स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे बॉक्स ऑफिस: 'एवेंजर्स: एंडगेम' के रिकॉर्ड का गेम खत्म, ओपनिंग डे पर भारत में मालामाल हुई टॉम हॉलैंड की फिल्म
भारत भर में बड़े पैमान पर रिलीज हुई इस फिल्म ने 72.3 प्रतिशत की कुल ऑक्यूपेंसी दर्ज की.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 11:39 AM IST
हैदराबाद: स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की है और देश में किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए पहले दिन की सबसे बड़ी कमाई का रिकॉर्ड बना लिया है. टॉम हॉलैंड स्टारर मार्वल की इस फिल्म ने एवेंजर्स: एंडगेम (2019) के ओपनिंग-डे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. हालिया रिलीज फिल्म द ओडिसी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है.
सैकनिल्क के अनुसार , स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे ने भारत में अपने पहले दिन 17,250 शो में 60.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन लगभग 72.44 करोड़ रुपये रहा, जिससे यह भारतीय बाजार में किसी हॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे बड़ा पहले दिन का कलेक्शन बन गया है.
इससे पहले यह रिकॉर्ड 'एवेंजर्स: एंडगेम' के नाम था , जिसने भारत में अपने पहले दिन लगभग 54 करोड़ रुपये की नेट कमाई और 65 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की थी. 'ब्रांड न्यू डे' ने अनुमानित 72.44 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई के साथ 2019 की मार्वल की ब्लॉकबस्टर फिल्म के इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ दिया है.
भारत भर में बड़े पैमान पर रिलीज हुई इस फिल्म ने 72.3 प्रतिशत की कुल ऑक्यूपेंसी दर्ज की. फिल्म के पहले दिन की कमाई में अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसने अनुमानित 32.25 करोड़ रुपये का नेट लाभ मिला और 55 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी दर्ज की.
हालांकि, हिंदी डब किए गए एडिशन ने दर्शकों की भारी भीड़ के कारण उल्लेखनीय सफलता हासिल की. इसने पहले दिन अनुमानित 22 करोड़ रुपये का नेट लाभ कमाया और 95 प्रतिशत की शानदार ऑक्यूपेंसी दर्ज की.
क्षेत्रीय डब संस्करणों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. तमिल ने अनुमानित 3 करोड़ रुपये का नेट लाभ कमाया, जबकि तेलुगु ने लगभग 3.25 करोड़ रुपये का योगदान दिया. दोनों भाषाओं में 65-66 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई.
|एडिशन / कैटगरी
|पहले दिन का कलेक्शन (भारत)
|ऑक्यूपेंसी
|भारत का कुल ग्रॉस
|72.44 करोड़ रुपये
|72.3%
|कुल भारत नेट
|60.60 करोड़ रुपये
|72.3%
|अंग्रेजी
|32.25 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ
|55%
|हिंदी
|22 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ
|95%
|तामिल
|3 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ
|65–66%
|तेलुगू
|3.25 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ
|65–66%
डेस्टिन डेनियल क्रेटन के निर्देशन में बनी फिल्म, स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे, स्पाइडर-मैन: नो वे होम की घटनाओं को आगे बढ़ाती है, जिसमें दुनिया द्वारा उसकी पहचान भुला दिए जाने के बाद पीटर पार्कर न्यूयॉर्क के मिलनसार पड़ोसी स्पाइडर-मैन के रूप में अपना जीवन अपनाता है. टॉम हॉलैंड पीटर पार्कर के रूप में जेंडाया के साथ वापसी करते हैं, जबकि सैडी सिंक, जॉन बर्न्थेल और मार्क रफेलो भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आते हैं.