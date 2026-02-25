ETV Bharat / entertainment

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उम्र में कितना अंतर?, साउथ कपल की शादी होने से पहले जानें

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उम्र में कितना अंतर? ( IANS )

हैदराबाद: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा कल 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेंगे. इस खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है और इस जोड़े के फैंस, जिन्हें प्यार से VIROSH कहा जाता है, इस खबर को लेकर बेहद उत्साहित हैं. शादी की चर्चाओं के बीच, एक सवाल सबके मन में है: रश्मिका और विजय के बीच उम्र का अंतर कितना है? रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटक के विराजपेट में हुआ था. वह वर्तमान में 29 वर्ष की हैं. वहीं, विजय देवरकोंडा का जन्म 9 मई 1989 को तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था. वह वर्तमान में 36 वर्ष के हैं. इसका मतलब है कि विजय रश्मिका से सात साल बड़े हैं. सात साल के इस अंतर के बावजूद, फैंस ने हमेशा उनकी जोड़ी को प्यार दिया है और बताया है कि दोनों अभिनेताओं के बीच पर्दे पर और पर्दे के बाहर भी हमेशा से ही गहरी समझ और सहजता रही है. रश्मिका और विजय ने पहली बार 2018 में तेलुगु फिल्म 'गीता गोविंदम' में साथ काम किया था. उनकी रोमांटिक ड्रामा फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दोनों को अपार लोकप्रियता हासिल करने में मदद मिली. फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा. बाद में वे 2019 में 'डियर कॉमरेड' के लिए फिर से साथ आए. हालांकि फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं, लेकिन उनके अभिनय की खूब प्रशंसा हुई.