स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे X रिव्यू: सुपरहीरो ने जीता दर्शकों का दिल, बना अब तक का सबसे बेस्ट पार्ट
फिल्म में चर्चित हॉलीवुड कपल टॉम हॉलैंड और जेंडाया लीड रोल में हैं. फिल्म भारत के दर्शकों को कैसी लगी है चलिए जानते हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 12:07 PM IST
हैदराबाद: सिनेमा के लिहाज से 30 जुलाई का दिन बहुत ही खास है. एक तरफ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़े बजट की फिल्म रामायण का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो चुका है और वहीं, ट्रेलर के बाद भारत में पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइजी की फिल्म स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ पांच भाषाओं में रिलीज हो चुकी है. स्पाइडर मैन एक फिल्म नहीं एक इमोशन हैं, जो दुनिया के साथ-साथ भारत के लोगों से भी जुड़े हुए हैं. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ को डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में चर्चित हॉलीवुड कपल टॉम हॉलैंड और जेंडाया लीड रोल में दिख रहे हैं. फिल्म भारत के दर्शकों को कैसी लगी है चलिए जानते हैं.
'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ X रिएक्शन
एक्स (पहले ट्विटर) पर 'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ को देखने के बाद सिनेप्रेमी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वहीं, क्रिटिक्स ने 'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ को स्पाइडर मैन 2 के बाद आई सबसे अच्छी किस्त बताया है. एक यूजर लिखता है, 'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ मेरी फेवरेट फिल्म बन गई है. यह वाला पार्ट तो सच में जबरदस्त है. इसकी कहानी खुद से जोड़ती है. फिल्म रुलाती भी है और सभी ने उम्दा काम किया है.
#SpiderManBrandNewDay� Felt like a genuine tribute to the fans.— Shubham Gaidhane (@CAGaidhane) July 30, 2026
Had this weird sense that I’d already seen it somehow.. like it’s been floating around in my head for years.
Finally got to see it for real.
Marvel intro still hits.@holland_tom #MarvelStudios pic.twitter.com/TPba88TRaR
#SpiderManBrandNewDay is the best live action version of this character since SM2. It looks phenomenal and features a more grounded New York-based story while also seamlessly blending in the lived-in aspects of the MCU. I was smiling ear to ear at certain moments. LOVED it! pic.twitter.com/I2W2adGI0o— Peter Krenzer (@peter_krenzer) July 30, 2026
दूसरा यूजर लिखता है, फिल्म का एक-एक पल दिल को छू जाने वाला है. शानदार सिनेमैटोग्राफी. फिल्म को बहुत रोमांचक तरीके से शूट किया गया है. कई सीन और चीजों को बैलेंस किया है, लेकिन फिल्म ने रुलाया भी है. कहना गलत नहीं होगा कि यह अब तक की सबसे शानदार स्पाइडर मैन फिल्म है.
Just finished watching Spider-Man: Brand New Day...— Josh-Parker (@WebHeaded_Josh) July 29, 2026
It's not perfect, it's a bit too long. But how all these storylines in-film come together, it's just beautiful. I was tearing up multiple times. Visually the best MCU Spider-Man film and the most emotionally resonant. 9/10. pic.twitter.com/GUwrw9ugz2
फाइनल किस्त को कई यूजर्स ने इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बेहतरीन ट्रिब्यूट बताया है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, ऐसा लगा कि यह सब चीजें मैं पहले भी देख चुका हूं. वहीं, एक यूजर ने फिल्म को लंबा बताया है, लेकिन उसे कहानी में दम लगा है. इसके अलावा फिल्म की लीड स्टारकास्ट टॉम हॉलैंड और जेंडाया अपने अभिनय के लिए सराहे जा रहे हैं. फिल्म के एक्शन और स्टंट पर भी लोग तालियां बजा रहे हैं.
I just watched Spider-Man: Brand New Day today and here’s what I got to say:— JBond (@jbondwagon) July 29, 2026
WHY DOESN’T IT FEEL LIKE A SPIDER-MAN MOVIE??????#SpiderMan #BrandNew #BrandNewDay pic.twitter.com/Ap6sZQG14L
Spoiler Alert— Retired Spidey Fan (@SpideyToTEm) July 30, 2026
Spider Man Brand New Day Ending Ned Remembers Peters This Is The Ending Scene We Got Eventually No Spider Man Death And Symbiote Story As Of Now #SpiderManBrandNewDay#TomHolland pic.twitter.com/Wje7LsMlVp
जानें क्या है फिल्म की कहानी?
'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ की कहानी बेहद सिंपल है. फिल्म में पीटर पार्कर (टॉम हॉलैंड) पूरी तरह अकेला हो गया है. डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद अब पूरी दुनिया भी उसे भूल चुकी है. अब तो एमजे और नेड भी उसे नहीं पहचान पा रहे हैं. वहीं, पीटर न्यूयॉर्क में अकेला जी रहा है और 'स्पाइडर मैन बनकर लोगों की मदद करने में जुटा है. इसी के साथ वह करीबियों से दूर रहता है, ताकि उसकी वजह से उनपर कोई संकट ना आ जाए. कहानी उस वक्त मोड़ लेती है, जब न्यूयॉर्क शहर पर खतरा मंडराने लगता है. इसके बाद स्पाइडर मैन एक सुपरहीरो नहीं बल्कि लोगों के इमोशन से जुड़कर उनकी मदद करने में जुट जाता है.