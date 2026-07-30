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स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे X रिव्यू: सुपरहीरो ने जीता दर्शकों का दिल, बना अब तक का सबसे बेस्ट पार्ट

एक्स (पहले ट्विटर) पर 'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ को देखने के बाद सिनेप्रेमी अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. वहीं, क्रिटिक्स ने 'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ को स्पाइडर मैन 2 के बाद आई सबसे अच्छी किस्त बताया है. एक यूजर लिखता है, 'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ मेरी फेवरेट फिल्म बन गई है. यह वाला पार्ट तो सच में जबरदस्त है. इसकी कहानी खुद से जोड़ती है. फिल्म रुलाती भी है और सभी ने उम्दा काम किया है.

हैदराबाद: सिनेमा के लिहाज से 30 जुलाई का दिन बहुत ही खास है. एक तरफ इंडियन सिनेमा की सबसे बड़े बजट की फिल्म रामायण का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर रिलीज हो चुका है और वहीं, ट्रेलर के बाद भारत में पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म फ्रेंचाइजी की फिल्म स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ पांच भाषाओं में रिलीज हो चुकी है. स्पाइडर मैन एक फिल्म नहीं एक इमोशन हैं, जो दुनिया के साथ-साथ भारत के लोगों से भी जुड़े हुए हैं. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ को डेस्टिन डेनियल क्रेटन ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में चर्चित हॉलीवुड कपल टॉम हॉलैंड और जेंडाया लीड रोल में दिख रहे हैं. फिल्म भारत के दर्शकों को कैसी लगी है चलिए जानते हैं.

दूसरा यूजर लिखता है, फिल्म का एक-एक पल दिल को छू जाने वाला है. शानदार सिनेमैटोग्राफी. फिल्म को बहुत रोमांचक तरीके से शूट किया गया है. कई सीन और चीजों को बैलेंस किया है, लेकिन फिल्म ने रुलाया भी है. कहना गलत नहीं होगा कि यह अब तक की सबसे शानदार स्पाइडर मैन फिल्म है.

फाइनल किस्त को कई यूजर्स ने इस फ्रेंचाइजी के लिए एक बेहतरीन ट्रिब्यूट बताया है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, ऐसा लगा कि यह सब चीजें मैं पहले भी देख चुका हूं. वहीं, एक यूजर ने फिल्म को लंबा बताया है, लेकिन उसे कहानी में दम लगा है. इसके अलावा फिल्म की लीड स्टारकास्ट टॉम हॉलैंड और जेंडाया अपने अभिनय के लिए सराहे जा रहे हैं. फिल्म के एक्शन और स्टंट पर भी लोग तालियां बजा रहे हैं.

जानें क्या है फिल्म की कहानी?

'स्पाइडर मैन-ब्रांड न्यू डे’ की कहानी बेहद सिंपल है. फिल्म में पीटर पार्कर (टॉम हॉलैंड) पूरी तरह अकेला हो गया है. डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद अब पूरी दुनिया भी उसे भूल चुकी है. अब तो एमजे और नेड भी उसे नहीं पहचान पा रहे हैं. वहीं, पीटर न्यूयॉर्क में अकेला जी रहा है और 'स्पाइडर मैन बनकर लोगों की मदद करने में जुटा है. इसी के साथ वह करीबियों से दूर रहता है, ताकि उसकी वजह से उनपर कोई संकट ना आ जाए. कहानी उस वक्त मोड़ लेती है, जब न्यूयॉर्क शहर पर खतरा मंडराने लगता है. इसके बाद स्पाइडर मैन एक सुपरहीरो नहीं बल्कि लोगों के इमोशन से जुड़कर उनकी मदद करने में जुट जाता है.