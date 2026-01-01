ETV Bharat / entertainment

स्पिरिट फर्स्ट पोस्टर: प्रभास का लुक रिलीज होते ही इंटरनेट पर हंगामा

पोस्टर अपने आप में बहुत शानदार और इंटेंस है. इसमें घायल प्रभास खिड़की के पास खड़े हैं, जबकि त्रिप्ति को सिगरेट जलाते हुए देखा जा सकता है. बिना कपड़ों के प्रभास ने ऑफ-व्हॉइट पैंट और काले चश्मे में हाथ में शराब की बोतल लिए पोज दिया है. दूसरी ओर, बेज रंग के आउटफिट और सिंपल सोने की चूड़ी पहने त्रिप्ति ने इस कच्चे फ्रेम में एक अजीब सी शांति जोड़ दी है. यह तस्वीर एक साथ दर्द, ताकत और खतरे का एहसास कराती है.

वांगा ने X पर पोस्टर शेयर किया और लिखा, "इंडियन सिनेमा…. अपने अजानुबाहुडू / अजानुबाहु को देखें. हैप्पी न्यू ईयर 2026." मेकर्स ने अपने कैप्शन से एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया: "आपको वह पसंद था, जो पहले था. अब उससे प्यार करें जिसके बारे में आपको कभी पता नहीं था…"

हैदराबाद: नए साल पर फिल्मों के साथ सरप्राइज देने की अपनी परंपरा को निभाते हुए, फिल्ममेकर संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी बहुत इंतजार वाली फिल्म स्पिरिट का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया. इसमें प्रभास और त्रिप्ति डिमरी लीड रोल में हैं. प्रभास के फर्स्ट लुक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और नेटिजन्स इसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं.

फैंस ने तुरंत अपने रिएक्शन दिए। एक यूज़र ने लिखा, "2026 विश से शुरू नहीं होता, यह एक वॉर्निंग से शुरू होता है." एक और कमेंट में लिखा था, "किंग खून बह रहा है, लेकिन स्वैगर में कोई बदलाव नहीं है." कई लोगों को लगा कि अकेले पोस्टर में ही बॉक्स ऑफिस को हिला देने के लिए काफी इंटेंसिटी थी, एक फैन ने दावा किया कि टीजर "सर्वर पिघला देगा."

एक और फैन ने लुक की तुलना वांगा के पिछले काम से की और कहा, "रणविजय सिंह वार्म-अप थे. यह आदमी ऐसा दिखता है, जैसे वह नाश्ते में 500kg की मशीन गन खा जाएगा." एक और ने इसे अर्जुन रेड्डी का और भी बड़ा वर्शन कहा. कई फैंस ने बड़ी संख्या की भविष्यवाणी की, और पूरे भरोसे के साथ कहा कि स्पिरिट अकेले हिंदी मार्केट में 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएगी.

वंगा और प्रभास की पहली कोलेबोरेशन स्पिरिट को भूषण कुमार की टी-सीरीज और भद्रकाली पिक्चर्स ने सपोर्ट किया है. प्रभास और त्रिप्ति के अलावा, फिल्म में प्रकाश राज और विवेक ओबेरॉय भी अहम रोल में हैं, और खबर है कि विवेक विलेन का रोल कर रहे हैं.

इससे पहले, अक्टूबर में प्रभास के जन्मदिन पर, मेकर्स ने पांच भाषाओं में एक ऑडियो टीजर रिलीज किया था. टीजर से पता चला कि प्रभास एक IPS ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, जो अभी जेल में है. फिल्म 2026 में रिलीज होने वाली है, और अगर फर्स्ट लुक को देखें, तो फैंस को वंगा की एक और बोल्ड पेशकश के लिए तैयार हो जाना चाहिए.