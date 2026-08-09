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ऑपरेशन थिएटर में सोनू निगम का लाइव परफॉर्मेंस, सर्जरी के बीच गाया रफी साहब का ये क्लासिक गाना, वीडियो हुआ वायरल

रविवार, 9 अगस्त को सोनू निगम ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर्स के घिरे नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है, डॉक्टर्स उनकी एक उंगली की सर्जरी कर रहे हैं. इस वीडियो को साझा करते हुए निगम ने कैप्शन में लिखा है, 'मेरी सर्जरी के दौरान प्यारे नीलेश भाई और उनकी प्यारी टीम के लिए एक अचानक किया गया परफॉर्मेंस. दर्द के बीच गाना... संगीत की खुशी.'

हैदराबाद: मशहूर सिंगर सोनू निगम हाल ही में एक छोटी-सी सर्जरी के लिए अस्पताल में एडमिट हुए थे. मशहूर सिंगर ने हाल ही में अस्पताल से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने डॉक्टर और मेडिकल टीम के लिए मोहम्मद रफी का एक क्लासिक गाना गाया.

ऑपरेशन थिएटर का माहौल तब लाइव कॉन्सर्ट में बदल गया, जब सोनू निगम ने सर्जरी के बीच डॉक्टर्स के लिए मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी का गाना गाया. शेयर किए वीडियो में सोनू निगम 1949 की फिल्म 'दुलारी' का मोहम्मद रफी की आवाज में गाया गया मशहूर गाना 'सुहानी रात ढल चुकी, न जाने तुम कब आओगे' गाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं, डॉक्टर्स की टीम उनके गाने का आनंद लेते हुए सर्जरी करते दिख रही है.

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, कई लोगों ने सोनू निगम के जल्द ठीक होने की कामना की. बता दें, जून में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी सेहत के बारे में एक अहम जानकारी शेयर की थी. उन्होंने बताया था कि वह नसों से जुड़ी एक दर्दनाक समस्या से जूझ रहे हैं.

उन्होंने बताया था कि वह इसके लिए इलाज करवा रहे हैं और कई एमआरआई और सीटी स्कैन भी करवा चुके हैं. सोनू निगम ने यह भी कहा कि वह पिछले कुछ दिनों से दवाइयां भी ले रहे थे. अपनी गर्दन के पास लगे एक पैच को दिखाते हुए, सोनू निगम ने बताया कि नस दबने की वजह से उन्हें गले में भारीपन भी महसूस हो रहा है.

अपने इलाज के दौरान आने वाली मुश्किलों के बारे में बताते हुए, सोनू निगम ने कहा कि फिजियोथेरेपी उनके लिए काफी दर्दनाक अनुभव रहा है और ठीक होने की प्रक्रिया भी आसान नहीं रही है. जब सिंगर ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया, तो इंडस्ट्री के कई लोगों ने चिंता जताई और उनके जल्द ठीक होने की कामना की.