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Box Office: भारत में 500 करोड़ कमाने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बनी 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'

अब, दूसरे वीकेंड में लगभग 100 करोड़ रुपये की और कमाई के साथ 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने पूरे भारत में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. यह भारत में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म भी बन गई है.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करके देश की सबसे बड़ी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर बन गई है. टॉम हॉलैंड की मुख्य भूमिका वाली इस सुपरहीरो फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई बड़े रिकॉर्ड लगातार तोड़े हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसने दो दिनों में 100 करोड़ रुपये, तीन दिनों में 200 करोड़ रुपये और आठ दिनों में 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था.

हैदराबाद: डेस्टिन डैनियल क्रेटन की सुपरहीरो फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दी है. यह भारत के बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन गई है. यह उपलब्धि फिल्म ने देश में 30 जुलाई को रिलीज होने के बाद सिर्फ 11 दिनों में हासिल की है.

भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्में

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने जेम्स कैमरून की 2022 की साइंस-फिक्शन फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आईएमबीडी रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर 483 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था.

इसके बाद मार्वल की एक और फिल्म, रूसो ब्रदर्स की 'एवेंजर्स: एंडगेम' (2019) आती है, जिसने भारत के बॉक्स ऑफिस पर 438 करोड़ रुपये की कमाई की और भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही.

इससे पहले आई रूसो ब्रदर्स की फिल्म 'एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर' (2018) चौथे नंबर पर है. इसने 291 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. इस तरह अब तक सिर्फ तीन हॉलीवुड फिल्में ही भारत के बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर पाई हैं.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दुनिया भर में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और इसकी कमाई 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई है, जो अब 1.67 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है. इसमें से अकेले विदेशों से 1 बिलियन डॉलर की कमाई हुई है, जबकि अमेरिकी बाजार से 655 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है.

इस रफ्तार से लग रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लंबे समय तक चलेगी, चाहे भारत हो या विदेश. यह 2 बिलियन डॉलर की कमाई का आंकड़ा छू सकती है. भारत में यह फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में हिट रही है.