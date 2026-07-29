WATCH: कंगना रनौत की 'जेनरेशन गटर' वाली टिप्पणी पर सोनू सूद का आया रिएक्शन, कहा- शर्मनाक बात, सोच-समझकर बोलें
सोनू सूद ने जेन-जी प्रोटेस्ट के बारे में कंगना रनौत की 'जेनरेशन गटर' वाली टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है. जानें एक्टर ने क्या बोला है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 8:52 PM IST
हैदराबाद: नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद, बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जेन-जी प्रदर्शनकारियों पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर अब सोनू सूद ने प्रतिक्रिया दी है. एक्टर ने एक्ट्रेस की टिप्पणी को 'शर्मनाक' बताया है और उनके दिए गए बयानों की आलोचना की है.
कंगना का ये बयान तब सामने आया, जब दिल्ली के जंतर-मंतर और दूसरी जगहों पर जमा हुए जेन-जी प्रदर्शनकारियों के बारे में कंगना के सोशल मीडिया पोस्ट की ऑनलाइन आलोचना हुई. उन पोस्ट में उन्होंने प्रदर्शनकारियों के व्यवहार और भाषा को 'उल्टी लाने वाला' बताया. इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें 'जेनरेशन गटर' कहा.
बुधवार, 29 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पत्रकारों ने सोनू सूद से कंगना रनौत के बयानों के बारे में राय मांगी, जिसमें सोनू सूद ने कहा कि उन्होंने शुरू में कंगना की बातें नहीं सुनी थीं. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति की हैसियत जनता के समर्थन से ही तय होती है.
Ahilyanagar, Maharashtra: On BJP MP Kangana Ranaut's statement on Gen Z, Actor Sonu Sood says, "... I believe it is the young people who make actors. They are the ones who bring you to this position. As long as they stand by you, you will remain where you are. If they are no… pic.twitter.com/OXrgZpC1qA— IANS (@ians_india) July 29, 2026
सोनू ने कहा, 'मैंने उनका बयान नहीं सुना है. लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी ये युवा लोग हैं, वहीं आपको एक्टर्स बनाते हैं और वे ही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं. जब तक वे आपके साथ रहेंगे, तब तक आप रहेंगे. अगर वे आपके साथ नहीं होंगे, तो आप जानते हैं कि आपको तकलीफ होगी. इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए.'
मशहूर हस्तियों और उन्हें सपोर्ट करने वाले लोगों के बीच के रिश्ते पर बात करते हुए उन्होंने कहा, 'आपका प्रोफेशन चाहे जो भी हो - चाहे आप एक्टर हों, डॉक्टर हों या कुछ भी हो, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं, तब तक आपका जो अस्तिव है वो दुनिया के अंदर मान्य है.'
जब एक रिपोर्टर ने उन्हें बताया कि कंगना ने जेन जी को 'जेनरेशन गटर' कहा है, तो सोनू सूद ने कहा, 'अगर उन्होंने ऐसा कहा है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत शर्मनाक है. ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था. ऐसा नहीं है कि आप तोल-मोल के बोले. बहुत जरुरी है कि आप सो-समझकर बोले, क्योंकि जो जनता है वो ही ईश्वर का दूसरा रूप है.'
Ahilyanagar, Maharashtra: On BJP MP Kangana Ranaut's statement on Gen Z, Actor Sonu Sood says, " if she has said that, then i think it is very shameful. one should not speak like that. you should always weigh your words before speaking. it is very important to think carefully… pic.twitter.com/74mqppRAan— IANS (@ians_india) July 29, 2026
क्या था कंगना का बयान
यह विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना ने विरोध प्रदर्शनों के वीडियो पर कई पोस्ट किए. उन्होंने लिखा, 'मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक जगह इतनी बदसूरत चीजें नहीं देखीं. जेन-जी प्रदर्शनों की ये रील्स देखकर उल्टी आती है. जिस तरह से वे बात करते हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं. मैंने अपनी जिंदगी में कभी हर फ़्रेम में इतनी अजीब और भद्दी चीजें एक साथ नहीं देखीं.'
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी मिली आजादी का गलत फायदा उठा रहे हैं और नशीले पदार्थों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि आर्थिक रूप से अपने माता-पिता पर निर्भर हैं. कंगना ने यह भी लिखा, 'मैं उन्हें 'जेनरेशन गटर' कहती हूं. उनमें से कुछ के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ भी नहीं है. वे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं. वे इतने बदसूरत और भ्रष्ट हैं कि वे घर भी नहीं संभाल सकते.'