राजपाल यादव के बुरे समय में मसीहा बने सोनू सूद, ऑफर की फिल्म, बॉलीवुड से भी की साथ खड़े होने की अपील

इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे मशहूर बॉलीवुड एक्टर राजपाल का सोनू सूद ने खुलकर सपोर्ट किया है और एकजुटता का आह्वान किया है.

Published : February 10, 2026 at 1:51 PM IST

हैदराबाद: एक्टर-कॉमेडियन राजपाल यादव पिछले एक दशक से ज्यादा समय से कानूनी और पैसे की लड़ाई लड़ रहे हैं. हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक-बाउंस मामलों में उनकी सजा से जुड़ी डेडलाइन बढ़ाने से मना कर दिया, जिसके बाद 'फिर हेरा फेरी' एक्टर ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया है. राजपाल के इस मुश्किल दौर में एकजुटता दिखाते हुए, एक्टर सोनू सूद अब आगे आए हैं. सोनू ने न सिर्फ साथ दिया बल्कि राजपाल को अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने का भी वादा किया है.

ऐसे समय में जब राजपाल यादव अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, एक्टर सोनू सूद ने आगे आकर उनका खुलकर सपोर्ट किया है. जब यह खबर आई कि राजपाल यादव ने चेक-बाउंस केस में सरेंडर कर दिया है तब सोनू सूद ने एक मैसेज शेयर करके फिल्म इंडस्ट्री से उनके साथ खड़े रहने की अपील की.

मंगलवार, 10 फरवरी को सोनू सूद ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने राजपाल यादव का समर्थन किया है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, राजपाल यादव एक टैलेंटेड एक्टर हैं जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री को सालों तक यादगार काम दिया है.'

उन्होंने राजपाल के बुरे दौर पर उनका साथ देते हुए पोस्ट में आगे लिखा है, 'कभी-कभी जिंदगी गलत हो जाती है, टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि टाइमिंग बहुत खराब हो सकती है. वह मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे, और मेरा मानना ​​है कि यह हम सभी के लिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, साथ काम करने वालों के लिए एक साथ खड़े होने का पल है.'

सोनू सूद ने राजपाल के केस पर भी बात करते हुए इंडस्ट्री को एक साथ आने की अपील की. उन्होंने पोस्ट में लिखा है, 'एक छोटा सा साइनिंग अमाउंट, जिसे भविष्य के काम के हिसाब से एडजस्ट किया जा सके, चैरिटी नहीं, बल्कि इज्जत है. जब हमारा कोई अपना मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तो इंडस्ट्री को उसे याद दिलाना चाहिए कि वह अकेले नहीं है. इस तरह हम दिखाते हैं कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा हैं.'

क्या है राजपाल यादव का मामला?
एक्टर राजपाल यादव ने कई चेक बाउंस केस के सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. राजपाल यादव ने 2010 में अपनी फिल्म 'अता पता लापता' बनाने के लिए लोन लिया था. उस लोन को वह चुका नहीं पाए. 2018 में, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्टर और उनकी पत्नी को छह महीने की जेल की सजा सुनाई.

2019 में, एक सेशन कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा. जब एक्टर और उनकी पत्नी ने 2024 में राहत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक्टर और उनकी पत्नी आदतन अपराधी नहीं थे, सजा को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया. इसने उन्हें फिर से बसने के लिए समय दिया. हालांकि, एक्टर तब भी कर्ज नहीं चुका पाए.

स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल जज बेंच ने एक्टर के इस बर्ताव की आलोचना की, क्योंकि कई मौके दिए जाने के बावजूद वह सेटलमेंट के वादे पूरे नहीं कर पाए. जस्टिस शर्मा ने कहा था, 'इस कोर्ट का मानना ​​है कि पिटीशनर नंबर 1 (राजपाल यादव) का बर्ताव आलोचना के लायक है. बार-बार भरोसा देने और इस कोर्ट से मदद मांगने के बावजूद, वह समय-समय पर दिए गए आदेशों का पालन करने में नाकाम रहे हैं.'

दिल्ली हाई कोर्ट राजपाल यादव और उनकी पत्नी की उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत उनकी सजा और दोष सिद्धि को चुनौती दी गई थी.

