ETV Bharat / entertainment

स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे एडवांस बुकिंग: भारत में रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार, बिकी इतनी टिकट, पहले दिन करेगी कितना कलेक्शन, जानें

डेस्टिन डेनियल क्रेटन द्वारा निर्देशित, स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 38वीं फिल्म है.

Spider Man Brand New Day
स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे एडवांस बुकिंग (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 4:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: मार्वल की सुपरहीरो फिल्म स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे को भारत में रिलीज से पहले ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और एडवांस बुकिंग पहले ही 35.40 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है.

देश के मैन मल्टीप्लेक्स चेन में भी दर्शकों की प्रतिक्रिया उतनी ही जबरदस्त रही है. पीवीआर, आईएनओएक्स और सिनेपोलिस में स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे के अब तक लगभग 3.69 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिससे 18 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है.

रिकॉर्ड ओपनिंग की उम्मीद

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट का भी मानना ​​है कि फिल्म की शुरुआत जबरदस्त होने वाली है. उन्होंने कहा, स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे की एडवांस बुकिंग भारत में बहुत अच्छी शुरू हुई है. मेट्रो शहरों और प्रीमियम फॉर्मेट में जबरदस्त मांग के साथ एडवांस बुकिंग बेहद उत्साहजनक है. यह इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग में से एक बनने जा रही है.

फिल्म सभी भाषाओं में अपने पहले दिन 42-45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन करने जा रही है, जबकि ओपनिंग वीकेंड में 140-150 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है.

यदि ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो मार्वल की यह फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' को आसानी से पीछे छोड़ देगी, जिसने भारत में अपने पहले दिन 20.76 करोड़ रुपये का ग्रॉस (17.40 करोड़ रुपये का नेट) कलेक्शन किया था.

द ओडिसी से कंपटीशन

हालांकि 'द ओडिसी' का प्रदर्शन जारी है और यह कई आईमैक्स स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, फिर भी एक्सपर्ट का मानना ​​है कि 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाने के लिए काफी पोटेंशियल है. अगर स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे नेशनल सिनेमाघरों में 5,00,000 से अधिक टिकटों की प्री-सेल्स कर दी तो यह एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर के 4,86,000 टिकटों की बिक्री के रिकॉर्ड को आसानी से पार कर जाएगी. इससे यह देश में अब तक की तीसरी सबसे अधिक एडवांस-सेलिंग वाली हॉलीवुड फिल्म बन जाएगी, जो केवल अपनी घराने की फिल्म स्पाइडर-मैन: नो वे होम और भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म एवेंजर्स: एंडगेम से पीछे रहेगी.

प्रीमियम टिकट

बढ़ती मांग के चलते टिकटों की कीमतें भी काफी बढ़ गई हैं. बुकमाईशो की लिस्टिंग के अनुसार, सामान्य टिकटों की कीमत लगभग 250 रुपये से शुरू होती है, जबकि प्रीमियम सीटों की कीमत दिल्ली में लगभग 2,400 रुपये, मुंबई में 2,700 रुपये से अधिक और बेंगलुरु में 3,700 रुपये से अधिक है.

सैकनिल्क के अनुसार

हॉलीवुड मूवीटिकट सेल
एवेंजर्स: एंडगेम10,25,000
स्पाइडर-मैन: नो वे होम5,50,000
एवेंजर्स: इन्फिनिटी वॉर4,86,000
स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे3,69,500 कमाई जारी
डॉक्टर स्ट्रेंज: मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस3,90,000

रिलीज की तारीख और स्टारकास्ट

डेस्टिन डेनियल क्रेटन द्वारा निर्देशित, स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 38वीं फिल्म और एमसीयू की चौथी स्पाइडर-मैन फिल्म है. टॉम हॉलैंड, जेंडाया, जैकब बैटलन, सैडी सिंक और जॉन बर्न्थॉल अभिनीत यह फिल्म 30 जुलाई को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

TAGGED:

SPIDER MAN BRAND NEW DAY INDIA
SPIDER MAN ADVANCE BOOKING
स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे
SPIDER MAN
SPIDER MAN BRAND NEW DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.