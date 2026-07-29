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स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे एडवांस बुकिंग: भारत में रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार, बिकी इतनी टिकट, पहले दिन करेगी कितना कलेक्शन, जानें

स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे एडवांस बुकिंग ( POSTER )

हैदराबाद: मार्वल की सुपरहीरो फिल्म स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे को भारत में रिलीज से पहले ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, और एडवांस बुकिंग पहले ही 35.40 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर चुकी है. देश के मैन मल्टीप्लेक्स चेन में भी दर्शकों की प्रतिक्रिया उतनी ही जबरदस्त रही है. पीवीआर, आईएनओएक्स और सिनेपोलिस में स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे के अब तक लगभग 3.69 लाख टिकट बिक चुके हैं, जिससे 18 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है. रिकॉर्ड ओपनिंग की उम्मीद फिल्म ट्रेड एनालिस्ट का भी मानना ​​है कि फिल्म की शुरुआत जबरदस्त होने वाली है. उन्होंने कहा, स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे की एडवांस बुकिंग भारत में बहुत अच्छी शुरू हुई है. मेट्रो शहरों और प्रीमियम फॉर्मेट में जबरदस्त मांग के साथ एडवांस बुकिंग बेहद उत्साहजनक है. यह इस साल की सबसे बड़ी हॉलीवुड ओपनिंग में से एक बनने जा रही है. फिल्म सभी भाषाओं में अपने पहले दिन 42-45 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन करने जा रही है, जबकि ओपनिंग वीकेंड में 140-150 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर सकती है. यदि ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो मार्वल की यह फिल्म क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' को आसानी से पीछे छोड़ देगी, जिसने भारत में अपने पहले दिन 20.76 करोड़ रुपये का ग्रॉस (17.40 करोड़ रुपये का नेट) कलेक्शन किया था.