रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उम्र में कितना अंतर?, साउथ कपल की शादी होने से पहले जानें

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की कल यानी 26 फरवरी को उदयपुर में शादी होने जा रही है.

Rashmika Mandanna And Vijay Deverakonda What Is The Age Gap Between both
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उम्र में कितना अंतर? (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 25, 2026 at 5:16 PM IST

हैदराबाद: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कल 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेंगे. इस खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और इस जोड़े के फैंस, जिन्हें प्यार से VIROSH कहा जाता है, इस खबर को लेकर बेहद उत्साहित हैं. शादी की चर्चाओं के बीच, एक सवाल सबके मन में है: रश्मिका और विजय के बीच उम्र का अंतर कितना है?

रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के विराजपेट में हुआ था. वह वर्तमान में 29 वर्ष की हैं. वहीं, विजय देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1989 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था. वह वर्तमान में 36 वर्ष के हैं. इसका मतलब है कि विजय रश्मिका से सात साल बड़े हैं. सात साल के इस अंतर के बावजूद, फैंस ने हमेशा उनकी जोड़ी को प्यार दिया है और बताया है कि दोनों अभिनेताओं के बीच पर्दे पर और पर्दे के बाहर भी हमेशा से ही गहरी समझ और सहजता रही है.

रश्मिका और विजय ने पहली बार 2018 में तेलुगु फिल्म 'गीता गोविंदम' में साथ काम किया था. उनकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दोनों को अपार लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिली. फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा. बाद में वे 2019 में 'डियर कॉमरेड' के लिए फिर से साथ आए. हालांकि फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं, लेकिन उनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई.


साथ काम करने के बाद, उनके रिश्ते को लेकर अफवाहें फैलने लगीं. दोनों को अक्सर प्रमोशन के दौरान साथ देखा जाता था और कभी-कभी निजी समारोहों में भी साथ देखा जाता था. समय के साथ, फैंस ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट और छुट्टियों की तस्वीरों में समानताएं देखीं, जिससे अटकलों को और हवा मिली. बार-बार पूछे जाने के बावजूद, दोनों अभिनेताओं ने अपने निजी जीवन के बारे में चुप्पी साध रखी थी.

वेडिंग फंक्शन राजस्थान के उदयपुर के पास स्थित एक आलीशान होटल, द मोमेंटोस बाय आईटीसी में आयोजित किया गया है. अरावली पहाड़ियों में स्थित यह होटल अपनी निजता के लिए फेमस है. बताया जा रहा है कि कपल ने शांतिपूर्ण विवाह के लिए इस स्थान को चुना है.

शादी से पहले की रस्मों के साथ उत्सवों की शुरुआत 24 फरवरी को हुई. पहले दिन संगीत और मेहंदी की रस्म हुई. हल्दी की रस्म 25 फरवरी को होगी. शादी 26 फरवरी को केवल करीबी परिवार के सदस्यों और दोस्तों की उपस्थिति में संपन्न होगी.

हालांकि शादी निजी समारोह के रूप में होगी, लेकिन 4 मार्च, 2026 को हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में तेलुगु और हिंदी फिल्म उद्योग की कई हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है. तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के भी रिसेप्शन में शामिल होने की संभावना है.

संपादक की पसंद

