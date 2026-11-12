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सोनिया गांधी पर बनेगी फिल्म?, अब होगा खुलासा गांधी परिवार की बड़ी बहू क्यों नहीं बन पाई थीं प्राइम मिनिस्टर

हैदराबाद: कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की जिंदगी और पॉलिटिकल सफर को उनकी ऑटोबायोग्राफी, बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव पर आधारित एक तेलुगु फीचर फिल्म में बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने गुरुवार को संगारेड्डी में कांग्रेस वर्कर्स की एक मीटिंग में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की.

उन्होंने पार्टी वर्कर्स से फाइनेंशियल मदद मांगी, प्रोडक्शन का काम शुरू करने के लिए एक कमेटी का प्रस्ताव रखा और सोनिया गांधी की पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ के उन स्टेज के बारे में बताया जिन्हें फिल्म में दिखाया जाएगा.

सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी की कॉपी भी ऑर्डर करके कांग्रेस वर्कर्स में बांटी जाएंगी. रेड्डी ने कहा कि इससे उन्हें उनके पर्सनल एक्सपीरियंस और पॉलिटिकल जर्नी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा कि जरूरी तैयारियां पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और टीपीसीसी प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ को शूटिंग को फॉर्मल तौर पर लॉन्च करने के लिए बुलाया जाएगा.

पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने रिसोर्स इकट्ठा करने और एक सही बजट बनाने की अपील करते हुए रेड्डी ने कहा 'आप चुनाव पर खर्च करते हैं, है ना? इसे भी वैसा ही खर्च समझिए. चलिए बजट जुटाते हैं और एक अच्छा डायरेक्टर चुनते हैं'.

रेड्डी ने शुरुआती प्रोडक्शन के काम की देखरेख के लिए 50 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा. गांधी भवन के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हरिप्रसाद कमेटी की गतिविधियों की देखरेख करेंगे.

जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से फिल्म के प्रोडक्शन में योगदान देने की अपील की. ​​विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कन्वीनर जुलाकांति अंजनेयुलु ने प्रोजेक्ट के लिए 2 करोड़ रुपये देने का वादा किया.

रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित फिल्म सोनिया गांधी के जीवन के अलग-अलग चरणों को दिखाएगी, जिसमें गांधी परिवार के साथ उनके जुड़ाव से लेकर भारत में एक प्रमुख राजनीतिक नेता के रूप में उनके उभरने तक शामिल है.

उम्मीद है कि इसमें इंदिरा गांधी की बहू, राजीव गांधी की पत्नी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मां के तौर पर उनकी जिंदगी दिखाई जाएगी. खबर है कि फिल्म में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद के मुश्किल सालों, सोनिया गांधी के सामने आई मुश्किलों और अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की, यह भी दिखाया जाएगा.

रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी ने अलग-अलग धर्मों, जातियों और भाषाओं वाले देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. सोनिया गांधी के राजनीतिक अनुभव और करियर के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'जैसे समुद्र गहरा है, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक सिस्टम भी उतना ही गहरा है. सोनिया गांधी ने उस राजनीति का अध्ययन किया है'.

प्रधानमंत्री पद से इनकार करने का फैसला

रेड्डी ने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद से दूर रहने के फैसले के बारे में भी बात की, जबकि उन्हें इस पद पर बैठने का मौका मिला था. राजीव गांधी की हत्या के बाद के समय को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, जबकि सोनिया गांधी ने अपने लिए यह पद नहीं मांगा. उन्होंने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार बनने का भी जिक्र किया, जब कांग्रेस नेता कथित तौर पर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे. उन्होंने मना कर दिया और इसके बजाय इस पद के लिए मनमोहन सिंह का समर्थन किया.

रेड्डी ने सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को बनाने में अहम भूमिका निभाने का क्रेडिट दिया, जिसे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौके देने के लिए शुरू किया गया था.

अपना भाषण खत्म करते हुए रेड्डी ने कहा कि लोग गांधी परिवार से एक और प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को उम्मीद है कि राहुल गांधी देश का टॉप पॉलिटिकल पद संभालेंगे, जबकि संगारेड्डी में कांग्रेस वर्कर्स ने उनके जीवन पर बनने वाली फिल्म के लिए फंड इकट्ठा करना और तैयारी शुरू कर दी है.