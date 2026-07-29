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WATCH: कंगना रनौत की 'जेनरेशन गटर' वाली टिप्पणी पर सोनू सूद का आया रिएक्शन, कहा- शर्मनाक बात, सोच-समझकर बोलें

सोनू सूद/कंगना रनौत ( IANS )

हैदराबाद: नीट (NEET) पेपर लीक को लेकर हुए छात्र प्रदर्शनों के बाद, बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जेन-जी प्रदर्शनकारियों पर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर अब सोनू सूद ने प्रतिक्रिया दी है. एक्टर ने एक्ट्रेस की टिप्पणी को 'शर्मनाक' बताया है और उनके दिए गए बयानों की आलोचना की है. कंगना का ये बयान तब सामने आया, जब दिल्ली के जंतर-मंतर और दूसरी जगहों पर जमा हुए जेन-जी प्रदर्शनकारियों के बारे में कंगना के सोशल मीडिया पोस्ट की ऑनलाइन आलोचना हुई. उन पोस्ट में उन्होंने प्रदर्शनकारियों के व्यवहार और भाषा को 'उल्टी लाने वाला' बताया. इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हें 'जेनरेशन गटर' कहा. बुधवार, 29 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, पत्रकारों ने सोनू सूद से कंगना रनौत के बयानों के बारे में राय मांगी, जिसमें सोनू सूद ने कहा कि उन्होंने शुरू में कंगना की बातें नहीं सुनी थीं. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति की हैसियत जनता के समर्थन से ही तय होती है. सोनू ने कहा, 'मैंने उनका बयान नहीं सुना है. लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी ये युवा लोग हैं, वहीं आपको एक्टर्स बनाते हैं और वे ही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं. जब तक वे आपके साथ रहेंगे, तब तक आप रहेंगे. अगर वे आपके साथ नहीं होंगे, तो आप जानते हैं कि आपको तकलीफ होगी. इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए.'