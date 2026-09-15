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'मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला', CBI की FIR में नाम आने पर सूरज पंचोली ने आरोपों पर तोड़ी चुप्पी

सूरज ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कई मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों के जरिए उनका नाम इस विवाद से जोड़ा गया है. उन्होंने आगे कहा कि जब भी उनका नाम सामने आया, उन्होंने प्रतिक्रिया न देने का विकल्प चुना. अभिनेता ने कहा, 'मैं लंबे समय तक चुप रहा क्योंकि मैं अपने बारे में लिखी गई हर रिपोर्ट या कहानी का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन जब एक ही बात बार-बार होती रहती है, तो एक ऐसा मोड़ आता है जब आपको खुद बोलना पड़ता है'.

अपने इंस्टा पोस्ट में सूरज ने दिशा से किसी भी तरह के व्यक्तिगत संबंध होने से साफ इनकार किया. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे से कभी मुलाकात नहीं हुई, जिनका नाम भी जांच में सामने आया है. उन्होंने लिखा, 'मेरी स्वर्गीय दिशा सालियन से कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुलाकात नहीं हुई. मेरी आदित्य ठाकरे से भी कभी मुलाकात नहीं हुई. यह सचमुच बहुत अन्यायपूर्ण और बेहद दुखद है कि मेरा नाम उस मामले में घसीटा जा रहा है, जिससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है, खासकर तब जब इस मामले से मुझे जोड़ने वाला कोई सबूत या प्रमाण नहीं है'.

अभिनेता ने इस मामले को लेकर दोबारा उठे ध्यान पर प्रतिक्रिया देने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट साझा किया. उन्होंने कहा कि वे सालों तक चुप रहे क्योंकि वे अपने बारे में हर रिपोर्ट या बयान का जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को सार्वजनिक करना जरूरी समझा.

हैदराबाद: सूरज पंचोली ने सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियन की मौत से जुड़े विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. इस मामले में दर्ज एफआईआर में उनका नाम सामने आने के बाद उन्होंने यह बयान दिया है. सूरज ने कहा कि उनकी दिशा से कभी मुलाकात नहीं हुई और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनका इस मामले से कोई संबंध है.

उन्होंने आगे दावा किया कि जांच एजेंसियों ने उनसे सालों पहले पूछताछ की थी. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच एजेंसियों को उनसे कोई और जानकारी चाहिए तो वे सहयोग करने के लिए तैयार हैं. अभिनेता ने कहा, 'मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है. यदि किसी जांच एजेंसी को मुझसे दोबारा पूछताछ करने या मुझसे कोई और जानकारी मांगने की जरूरत महसूस होती है, तो मैं पूरी तरह से सहयोग करने और किसी भी जांच के लिए मौजूद होने के लिए तैयार हूं'.

सूरज ने आगे कहा कि उनकी एकमात्र गुजारिश यही है कि इस मामले से उनका नाम जोड़ने से पहले तथ्यों की जांच की जाए. उन्होंने कहा, 'मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि मेरा नाम इस तरह के मामले में घसीटने से पहले तथ्यों की जांच की जाए. मैं स्वर्गीय दिशा सालियन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और गहन सीबीआई जांच का पुरजोर समर्थन करता हूं'.

मामले से जुड़े नामों पर राय बनाने से पहले जानकारी की पुष्टि करने का आग्रह करते हुए उन्होंने लिखा. 'और जो भी इसे पढ़ रहे हैं, कृपया समाचारों या सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर बात पर विश्वास न करें. एक शीर्षक सबूत नहीं है. एक बहस सबूत नहीं है. टेलीविजन पर किसी के कुछ कहने से वह तथ्य नहीं बन जाता. कृपया किसी के जीवन और चरित्र के बारे में राय बनाने से पहले चीजों की पुष्टि करें. क्योंकि टेलीविजन पर चर्चा में आने वाले हर नाम के पीछे एक असली इंसान है, जिसका एक असली परिवार और एक असली जीवन है.

अपने बयान का समापन करते हुए सूरज ने कहा कि उन्हें कानून और जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा, 'मैं लंबे समय से चुप रहा हूं, लेकिन मैं अपना नाम उस मामले में घसीटे जाने नहीं दूंगा, जिससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है. मुझे कानून पर भरोसा है. मुझे जांच एजेंसियों पर भरोसा है और मुझे विश्वास है कि आखिर में सच्चाई सामने आएगी. उन्होंने आगे कहा, 'तथ्यों को बोलने दो, जांच को बोलने दो, सच्चाई को बोलने दो, जय हिंद'.

दिशा सालियन मामला क्या है?

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर के रूप में काम करने वाली दिशा सालियन का निधन 8 जून, 2020 को हुआ था. दिशा के पिता सतीश सालियन द्वारा दायर याचिका के बाद यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 सितंबर के अपने आदेश में सीबीआई को उनकी मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश दिया. इसके बाद सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की. एफआईआर में सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, डिनो मोरिया और रोहन रॉय सहित कई लोगों के नाम हैं, जिनकी कथित भूमिकाओं की जांच की जा रही है.