनका चेहरा पूरा शांत और गंभीर दिखाई दे रहा है. प्रभास के इस लुक के साथ वांगा ने बताया कि 'स्पिरिट' अब दिवाली के मौके पर 29 अक्टूबर, 2027 को रिलीज होगी. 'स्पिरिट' वर्सेस 'रामायण पार्ट 2' प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की आने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म पहले 5 मार्च 2027 को सिनेमाघरों में आने वाली थी, अब 29 अक्टूबर 2027 को दिवाली के मौके पर दुनिया भर में रिलीज होगी. ऐसे में इसे 'रामायण पार्ट 2' से टक्कर मिल सकती है. इस फिल्म में 'एनिमल' फेम रणबीर कपूर राम के किरदार में, साई पल्लवी सीता के रूप में और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे.