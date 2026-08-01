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'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस: ग्लोबल कमाई 2500 करोड़ के पार, जानें तीसरे दिन का कलेक्शन

फिल्म का भारत में दो दिनों का कुल कलेक्शन 34,152 शो में 109.95 करोड़ रुपये हो गया है.

Spider Man Brand New Day box office Day 3
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 4:17 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: हॉलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन भी अपनी दमदार कमाई जारी रखी और इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2,600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इसमें से भारत का योगदान दो दिनों में 131.46 करोड़ रुपये रहा, जबकि विदेशों में इसका कलेक्शन 1,925 करोड़ रुपये है. फिल्म ने गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग के बाद शुक्रवार को भारत में 59.03 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन और 49.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने खबर लिखे जाने तक तीसरे दिन भारत में 25.47 करोड़ रुपये कमाए लिए हैं. फिल्म का भारत में दो दिनों का कुल कलेक्शन 34,152 शो में 109.95 करोड़ रुपये हो गया है. शुक्रवार को रिलीज होने के कारण मार्वल की इस फिल्म ने भारत में शानदार ओपनिंग वीकेंड की उम्मीद जगाई है. गुरुवार को रिलीज होने के बावजूद इसने पहले ही किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए ओपनिंग डे का नया रिकॉर्ड बना दिया है.

शुक्रवार को भारत में दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी 16,902 शो से 64.8 प्रतिशत रही. इससे पहले दिन 17,250 शो से कुल 72.44 करोड़ रुपये का ग्रॉस और 60.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन हुआ था, जिसमें ऑक्यूपेंसी 72.3 प्रतिशत थी.

शुक्रवार को भी फिल्म के कारोबार में अंग्रेजी भाषा का दबदबा कायम रहा. इसने 7,574 शो से 28 करोड़ रुपये का नेट लाभ कमाया और 47 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की. हिंदी ने 7,100 शो से 17 करोड़ रुपये का लाभ कमाया और सभी भाषाओं में सबसे अधिक 90 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की.

डबिंग में, तमिल ने 1,166 शो से 49 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ 2.25 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तेलुगु ने 957 शो से 42 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ 2 करोड़ रुपये कमाए. मलयालम ने 49 शो से 0.07 करोड़ रुपये और कन्नड़ ने 56 शो से 0.03 करोड़ रुपये कमाए.

अंग्रेजी 3डी संस्करण के लिए, दूसरे दिन की कुल ऑक्यूपेंसी 49.31 प्रतिशत रही. सुबह के शो में यह 31.56 प्रतिशत से शुरू हुई, दोपहर में बढ़कर 44.56 प्रतिशत हो गई, शाम को 54.33 प्रतिशत तक पहुंच गई और रात के शो में 66.78 प्रतिशत तक पहुंच गई.

हिंदी 3डी संस्करण के लिए, दूसरे दिन की कुल ऑक्यूपेंसी 36.79 प्रतिशत रही. फिल्म ने सुबह 20.08 प्रतिशत की शुरुआत की, दोपहर में बढ़कर 33.25 प्रतिशत हो गई, शाम को और बढ़कर 43.17 प्रतिशत हो गई और रात के शो में 50.67 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई.

पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग

स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे ने गुरुवार को भारत में 72.44 करोड़ रुपये का सकल और 60.60 करोड़ रुपये का नेट लाभ कमाया. 17,250 शो में इसकी ऑक्यूपेंसी 72.3 प्रतिशत रही. पहले दिन अंग्रेजी ने 32.25 करोड़ रुपये का नेट लाभ कमाया, जबकि हिंदी ने 95 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ 22 करोड़ रुपये का लाभ कमाया. तमिल संस्करण ने 3 करोड़ रुपये और तेलुगु संस्करण ने 3.25 करोड़ रुपये का लाभ कमाया. दोनों एडिशन की ऑक्यूपेंसी 65 से 66 प्रतिशत के बीच रही.

उस शानदार ओपनिंग ने इसे भारत में किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए पहले दिन की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बना दिया, जिसने एवेंजर्स: एंडगेम द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसने अपने पहले दिन लगभग 54 करोड़ रुपये की नेट और 65 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की थी.

शुक्रवार को फिल्म का कुल कलेक्शन 60 करोड़ रुपये के करीब रहने के साथ ही, फिल्म ने भारत में सिर्फ दो दिनों में 130 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. मौजूदा रुझानों के आधार पर, स्पाइडर-मैन 4 से अपने चार दिवसीय ओपनिंग वीकेंड में लगभग 275 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने की उम्मीद है. शनिवार और रविवार के लिए बुकिंग से कलेक्शन में और बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं.

कैटेगरीपहला दिन (गुरुवार)दूसरा दिन (शुक्रवार)
भारत का कुल संग्रह72.44 करोड़ रुपये59.03 करोड़ रुपये
इंडिया नेट कलेक्शन60.60 करोड़ रुपये49.35 करोड़ रुपये
शो17,25016,902
कुल ऑक्यूपेंसी72.3%64.8%
अंग्रेजी नेट32.25 करोड़ रुपये28 करोड़ रुपये
हिंदी नेट22 करोड़ रुपये17 करोड़ रुपये

डेस्टिन डेनियल क्रेटन द्वारा निर्देशित, स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे, स्पाइडर-मैन: नो वे होम की घटनाओं को आगे बढ़ाती है, जिसमें दुनिया द्वारा उसकी पहचान भुला दिए जाने के बाद पीटर पार्कर न्यूयॉर्क के मिलनसार पड़ोसी स्पाइडर-मैन के रूप में अपना जीवन अपनाता है. टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर के रूप में जेंडाया के साथ वापसी करते हैं, जबकि सैडी सिंक, जॉन बर्न्थॉल और मार्क रफेलो भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आते हैं.

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